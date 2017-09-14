Цитаты длинные, но ссылку вы так и не дали.alex_dvornichenko написав:
Есть же текст резолюции, там всё написано.
Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие резолюции, в частности свои резолюции 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 678 (1990) от 29 ноября
1990 года, 686 (1991) от 2 марта 1991 года, 687 (1991) от 3 апреля 1991 года,
688 (1991) от 5 апреля 1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года, 715 (1991)
от 11 октября 1991 года, 986 (1995) от 14 апреля 1995 года и 1284 (1999) от
17 декабря 1999 года, и на все соответствующие заявления своего Председателя,
ссылаясь также на свою резолюцию 1382 (2001) от 29 ноября 2001 года и
напоминая о своем намерении полностью осуществить ее,
признавая угрозу, которую представляют собой невыполнение Ираком резолюций Совета и распространение оружия массового уничтожения и ракет
большой дальности для международного мира и безопасности.
"выражая сожаление по поводу того факта, что Ирак не предоставил точной, полной, окончательной и всеобъемлющей информации, как требовалось
резолюцией 687 (1991), обо всех аспектах его программ разработки оружия
массового уничтожения и баллистических ракет дальностью свыше 150 км и о
всех запасах такого оружия, его компонентах и производственных объектах и
местоположениях, а также всех других ядерных программ, в том числе тех, которые, по его утверждению, осуществляются в целях, не связанных с материалами, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия, "
Позиция США и союзников: Они утверждали, что Резолюция 687 лишь «приостановила» боевые действия 1991 года. Раз Ирак нарушил условия разоружения (пункты об ОМУ и инспекциях), то действие мандата на применение силы (Резолюция 678 от 1990 года) автоматически возобновляется.
Позиция противников войны (Франция, Россия, Китай): Они настаивали, что только новая резолюция СБ ООН может санкционировать применение силы, а Резолюция 687 не давала права на автоматическое вторжение.
Но это ладно, но давайте научимся точности.
Вы говорили о требовании разоружения Ирака. Такого требования не было.
Я писал об ОМП.
Перечитайте ещё раз мой пост. В ваших цитатах говорится ровно то же самое, что я писал. Говорится об "оружия массового уничтожения и ракет большой дальности".
Отсутствие ОМП у Ирака было подтверждено комиссией ООН ещё до вторжения. После разгрома Ирака наличие у него ОМП не обнаружено.
Всё.
Говорить не о чем.
Был скандал по этому поводу. Но это уже не важно. Дело сделано. Своих целей США достигли.
Просто ещё одно подтверждение того, что было бы желание и возможности, а повод найдётся.
Обратите внимание, что свидетельств и опасений о возможной подготовке Ирана к овладению ЯО гораздо больше, тем не менее, вторжения в Иран до сих пор нет.