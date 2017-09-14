Ну та. Тоді миру в глазах х... не було. А зараз Шмідт розгледів. Як і клоун у 19му.
Schmit написав:Насправді в армії зараз потрібна в основному піхота, а 45-50+ для цього роду військ не годяться - навіть нетойвоси, які пройшли у свій час підготовку, клялись у вірності державі та отримують високі пенсії у 45+. Про цивільних, які зброю бачили лише в кіно та нікому нічого не обіцяли - взагалі мовчу. Набирання таких просто для галочки - тупе просирання ресурсів. Тому так і получається, що на папері у нас мільйон+ армія, а по факту воювати нікому.
Мені потрібен водій. Який ближче 10 км до нуля не підїжджає. Але ти звісно краще знаєш хто потрібен арімї. Хтось, аби не ти...