Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:23
❗️Я вважаю, що ми дуже близькі до того, щоб все закінчилося, — Зеленський
Xenon
Повідомлень: 5632
З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:28
andrijk777 написав: prodigy написав:budivelnik
ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)
років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою
цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися
для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )
При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.
Спати можна і при набагато нижчих температурах.
А от скажімо, при +16 працювати за компом, то не тільки пальці на ногах коцюбіють (хіба що валянки рятують), а й на руках, і рукавиці з вирізаними отворами під подушечки пальців не рятують.
flyman
Повідомлень: 42110
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2873 раз.
1
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:07
Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ
Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».
fox767676
Повідомлень: 5100
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:12
flyman написав: andrijk777 написав:
При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.
Спати можна і при набагато нижчих температурах.
А от скажімо, при +16 працювати за компом, то не тільки пальці на ногах коцюбіють (хіба що валянки рятують), а й на руках, і рукавиці з вирізаними отворами під подушечки пальців не рятують.
китайцы перчатки с электроподогревом давно выпускают... Но не менее давно придуманы и дизельные обогреватели для гаражей - главное вентиляцию обеспечить...
_hunter
Повідомлень: 11285
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:28
fox767676 написав:
Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ
Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».
Але замість стуку залізних копит, маємо звук дряпання рогів об стелю )
pesikot
Повідомлень: 13122
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:40
fox767676 написав:
Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ
Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».
іти проти Юлі... Вітя розкаже
flyman
Повідомлень: 42110
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2873 раз.
1
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:42
_hunter написав: flyman написав: andrijk777 написав:
При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.
Спати можна і при набагато нижчих температурах.
А от скажімо, при +16 працювати за компом, то не тільки пальці на ногах коцюбіють (хіба що валянки рятують), а й на руках, і рукавиці з вирізаними отворами під подушечки пальців не рятують.
китайцы перчатки с электроподогревом давно выпускают... Но не менее давно придуманы и дизельные обогреватели для гаражей - главное вентиляцию обеспечить...
так не тільки ж пальці, за півгодини дубієш, що не зігнутись/розігнутись, видно ти не маєш досвіду сидячої роботи за ПК при низьких температурах
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 січ, 2026 18:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 42110
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2873 раз.
1
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:44
fox767676 написав:
Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ
Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».
Юля рішила погратись в апазіцію
нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса. Перед виборами воно їй тільки на пользу.
копитіна ж скоріш за все фсб забаранить.
копита стукають.
Banderlog
Повідомлень: 4460
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
2
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:49
Тимошенко чіпати не варто.
Кучма садив Юлю - одержав Майдан
Яник садив Юлю - одержав Майдан
Тепер Зе садить Юлю
andrijk777
Повідомлень: 7272
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:49
Banderlog написав: fox767676 написав:
Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ
Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».
Юля рішила погратись в апазіцію
нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса.
З тобою все значно гірше ...
Ще нещодавно ти писав, як Трамп надає перевагу Юлі, в спікерки її задвигав
У тебе якась дивна альтернативна реальність, мабуть кагору забагато випив ))
Принаймі я так хочу думати, бо на тверезу голову, в таку конспірологію, вірити неможливо )
pesikot
Повідомлень: 13122
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
