«Военные потребности России в Украине, возможно, ограничили ее возможности по поддержанию этих систем в Венесуэле и обеспечению их полной интеграции», — сказал г-н де ла Торре.



Фактически, два бывших американских чиновника утверждали, что Россия, возможно, молчаливо допустила ветхость военной техники, проданной Венесуэле, чтобы избежать более серьезного конфликта с Вашингтоном. По их словам, если бы венесуэльские военные сбили американский самолет, последствия для России могли бы быть значительными.

..........По словам Фионы Хилл , которая курировала российские и европейские дела в Совете национальной безопасности во время первой администрации Трампа, Москва дала Вашингтону понять, что предоставит американцам неограниченное влияние в Венесуэле в обмен на свободу действий в Украине.

...........Анализ фотографий и видео, размещенных в социальных сетях, а также спутниковых снимков, проведенный газетой The Times, показывает, что американские военные в первую очередь наносили удары по местам, где Венесуэла разместила или хранила зенитные ракетные комплексы «Бук».

..........«Вооруженные силы Венесуэлы были практически не готовы к атаке США», — заявил Ясер Трухильо, военный аналитик из Венесуэлы. «Их войска не были рассредоточены, радары обнаружения не были активированы, развернуты или введены в эксплуатацию. Это была цепочка ошибок, которая позволила Соединенным Штатам действовать с легкостью, столкнувшись с очень низкой угрозой со стороны венесуэльской системы ПВО».

......... «Любые вооруженные силы в мире знают мощь ЗРК «Игла-С», а у Венесуэлы их не менее 5000», — заявил тогда г-н Мадуро , используя другое название для ЗРК «СА-24».



Однако на нескольких видеозаписях был запечатлен один и тот же момент, когда во время операции был произведен выстрел из, по всей видимости, зенитного ракетного комплекса (ЗРК), после чего последовал интенсивный ответный огонь со стороны американской авиации. Два американских чиновника, знакомые с ходом операции, предположили, что жесткий ответ со стороны американских военных, возможно, отбил у других венесуэльских войск желание использовать свои ЗРК.

........ Вскоре после ареста г-на Мадуро Госдепартамент опубликовал фотографию угрюмого президента Трампа с подписью «Это наше полушарие».



«Во многих отношениях русские пытались просто разозлить нас своим присутствием в Венесуэле», — сказал бывший американский дипломат г-н Наранхо. «У России есть желание продемонстрировать, что она по-прежнему обладает стратегическим влиянием по всему миру».



Но, по его словам, способность Путина «вторгаться к нам на задний двор и раздражать нас не доходит до реального противостояния».