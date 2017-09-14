RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16451164521645316454
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 00:53

  Бетон написав:Бусифікованих тільки жалко і все


Быстрая смерть не так страшна как холод, тяжелый принудительный труд, издевательства и мучительная смерть в конце.
Все, прочитавшие эти строчки-умрут.
Вопрос как и когда. Это нужно принять как данность.
Гораздо лучше умереть, опившись бабушкиного вина в селе,чем сдохнуть в лазарете от двухстронней пневмонии, полученной от месячного сидения в окопе на морозе и видеть перед смертью мерзкое хлебало Миндича в трусах на пляже Израиля.
Выбирай правильную смерть,брат Бетон!
Ибо медлящему с выбором-достается выбор,сделанный обстоятельствами.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 01:28

Евросоюз снизит потолок цены на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель, сообщил ЕС в своем официальном журнале в четверг, 15 января. Новый лимит вступит в силу с 1 февраля. Для контрактов, заключенных до этой даты, предусмотрен переходный период - операции по ним должны быть завершены не позднее 16 апреля.
........
По данным министерства экономического развития РФ, в декабре средняя цена российской нефти Urals упала до 39,18 доллара за баррель - впервые за пять лет.
.........
Фактически цена нефти вернулась к уровням первого президентского срока Владимира Путина - 41,73 доллара за баррель в 2004 году - и остается почти на 20 долларов ниже уровня, заложенного в бюджет на 2026 год, который составляет 59 долларов за баррель.

По подсчетам Reuters, в январе-ноябре прошлого года федеральный бюджет России потерял каждый пятый рубль нефтегазовых доходов, а в декабре их падение ускорилось до 49 процентов в годовом выражении.

В бюджет текущего года министерство финансов заложило 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Однако при текущих ценах и скидках фактические поступления могут оказаться на 1,1-1,4 трлн рублей ниже плана, прогнозировал экономист Дмитрий Полевой.

Риски для финансовой устойчивости
По его оценке, дефицит бюджета, запланированный на уровне 1,6 процента ВВП, может вырасти до 2,5-2,7 процента ВВП. Для покрытия выпадающих доходов правительству, вероятно, придется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ликвидные активы ФНБ сейчас составляют около 4,1 трлн рублей, чего, по оценке эксперта, может хватить на 1,5-2 года неблагоприятной конъюнктуры нефтяного рынка.

Россия законодательно запрещает поставки нефти по предельной цене, установленной ЕС. Евросоюз, в свою очередь, планирует полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2027 года. На данный момент основными ее покупателями в ЕС остаются Венгрия и Словакия .
https://www.dw.com/ru/es-snizit-potolok-ceny-na-rossijskuu-neft-do-441-dollara-za-barrel/a-75514558
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38301
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лідерка опозиції Венесуели і лауреатка Нобелівської премії миру-2025 Марія Коріна Мачадо передала медаль Нобелівської премії президенту США Дональду Трампу, відзначивши його розуміння ситуації в країні.
https://www.rbc.ua/rus/news/machado-per ... 19002.html
Water
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 08:12

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Буде якийсь аналог набу в росії? Тільки китайське? Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.

Погано тим, що москалі себе позиціонують як велика держава, а по факту - васал Китаю

З приводу корупції в Китаї.
Багато розстріляли ? і як це вплинуло на корупцію ?
Зменшилась ? Чи не зменшилась ?

зменшилась. Я понімаю що тобі більше нравиться коли ті на кого ти працюєш потом ходють по пляжу під пальмами. Но не надійся що буде так як вони тобі обіцяли, тебе вони довезуть не далі ближньої посадки.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:01

цей під*р з твого села, чи сусід?

Banderlog

На Буковині під час похорону військовослужбовця в селі Комарів виник скандал зі священником УПЦ МП. Представник московського патріархату назвав війну «політикою», а військових капеланів «артистами», а ще заборонив людям хреститися у храмі під час церемонії.
https://zaxid.net/news/


Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник».
https://zaxid.net/news/


типова поведінка гундяївських попів, у мене іспанський сором за СБУ (це не дивує, бо до війни 2014 більшість з них теж були прихильниками рпц)
prodigy
 
Повідомлень: 13059
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:04

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?

А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Китайці доречі за корупцію стріляють.

Розумієш, тигре, китайці створюють анклави в рф, витісняють кацапів з їхніх територій. Поки що це не критично для більшості з них, але з часом... хз.

Так отож - вытесняют. И деваться им - некуда. Мысль продолжать? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11279
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:36

  prodigy написав:Banderlog

На Буковині під час похорону військовослужбовця в селі Комарів виник скандал зі священником УПЦ МП. Представник московського патріархату назвав війну «політикою», а військових капеланів «артистами», а ще заборонив людям хреститися у храмі під час церемонії.
https://zaxid.net/news/




типова поведінка гундяївських попів, у мене іспанський сором за СБУ (це не дивує, бо до війни 2014 більшість з них теж були прихильниками рпц)

Нє то бесарабська сторона а я з підгіря. А тобі яке до діло до неправильного попа неправильного патріархату? Є томосівці то несіть героїв туди.
шо по твому війна як не продовження політики?
Військові капелани і є артисти, в нашого звання майор, роздає талісмани ляльки мотанки. А кагору не дає :lol: по твому православний священник мав б давати талісмани?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:40

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?

А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Китайці доречі за корупцію стріляють.

Розумієш, тигре, китайці створюють анклави в рф, витісняють кацапів з їхніх територій. Поки що це не критично для більшості з них, але з часом... хз.

Кого куди витісняють ? Як у нас були анклави на базарах в харкові і одесі китайців і вєтнамців то це добре чи погано? Краще бангладешців завозити?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16451164521645316454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 190026
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 391627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1096102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.