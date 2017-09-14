|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:29
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:andrijk777
от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.
А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Якось по-дебільному виглядає ваша логіка.
По-вашому почати війну це як піти сходити в магазин за хлібом.
Щоб закріпити міжнародне визнання територій, і зняти санкції.
А потім нове коло.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:32
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:andrijk777
от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.
А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Якось по-дебільному виглядає ваша логіка.
По-вашому почати війну це як піти сходити в магазин за хлібом.
Просто там хоть и людоеды, но не дураки. У нас за полгода перемирия политики перегрызутся друг с другом, а армия разбредется по домам матюкаясь. Ото вся надежда на миротворцев, которые после перемирия будут блюсти.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:38
alex_dvornichenko написав:
Просто там хоть и людоеды, но не дураки.
Враховуючи як вони почали СВО, то я в цьому сумніваюсь. Проблема в тому, що в нас ще гірші...
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:40
Средняя цена российской нефти марки Urals, используемая для расчёта нефтяных налогов, в декабре 2025 года снизилась почти на 40% по сравнению с декабрём 2024 года — до $39,1 за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
При этом в ноябре 2025 года цена нефти Urals была зафиксирована на уровне $44,9 за баррель. За месяц нефть подешевела на внушительные 12,7%.
з російського інтернету ,
вибачте за кацапську мову
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:43
Banderlog написав: sashaqbl написав: Schmit написав:
А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.
Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
біда в тім, що починають проситись вже коли спакували і пройшли медкомісію.
тобто, вам дають новобранця, а ви такі: нє, цей поломаний, нам треба щоб сам прийшов в рекрутаційний центр, несіть нового
flyman написав: Banderlog написав: sashaqbl написав:
Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
біда в тім, що починають проситись вже коли спакували і пройшли медкомісію.
тобто, вам дають новобранця, а ви такі: нє, цей поломаний, нам треба щоб сам прийшов в рекрутаційний центр, несіть нового
ні, тобто ти напишеш мені тільки коли тебе призначать помічником гранатометника в штурмовий підрозділ Скала.
А на рахунок поламаності, то в пріорітеті дшб, морська піхота, механізовані частини зсу, потом нацгвардія тро та окремі стрілецькі частини. Якщо обмежено придатний та є спеціальність допустим ти связіст чи ремонтник то ще можно якось оминути таке сито.
flyman написав:
тобто, вам дають новобранця, а ви такі: нє, цей поломаний, нам треба щоб сам прийшов в рекрутаційний центр, несіть нового
Мені не дають новобранця. Новобранця, якщо зловлять ТЦК, то віддають в Скалу стрільцем.
А я пропоную більш менш тепле місце. Але для того треба підняти сраку і самому прийти. А не чекати поки злапають. Як злапають - то відправлять куди захочуть.
sashaqbl
Banderlog
це так не працює, бо розказували і розказують, що приходять з відношеннями в конкретну частину а попадають куда ви пишите
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
А навіщо путіну закінчувати цю війну щоб почати таку саму через пів року?
Щоб послабили санкції, він назбирав трохи грошей на продовження війни.
Бо вже зараз гроші потроху закінчуються.
Що буває коли гроші раптово закінчились - ми зараз бачимо в Ірані. Там же основна причина початку протестів - ріст курсу х2 за місяць.
А ви думаєте весь світ не обуриться, коли він знову нападе? Я думаю введуть санкції в рази сильніші ніж зараз, якщо він ще раз нападе.
Грошей назбирати - це смішно звучить. Він 20 років збирає гроші, думаєте за пів року багато назбирає.
І головне: ви вважаєте так легко почати війну? Ви не відповіли. Я вважаю це дуже важко і небезпечно. Саме тому війни починають рідко, а в наш час особливо рідко.
І останнє: люди мислять як стадо овець. Якщо сьогодні дощ то і завтра буде дощ. Якщо немає війни то війни не буде - всі та вважали. Тепер коли реально йде війна, то все, тепер миру ніколи не буде - тепер буде вічна війна.
andrijk777 написав:
. Якщо сьогодні дощ то і завтра буде дощ.
Статистично це має високу кореляцію.
