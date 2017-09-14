|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Пон 12 січ, 2026 21:54
Shaman написав:
не рівняй всіх по собі, й не вигадуй, що я буду робити
це твоє кредо - "сдохни сегодня, а я завтра" - чисто руське православне кредо... коли ти не поважаєш не те що оточення, а й власну жінку, як власне й взагалі жінок. Домострой в допомогу.
ти вже "споришь", тому не треба мені розповідати про російську. краще скажи, коли в твоїй церкві будуть молитися українською?
а ще є купа ухилянтів, які вважають, що вони найважливіші. але їх ти розумієш, чи не так?
не так. Ти гірший за них. Ти ухилянт який хоче продовження війни. А шо ти будеш робити я знаю мені вигадувати не треба. Яке може бути ставлення до боягузів які хотять воювати? Лиш як до грязі.
Ти поважаєш жінок? В чому це проявляється?
як само ти поважаєш свою жінку й дітей?
я поняття немаю про який домострой ти чешеш і шо в ньому тобі не нравиться.
А щодо церкви мені думка безбожника не цікава. Ти в тім розумієшся як вовк на звіздах. Молись як хочеш. І підтримуй грошима яку хочеш церкву , мені абсолютно не цікаво. В мою не лізь. То і все.
А з владою ми договоримся, повір мені на слово, православна церква вміє відстоювати свої інтереси.
-
-
-
Додано: Пон 12 січ, 2026 22:18
Shaman написав: Banderlog написав:
...
Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"?
державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки?
які лівацькі погляди проявилися...
При чому тут лівацтво? Я говорю про факти.
Ще скажи що поліція з народом.
Щось я таких гасел не чув
-
Додано: Пон 12 січ, 2026 22:44
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
...
Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"?
державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки?
які лівацькі погляди проявилися...
При чому тут лівацтво? Я говорю про факти.
Ще скажи що поліція з народом.
Щось я таких гасел не чув
поліція ж зайнята не тільки ганянння хуліганів та розслідуванням пяних мордобоїв але і охороною ВЛАСНОСТІ. чию ж власність охороняє поліція? Правильно, того в кого вона є
приміром в hcfhchl є велосипед і баночки з під аналізів а в ахметова шахти металургія енергетика, і поліція охороняє як баночки зпід аналізів так і імперію рената, тепер скажи що вона одинаковий обєм послуг надає цим двом безумовно поважним громадянам? Ні , поліція надає більше багатшому на скільки більше? Ну в ідеалі на стільки скільки багатший. Наш шумний друг возмущається - каже, що свої баночки і велосипед сам посторожить, а поліцаїв на фронт. На шо в мене резонне питання да лісопед і рюкзак глово і так мало кому нужні але хто ж буде охраняти фабрики рошен? Дачі депутатів з купою автомобілів? Невже Вадім з hbchlom? Лівацтво це якраз доказувати що держава це ми.
-
Додано: Пон 12 січ, 2026 23:00
Banderlog написав: Shaman написав:
не рівняй всіх по собі, й не вигадуй, що я буду робити
це твоє кредо - "сдохни сегодня, а я завтра" - чисто руське православне кредо... коли ти не поважаєш не те що оточення, а й власну жінку, як власне й взагалі жінок. Домострой в допомогу.
ти вже "споришь", тому не треба мені розповідати про російську. краще скажи, коли в твоїй церкві будуть молитися українською?
а ще є купа ухилянтів, які вважають, що вони найважливіші. але їх ти розумієш, чи не так?
не так. Ти гірший за них. Ти ухилянт який хоче продовження війни. А шо ти будеш робити я знаю мені вигадувати не треба. Яке може бути ставлення до боягузів які хотять воювати? Лиш як до грязі.
Ти поважаєш жінок? В чому це проявляється?
як само ти поважаєш свою жінку й дітей?
я поняття немаю про який домострой ти чешеш і шо в ньому тобі не нравиться.
А щодо церкви мені думка безбожника не цікава. Ти в тім розумієшся як вовк на звіздах.
Це написав той, який про релігійний принцип "нестяжательство" просто не чув
Але про принцип "за гроші - да, за гроші - да" постійно пише )))
-
Додано: Пон 12 січ, 2026 23:11
pesikot написав:
Це написав той, який про релігійний принцип "нестяжательство" просто не чув
Але про принцип "за гроші - да, за гроші - да" постійно пише )))
) ти проти грошей ? ) тому попам грошей не даєш, но хочеш мати свою окрему томосівську церкву? Шоколадний створив її для тебе
но біда в тім що гроші такі віряни як ти не несуть. Тому ви вирішили що томос оживе коли ви забороните нашу церкву. Но логіка ущєрбна. Хочеш мати своє? то і годуй сам
-
|
|
|
