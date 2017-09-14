prodigy написав:............... в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня
Вы это знаете или предполагаете?
Близько 100–150 тисяч киян, у будинках яких через мороз лопнули труби, швидше за все, залишаться без опалення до весни.
З такою заявою в коментарі Вечер.LIVE виступив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Далі необхідне бюджетне фінансування, закупівлі, проектно-кошторисна документація, пошук підрядників через систему Prozorro і виконання капітальних робіт. Навіть за оптимістичного сценарію цей процес може тривати 8–10 місяців, за умови наявності коштів.
У Києві злили воду з систем опалення: чи будуть проблеми з відновленням тепла?
Зливати воду для уникнення аварій потрібно не в усіх будинках Комунальники Києва раніше не мали подібного досвіду, тому злили воду усюди Незабаром ситуація з теплопостачанням у столиці може стабілізуватися Через критичну ситуацію після обстрілів країни-агресорки Росії у Києві офіційно повідомили про злив води у будинках для того, щоб мінімізувати аварії. Наскільки це виправданий крок в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.
точну картину не знає навіть Тимур і Кличко, бо все міняється щодня, але проблема велика, без підтримки країн ЄС Київ не впорається
Британія дає 20 млн фунтів на відновлення системи опалювання в Києві Крім енергетичної підтримки, Лондон оголосив про розширення програми шкільного партнерства між Україною та Великою Британією. Упродовж наступних трьох років до ініціативи долучаться ще 300 шкіл, а загалом участь у програмі зможуть взяти близько 54 тис. учнів з обох країн.