Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:14

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.

А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Якось по-дебільному виглядає ваша логіка.
По-вашому почати війну це як піти сходити в магазин за хлібом. :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:19

  Schmit написав:[youtube]xyQf6yLK7Dw[/youtube.
Ну шо, хоть поржом?
Так вы, похоже, только этим и занимаетесь.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?

Щоб послабили санкції, він назбирав трохи грошей на продовження війни.
Бо вже зараз гроші потроху закінчуються.
Що буває коли гроші раптово закінчились - ми зараз бачимо в Ірані. Там же основна причина початку протестів - ріст курсу х2 за місяць.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:29

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777 от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.

А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Якось по-дебільному виглядає ваша логіка.
По-вашому почати війну це як піти сходити в магазин за хлібом. :D

Щоб закріпити міжнародне визнання територій, і зняти санкції.
А потім нове коло.
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:32

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777 от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.

А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Якось по-дебільному виглядає ваша логіка.
По-вашому почати війну це як піти сходити в магазин за хлібом. :D

Просто там хоть и людоеды, но не дураки. У нас за полгода перемирия политики перегрызутся друг с другом, а армия разбредется по домам матюкаясь. Ото вся надежда на миротворцев, которые после перемирия будут блюсти.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Просто там хоть и людоеды, но не дураки.

Враховуючи як вони почали СВО, то я в цьому сумніваюсь. Проблема в тому, що в нас ще гірші...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:40

Российская нефть продолжает дешеветь


Средняя цена российской нефти марки Urals, используемая для расчёта нефтяных налогов, в декабре 2025 года снизилась почти на 40% по сравнению с декабрём 2024 года — до $39,1 за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.

При этом в ноябре 2025 года цена нефти Urals была зафиксирована на уровне $44,9 за баррель. За месяц нефть подешевела на внушительные 12,7%.


з російського інтернету ,
вибачте за кацапську мову :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:У нас за полгода перемирия политики перегрызутся друг с другом,


Окультуриваться надо
А если вконец разучились договариваться между собой, и только способны решать рогульским насилием, то переучереждайте государство в оунупа сич, открывайте границы для остатков цивилизованного населения

Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:43

несіть нового

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.

Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
біда в тім, що починають проситись вже коли спакували і пройшли медкомісію.

тобто, вам дають новобранця, а ви такі: нє, цей поломаний, нам треба щоб сам прийшов в рекрутаційний центр, несіть нового
flyman
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:47

ББ

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?

Щоб послабили санкції, він назбирав трохи грошей на продовження війни.
Бо вже зараз гроші потроху закінчуються.
Що буває коли гроші раптово закінчились - ми зараз бачимо в Ірані. Там же й прочина початку протестів - ріст курсу х2 за місяць.

а бойові буряти (ББ) виростуть аж через 18 років
flyman
