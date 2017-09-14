Бандерлогу Ну раз кто то покинул моего младшего братика-почти_блызнюка - мы заберём его к себе С сынулей и приверженцами Целыми или не совсем Майор - Ты никогда в бытность на Буковине не кормил своих сторожевых бобиков ещё живыми и визжащими приматами? ПыСы. А Маттаб должен сдохнуть в пикирующем на ростовское ФСБ Ми28 с 20 тоннами гексогена на борту!
ЛАД написав:Оказывается, США нам ничего не давали?! Сейчас, действительно, перестали.
останні поставки закінчились у січні 2025 (approved by Joe Biden ), після приходу трампа зброю купували за гроші НАТО (PURL), в планах було на 1млрд дол на місяць, по факту менше
PURL Program (Ukraine Focus): The Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) aimed to procure U.S. weapons, with pledges reaching about $3.12 billion by late November and expectations to hit $5 billion by December 2025, reports Європейська правда and LIGA.net. General U.S. Sales: The U.S. Department of State recorded over $120 billion in global foreign military sales for 2025, a significant increase, notes the New York Center For Foreign Policy Affairs. Types of Weapons: These purchases included air defense systems, artillery shells, and long-range missiles, primarily for Ukraine's defense, according to Українська правда.
Banderlog написав: Трамп ніяких своїх грошей не надавав Чи попередні бюджети США - це вже гроші Трампа ?
То нехай приходить, )
Да, попередні гроші які дав байден, це вже гроші трампа. Рівно рік. І тіки до соросят тіпа тебе і наєма досі не дійшло. То шо там з гренландією? Отдає її черчіль разом з шоколадним?) Чи надо референдум?
твої пости, соросенок, дуже підозрілі останнім часом, припини вживати зайве -200грм на день і зупиняйся
sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.
Все вірно, але... Соціально незахищені особи, це мало мобільні люди які стоять на обліку соц.служб. соц.служби у нас залишилися на рівні героїв України з Буковини, герої по підлизуванню владі, безпорадні телепні які мають бути звільнені за неналежне виконання покладених обов'язків) Чи мають бути соц.служби? так, але має бути і відповідальність ) лежача бабуля навіть у нормальність була мало потрібна, без світла соц.працівник знайде 1000000 причин які йому не дозволили дістатися клієнта, а клієнтів у нього також не 1 )
26 грудня Уряд ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг. З 1 січня 2026 року постанова набирає чинності.
Наразі в Україні близько 80 тис. фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Саме від них залежить доступність і якість допомоги для людей.
Отже, затверджено застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів таких працівників. Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:
- соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);
- фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%);
- молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).
Підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток послуг.
тобто скрізь багно чи сніг (у селах) за відсутності транспорту і будь-якої дороги медсестра йде до пенсіонерів 75+ робити уколи (моєму батьку 85+ годину в лікарні дві медсестри не могли знайти нормальну вену (навіть на кисті руки), мало хто уявляє яка це важка робота, і часто окрім дякую нічого
Banderlog написав:трамп обіцяє всякому хто так зробить впєндюрить санкції по самі помідори
трам 6 місяців лякав санкціями, по факту вийшов пшік: 14% це середня цифра по тарифам США за 2025р (при Байдені було 10-12%), ......
Так в этом и смысл -- Трамп угрозой тарифа в 100 (для Китая - 125%) - получал то, что ему нужно было от конкретных стран - и потом те страны еще и были благодарны за повышение "всего" на 50% - от бидоновских 10%
andrijk777 написав:Тимошенко чіпати не варто. Кучма садив Юлю - одержав Майдан Яник садив Юлю - одержав Майдан Тепер Зе садить Юлю
Юля глубоко заглотила крючок ФСБ давно. путин ее опутал своими сетями так, что она сделать готова для кремля практически невозможное.
