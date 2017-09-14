RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 02:02

  Banderlog написав:Ще скажи що поліція з народом.
Щось я таких гасел не чув :lol: поліція ж зайнята не тільки ганянння хуліганів та розслідуванням пяних мордобоїв але і охороною ВЛАСНОСТІ. чию ж власність охороняє поліція? Правильно, того в кого вона є :lol: приміром в hcfhchl є велосипед і баночки з під аналізів а в ахметова шахти металургія енергетика, і поліція охороняє як баночки зпід аналізів так і імперію рената, тепер скажи що вона одинаковий обєм послуг надає цим двом безумовно поважним громадянам? Ні , поліція надає більше багатшому на скільки більше? Ну в ідеалі на стільки скільки багатший. Наш шумний друг возмущається - каже, що свої баночки і велосипед сам посторожить, а поліцаїв на фронт. На шо в мене резонне питання да лісопед і рюкзак глово і так мало кому нужні але хто ж буде охраняти фабрики рошен? Дачі депутатів з купою автомобілів? Невже Вадім з hbchlom? Лівацтво це якраз доказувати що держава це ми. :lol:

А если рассмотреть вопрос охраны собственности полицией в аспекте "кто в полиции нуждается". Сомнительно, что категория лиц, владеющая баночкой с анализами нуждается в существовании полиции для охраны оной баночки. Что касается категории под условным названием "ахметов", то они в состоянии создать и содержать в своих структурах местечковые G4S. Предполагаю, что уже созданы и охраняют. Проблема при отсутствии полиции будет у условной категории "будівельник". Есть машина, дача, магазин. Но как защищать нажитое - это вопрос.
Декларацию "полиция с народом" таки да можно услышать на принятии присяги. Немного троллинга. )

Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу на вірність Українському народові такого змісту:
"Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки".

Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.

З метою визначення причин та/або умов учинення правопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад.

Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 02:22

Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник, 22 декабря, подписал закон о повышении возраста резервистов до 65 лет, сообщает Министерство обороны страны.

Согласно закону, все военнообязанные будут находиться в резерве, независимо от их воинского звания, до 65 лет.

Кроме этого, военные в звании полковника либо коммодора и выше будут подлежать призыву без верхнего возрастного предела и находиться в резерве, пока они пригодны к службе. Также на 5 лет был увеличен срок службы для сержантов и офицеров.
.........
В правительстве Финляндии ожидают, что в 2031 году общая численность резерва составит примерно один миллион человек благодаря этим изменениям в законе.
https://www.unian.net/world/finlyandiya-vozrast-rezervistov-povyshen-do-65-let-13234281.html?
