Что касается Украины, Трамп вновь намекнул, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку. На прямой вопрос о причинах задержки Трамп ответил: «Зеленский», имея в виду президента Украины Владимира Зеленского, который неоднократно заявлял, что его страна не будет добиваться мира любой ценой.
В эксклюзивном интервью в Овальном кабинете в среду Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов завершить свою почти четырехлетнюю операцию по вторжению в Украину. По словам президента США, Зеленский был более сдержан.
«Я думаю, он готов заключить сделку», — сказал Трамп о российском президенте. «Я думаю, Украина менее готова к сделке».
На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский». ....... На вопрос о том, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, на следующей неделе, Трамп ответил утвердительно, но намекнул, что никаких конкретных планов пока нет. «Если он будет там, — сказал Трамп. — Я буду там».
На вопрос о том, почему, по его мнению, Зеленский затягивает переговоры, Трамп не стал вдаваться в подробности, сказав лишь: «Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно дойти до цели». Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права по конституции страны уступать какие-либо земли.
Ну це все вода. На яких умовах? На яких умовах путин готовий, а Зеленський - ні? Без озвучення умов, це дуже туманно.