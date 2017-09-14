hxbbgaf написав:Послухав виступи в ООН. Жахливий виступ нашого представника - замість того, щоб говорити про злочини агресора, про загиблих людей, про обстріли цивільних об'єктів, викрадення дітей, розстріли полонених, він всю промову говорив про російську економіку і про те, як вони скоро розваляться. По-перше, ми це чуємо вже 12 років, по-друге, склалось таке враження, що він їм співчуває, що в них якісь проблеми з банками і ВВП. До чого це все? Хоча б скопіював виступи представників інших країн. Хто це все пише? Ще й переклад жахливий.
ПН - потужна незламність! Як хотів Бандерлог, тиловий Київ відчув дихання війни. Чим гріше, тим краще!
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 січ, 2026 09:36, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав:А если рассмотреть вопрос охраны собственности полицией в аспекте "кто в полиции нуждается". Сомнительно, что категория лиц, владеющая баночкой с анализами нуждается в существовании полиции для охраны оной баночки.
На пальцях У нас є поліцейський патруль який моніторить місто щоб до простої людини не приставала різна шушера... (умовні Будівельники їздять на авто і ймовірність що якийсь алконавт пристане до них в автобусі чи на вулиці-мізерна) У нас є ювенальна поліція , яка дивиться за дітьми в неблагополучних сімях (дітей умовних Будівельників-це точно не стосується) У нас є приклади побутового садизму... ( це більше стосується людей з нижчим інтелектом, тобто знову ж умовних Будівельників це не стосується) Далі продовжувати?
По факту: - На фронті щодня "росіяни просунулись, росіяни захопили...". - Ситуація з мобілізацією - у них досі найманці, у нас давно вже невмотивовані бусифіковані бідолахи, частина з яких одразу йдуть в СЗЧ; - Катастрофа з піхотою, діди 45-50+ не витягують, тому і тікають, найбільш придатний для цьго "мобресурс" 18-25(27) заради піару довший час не залучали і врешті випустили в ЄС, а тисячі силовиків, непотрібних під час війни чиновників і нетойвосів в піхоту не підуть за жодних обставин; - Війна в повітрі, ситуація з ППО - очевидна, вони нам Київ, Одесу, Дніпро, а ми їм Бєлгород, вони нам ТЕС, а ми їм підстанцію і бочку солярки; - Допомога США фактично втрачена, ще якщо старлінки і розвіддані закриють, то... - Допомога ЄС буде втрачена в найближчі роки, бо орбанізація йде повним ходом, рейтинги потужних євролідорів з коаліції неспроможних близько 10%; - Систематичні погавкування на Китай приведуть до повного перекривання поставок незамінних комплектуючих до БПЛА, що обвалить стіну дронів. - і т.д. і т.п. "перемоги".
То хто ж дурень (або за гроші), той хто хоче, нехай з втратами як Фінляндія, але зберегти державність, чи той, хто хоче з теплого місця потужнічати до останньої верби, довівши ситуацію до поразки і втрати державності, повторивши історичний досвід УНР?
Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник, 22 декабря, подписал закон о повышении возраста резервистов до 65 лет, сообщает Министерство обороны страны. ......... В правительстве Финляндии ожидают, что в 2031 году общая численность резерва составит примерно один миллион человек благодаря этим изменениям в законе.
«Военные потребности России в Украине, возможно, ограничили ее возможности по поддержанию этих систем в Венесуэле и обеспечению их полной интеграции», — сказал г-н де ла Торре.
Фактически, два бывших американских чиновника утверждали, что Россия, возможно, молчаливо допустила ветхость военной техники, проданной Венесуэле, чтобы избежать более серьезного конфликта с Вашингтоном. По их словам, если бы венесуэльские военные сбили американский самолет, последствия для России могли бы быть значительными. ..........По словам Фионы Хилл , которая курировала российские и европейские дела в Совете национальной безопасности во время первой администрации Трампа, Москва дала Вашингтону понять, что предоставит американцам неограниченное влияние в Венесуэле в обмен на свободу действий в Украине. ...........Анализ фотографий и видео, размещенных в социальных сетях, а также спутниковых снимков, проведенный газетой The Times, показывает, что американские военные в первую очередь наносили удары по местам, где Венесуэла разместила или хранила зенитные ракетные комплексы «Бук». ..........«Вооруженные силы Венесуэлы были практически не готовы к атаке США», — заявил Ясер Трухильо, военный аналитик из Венесуэлы. «Их войска не были рассредоточены, радары обнаружения не были активированы, развернуты или введены в эксплуатацию. Это была цепочка ошибок, которая позволила Соединенным Штатам действовать с легкостью, столкнувшись с очень низкой угрозой со стороны венесуэльской системы ПВО». ......... «Любые вооруженные силы в мире знают мощь ЗРК «Игла-С», а у Венесуэлы их не менее 5000», — заявил тогда г-н Мадуро , используя другое название для ЗРК «СА-24».
