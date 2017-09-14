|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:14
Дюрі-бачі написав:andrijk777
от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.
А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Якось по-дебільному виглядає ваша логіка.
По-вашому почати війну це як піти сходити в магазин за хлібом.
andrijk777
Повідомлень: 7246
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:19
Schmit написав:
[youtube]xyQf6yLK7Dw[/youtube.
Ну шо, хоть поржом?
Так вы, похоже, только этим и занимаетесь.
ЛАД
Повідомлень: 38271
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:26
andrijk777 написав:
А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Щоб послабили санкції, він назбирав трохи грошей на продовження війни.
Бо вже зараз гроші потроху закінчуються.
Що буває коли гроші раптово закінчились - ми зараз бачимо в Ірані. Там же основна причина початку протестів - ріст курсу х2 за місяць.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 13 січ, 2026 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5829
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 645 раз.
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:29
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:andrijk777
от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.
А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Якось по-дебільному виглядає ваша логіка.
По-вашому почати війну це як піти сходити в магазин за хлібом.
Щоб закріпити міжнародне визнання територій, і зняти санкції.
А потім нове коло.
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17583
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2559 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:32
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:andrijk777
от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.
А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Якось по-дебільному виглядає ваша логіка.
По-вашому почати війну це як піти сходити в магазин за хлібом.
Просто там хоть и людоеды, но не дураки. У нас за полгода перемирия политики перегрызутся друг с другом, а армия разбредется по домам матюкаясь. Ото вся надежда на миротворцев, которые после перемирия будут блюсти.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1281
З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:38
alex_dvornichenko написав:
Просто там хоть и людоеды, но не дураки.
Враховуючи як вони почали СВО, то я в цьому сумніваюсь. Проблема в тому, що в нас ще гірші...
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5829
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 645 раз.
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:40
Средняя цена российской нефти марки Urals, используемая для расчёта нефтяных налогов, в декабре 2025 года снизилась почти на 40% по сравнению с декабрём 2024 года — до $39,1 за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
При этом в ноябре 2025 года цена нефти Urals была зафиксирована на уровне $44,9 за баррель. За месяц нефть подешевела на внушительные 12,7%.
з російського інтернету ,
вибачте за кацапську мову
prodigy
Повідомлень: 13034
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3378 раз.
- Подякували: 3360 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:43
alex_dvornichenko написав:
У нас за полгода перемирия политики перегрызутся друг с другом,
Окультуриваться надо
А если вконец разучились договариваться между собой, и только способны решать рогульским насилием, то переучереждайте государство в оунупа сич, открывайте границы для остатков цивилизованного населения
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 13 січ, 2026 13:43, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 5080
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:43
Banderlog написав: sashaqbl написав: Schmit написав:
А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.
Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
біда в тім, що починають проситись вже коли спакували і пройшли медкомісію.
тобто, вам дають новобранця, а ви такі: нє, цей поломаний, нам треба щоб сам прийшов в рекрутаційний центр, несіть нового
flyman
Повідомлень: 42082
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1624 раз.
- Подякували: 2872 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:47
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Щоб послабили санкції, він назбирав трохи грошей на продовження війни.
Бо вже зараз гроші потроху закінчуються.
Що буває коли гроші раптово закінчились - ми зараз бачимо в Ірані. Там же й прочина початку протестів - ріст курсу х2 за місяць.
а бойові буряти (ББ) виростуть аж через 18 років
flyman
Повідомлень: 42082
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1624 раз.
- Подякували: 2872 раз.
