Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:от ТТ до 152

Это куча разных калибров с разной историей.
Калибр 3 линии (0.3", 7.62мм) был принят на территории будущего ссср в 1891 году для винтовки Мосина, которую за этот калибр обозвали трехлинейкой. Про миллиметры тогда еще никто не знал. Метрическая система была допущена к использованию в 1899 году, а полный переход на нее был завершен к 1927 году. Т.о. поставки оборудования, как и ссср, здесь абсолютно ни при чем.
Оружейники крайне консервативны и не плодят лишние калибры без крайней необходимости. Для ТТ и калаша просто брали уже существующий.
Кстати, в европейских странах, которые у нас не принято считать технически отсталыми, также используется калибр 7.62, который, в отличие от советского, точно соответствует американскому 30 калибру.
Историю остальных калибров можете найти сами.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Який з 7.62 ? В СССР їх було два. І ще два в США.
Перше - 7,62-це 7,62....
А розмір гільзи в якій порох з капсулем-це розмір гільзи.
Тому
Калібр 7,62 - один
Різноманітних боєприпасів з таким калібром -десятки
Друге- основна маса станків в СРСР була отримана з США , тому ТІ станки були заточені під дюймові розміри
Третє - ще до сьогодні різьби і труби міряються в дюймах.... а труба або штирь -це ОСНОВНА заготовка для ствола/кулі.
Четверте - радіуси коліс як правило знову всі в дюймах....

Тому
Так 7,62 прийнятий ще в російській імперії...
Але
Так станки прийшли з США а в той момент радянська росія вже ввела метричну систему ..але ЗМУШЕНА була й далі розвивати калібри привязані до дюймів.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 12 січ, 2026 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Калібр 7,62 - один

Окей, я хочу бачити, як ви стрілятимете з АК патронами СВД...
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:50

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Калібр 7,62 - один

Окей, я хочу бачити, як ви стрілятимете з АК патронами СВД...
Ше раз
Патрон -різний , бо різний вміст пороху
Калібр кулі-однаковий, тому переставивши кулю з патрона ак в патрон свд (чи навпаки)-ви зможете провести постріл з тої зброї для якої розроблено патрон
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:52

budivelnik та не один. В першому варіанті 7.62х39, а в другому 7.62х39.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Окей, я хочу бачити, як ви стрілятимете з АК патронами СВД...

Тут Вы слегка погорячились. Параметры и маркировка патрона включают в себя не только калибр.
  budivelnik написав:Калібр кулі-однаковий, тому переставивши кулю з патрона ак в патрон свд (чи навпаки)-ви зможете провести постріл з тої зброї для якої розроблено патрон

А поменять местами пули в советском и западном патронах Вы просто не сможете - у них разный диаметр.
Не существует понятия "калибр пули". Калибр - это характеристика ствола.