Однако на нескольких видеозаписях был запечатлен один и тот же момент, когда во время операции был произведен выстрел из, по всей видимости, зенитного ракетного комплекса (ЗРК), после чего последовал интенсивный ответный огонь со стороны американской авиации. Два американских чиновника, знакомые с ходом операции, предположили, что жесткий ответ со стороны американских военных, возможно, отбил у других венесуэльских войск желание использовать свои ЗРК. ........ Вскоре после ареста г-на Мадуро Госдепартамент опубликовал фотографию угрюмого президента Трампа с подписью «Это наше полушарие».
«Во многих отношениях русские пытались просто разозлить нас своим присутствием в Венесуэле», — сказал бывший американский дипломат г-н Наранхо. «У России есть желание продемонстрировать, что она по-прежнему обладает стратегическим влиянием по всему миру».
Но, по его словам, способность Путина «вторгаться к нам на задний двор и раздражать нас не доходит до реального противостояния».
Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник, 22 декабря, подписал закон о повышении возраста резервистов до 65 лет, сообщает Министерство обороны страны. ......... В правительстве Финляндии ожидают, что в 2031 году общая численность резерва составит примерно один миллион человек благодаря этим изменениям в законе.
Отак потрібно було бачити мир у 2019 або хоча б у 2022, залучаючи всіх охочих, які стояли в чергах під ТЦК, особливо 18-27, щоб швидко вирішити конфлікт, не допустити перехід у затяжну війну, в якій у нас нема шансів на позитив. Зараз, коли москалі освоїли дронобудівництво і поставили його на потік - пізно потужнічати.
flyman написав:
sashaqbl написав:А Шмідт в 53 боїться армії. І тільки плаче, що ніхто йому мир на тарілочці не приніс.
А чому Шмідт в 53, а не будівельники/продіжі/холяви в 60+? Не молоді нетойвосники в 50- та інші впенси? І ще 2..3 мільйони бюджетосісів, ті що глибинна держава? І ще шамани/песікоти/прохожі/трололи з армії потужних незламників? А флери/стми з демографічного фронту берегинь?
Насправді в армії зараз потрібна в основному піхота, а 45-50+ для цього роду військ не годяться - навіть нетойвоси, які пройшли у свій час підготовку, клялись у вірності державі та отримують високі пенсії у 45+. Про цивільних, які зброю бачили лише в кіно та нікому нічого не обіцяли - взагалі мовчу. Набирання таких просто для галочки - тупе просирання ресурсів. Тому так і получається, що на папері у нас мільйон+ армія, а по факту воювати нікому.
Schmit написав:Отак потрібно було бачити мир у 2019 або хоча б у 2022, залучаючи всіх охочих, які стояли в чергах під ТЦК, особливо 18-27, щоб швидко вирішити конфлікт, не допустити перехід у затяжну війну, в якій у нас нема шансів на позитив
Ну та. Тоді миру в глазах х... не було. А зараз Шмідт розгледів. Як і клоун у 19му.
Schmit написав:Насправді в армії зараз потрібна в основному піхота, а 45-50+ для цього роду військ не годяться - навіть нетойвоси, які пройшли у свій час підготовку, клялись у вірності державі та отримують високі пенсії у 45+. Про цивільних, які зброю бачили лише в кіно та нікому нічого не обіцяли - взагалі мовчу. Набирання таких просто для галочки - тупе просирання ресурсів. Тому так і получається, що на папері у нас мільйон+ армія, а по факту воювати нікому.
Мені потрібен водій. Який ближче 10 км до нуля не підїжджає. Але ти звісно краще знаєш хто потрібен арімї. Хтось, аби не ти...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 13 січ, 2026 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Schmit невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт: 1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій. Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...