Так, навскидку припомнить ее деятельность в интересах кремля всегда полезно. 1. Будучи при Кучме вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу она умудрилась грубо нарушить газовый договор с Газпромом, Договор о свободной торговле с росией, подведя тем самым Нафтогаз Украины под огромнейший штраф в 2001 году. Кучма штраф платить отказался из бюджета и пытался Юлю сразу посадить, но чудесным образом и 100% в ответ системно получил остров Тузла, пленки Мельниченко (без сомнения агент ФСБ), необоснованные обвинения в подставном убийстве журналиста, масштабные акции "Кучма геть!" с обвинениями в экономических проблемах в стране и это в период бурного экономического роста, сравнимого по уровню с китайским!!! Да кремлю пох.... ФСБ в таких операциях не сильно заморачивается в логике подобных акций для украинцев.
2. Будучи премьер-министром при Ющенко умудрилась сфальсифицировать документы от КМУ и на основании фальшивого разрешения дала распоряжение руководству Нафтогаз Украина подписать кабальный для всей Украины новый газовый договор по дурной цене и с дурными условиями, разорвав рабочий и выгодный прошлый контракт. Для выполнения условий этого нового договора перед Газпромом незаконно привлекала деньги иностранных инвесторов, ни сном не духом не подозревающих куда и на что на самом деле тратится их валюта из валютных резервов. Ющенко тогда говорил еще неосторожно и публично, что она набралась на посту премьер-министра кредитов как сучка блох (с).
с газом вийшла анекдотична ситуація (тільки не для українців) глава нафтагазу Дубіна доповідає , що рф пропонує ціну 280 дол ( рік тому у 2008 було 170-180), президент каже, що це грабіж (бо ФРН купує по 170, а біломосковія лукашенко по 110), Юля їде в москву і повертаєтся з ціною 480дол (на той час найвища ціна на планеті),
21 квітня 2010 року в Харкові Віктор Янукович и Дмитро Медведєв підписали нову угоду про вартість закупок и транзиту газу через українську ГТС, пов'язавши зниження ціни на 30 % (від розрахованої за формулою контракту) с продовженням угоди про аренду бази у Севастополі на 25 років, до 2042 року.
у серпні 2011 суд заарештував Тимошенко за перевищення влади у 2009р (народ доволен)
prodigy написав:...... мало хто уявляє яка це важка робота, і часто окрім дякую нічого
В контексте вчерашнего разговора за коррупцию - очень показательно... Теперь понятно, почему страна уверенно Китай обгоняет. Не говоря уже за нового кандидата на вступление в ЕС - Молдову.
стсовно Китаю, вони значно просунулись в подоланні корупції (портові власті не беруть ні сигарет, ні віскі у капітана...тільки гроші)
у 2021р я оформляв "зелений тариф" без посередників (ціна 300 дол)-їздив 10-11 раз у ЦНАП і кожного разу на прийому під камеру мені обіцяли-все зроблять (Ірина Миколаївна телефонувала комусь(потім я дізнався телефон того) і там відповідали-не хвилюйтесь, все зробимо, минав минало 3-4 дні і нічого не було, знов їхав за 25км у ЦНАП і те саме через 3 дні, коли я дізнався номер телефону-все вирішилось за день
цього року вирішив збільшити потужність з 20квт до 37квт, написав на сайте ДТЕК заяву, через день прийшов рахунок(48к грн), я сплатив в того ж дня, виждав тиждень і питаю(на сайті) які терміни виконання завдання-відповідь 60 днів, коли минуло 62 днів знов запитав, коли? збільшили потужність 65 днів, перенесли лічильник(закінчили всі монтажні роботи) за 79 днів (що майже вчасно), окрім 48к нікому нічого не платив, а на сайті люди пишуть що півроку -це швидко
Термін стандартного приєднання 0 - 16 кВт 45 днів 16 - 50 кВт 60 днів Санкції за перевищення термінів стандартного приєднання більше ніж на 10 днів - вартість зменшується на 10% більше ніж на 20 днів - вартість зменшується на 20% більше ніж на 120 днів - повернення коштів з пенею
мабуть мало хто знає, що цим можна скористуватись, я не полюбляю ходити по судам))