Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 15 січ, 2026 10:31
[/quote]
Так що там, гарні умови пропонують?[/quote]
Вряд ли. Скорее всего что-то ближе к "А ты походи по рынку, поторгуйся!" (с)
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 10:44
Hotab написав: Schmit написав:
І що Трамп сказав не так?
У квітні нам викатили 7 пунктів, які передбачали зупинку по ЛБЗ - Зеленському тоді не підійшло, шанс втратили. Тепер Зе на словах вже згоден на ЛБЗ, але наше становище погіршилось і 7 пунктів перетворились у більш жорсткі 28.
Знову не підходить, "а ось у нас є контрплан, а дайте нам гарантії і 5-у статтю, а віддайте Запорізьку АЕС, яку ми тупо здали у 2022..." - торгуємось так, ніби перемагаємо щодня, ніби у Зе є якісь тузи (хоча б ті ж фламінги) в рукаві.
Так що там, гарні умови пропонують?
У квітні були більш менш, тепер значно погіршились.
Напевно потрібно ще трохи попотужнічать і умови точно покращаться.
Додано: Чет 15 січ, 2026 10:51
Hotab написав:
Так що там, гарні умови пропонують?
Треба ще трохи повоювати/почекати, тоді кращі запропонують.
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:05
_hunter написав:
Так що там, гарні умови пропонують?
Вряд ли. Скорее всего что-то ближе к "А ты походи по рынку, поторгуйся!" (с)
Ще можна почекати, і перефразовуючи класика: "до покращень доживуть не тільки лиш всі, мало хто зможе"
