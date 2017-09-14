RSS
  #<1 ... 16466164671646816469>
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:03

  _hunter написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Вы это знаете или предполагаете?

Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. ......

Если об этом знали - почему в систему не залили "рассол" - для замещения остатков? 🤔 Если же о таком очевидном моменте не знали...

почали наводити реальні приклади, як воно буває коли немає опалення, й що злити воду в будинку - це не те саме, що воду з бойлера. й людина згадала, що в неї ще є купа ідей, які він прочитав в інтернеті. ключове - прочитав, в житті не робив НІЧОГО...
Shaman
Повідомлень: 11361
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:06

  ЛАД написав:Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.

В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.

які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?
Shaman
Повідомлень: 11361
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лише одна цифра…

Фонд американського бізнесмена та філантропа Баффета, з початком широкомасштабного вторгнення ри-фи, надав України у різному вигляді допомоги більше ніж на МІЛІАРД доларів…

Це у приватному порядку,

ПОЗА межами будь-якої державної допомоги


ось це реально особисті гроші, які були надані Україні

А не якісь міфічні "гроші Трампа", про які вчора марив Banderlog
pesikot
Повідомлень: 13132
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:15

  ЛАД написав:Shaman
Banderlog
........ти мене хоч раз на брехні спіймав? ти все вигадав, а тепер мені про брехню розповідаєш?"

Вы врёте, как дышите...

дідуган, я тебе попереджав?.. я не розумію, чому я маю вислоховувати маячня від якогось плюгавенького незрозуміло хто. в нього або вже деменція, або проста гнила людина - треба на когось накинути.

але коли треба відповісти за базар - "не буду","не можу","чого стареньких ображаєте"...

тому відчепись від мене. я ж кажу, згадуй про рідну прохідну, з якою тебе копняком під дупу в 91 році через твою нікчемність. такі, як ти могли триматися лише за часів срср, коли треба працювати, нікчеми не потрібні. згадуй про свій кулачок, тоді не дуже сухенький, й хоч щось там можна було потримати :lol:

тебе тримали лише за часів срср, у вільному світі щось не задалося. прапорщику вдалося, а фізику щось завадило, й хірурга вчасно не знайшов...

від тебе не аргументів, ні логіки - лише як гарно було в срср, які погані США й як треба домовлятися з срср та руськими - падати в ноги та цілувати їх. він не розуміє, що це руський підхід, інші народи живуть по іншому. хоча чечени навчили руських трохи іншому - з пляшкою :lol:

тому до побачення - але якщо будеш й далі просувати свою маячня, тобі напхають й далі ;)
Shaman
Повідомлень: 11361
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:19

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Можу підтвердити. У нас на роботі (Печерськ) спустили воду, але система влаштована так, що до кінця воду спустити неможливо, на жаль. ......

Если об этом знали - почему в систему не залили "рассол" - для замещения остатков? 🤔 Если же о таком очевидном моменте не знали...

почали наводити реальні приклади, як воно буває коли немає опалення, й що злити воду в будинку - це не те саме, що воду з бойлера. й людина згадала, що в неї ще є купа ідей, які він прочитав в інтернеті. ключове - прочитав, в житті не робив НІЧОГО...

Человек пытается доказать, что "архимед" в квартире, частном доме и у "госов" работает как-то по-разному? 🤔
Повідомлень: 11290
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:28

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.

В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.

які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?

вы знаете такое слово Алчевськ? или ши не того?
Vadim_
Повідомлень: 4513
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:31

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.

В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.

які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?

вы знаете такое слово Алчевськ? или ши не того?

що таке "ши не того" - не зрозумів. :oops:

назву Алчевськ я написав трохи раніше. але відповідь була на "В Харькове такие ситуации были уже не раз." Алчевськ та Харків - різні міста, якщо що :lol:
Shaman
Повідомлень: 11361
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:32

ЛАД
й так ЛАД, швиденько написати донос - оце ваша навичка. всмоктана з дитинства :D
головне, щоб анонімний :lol:
Shaman
Повідомлень: 11361
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:48

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.

В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.

які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?

вы знаете такое слово Алчевськ? или ши не того?


В Алчевске была обычная, как там говорят, халатность
Тупо пролюбили ситуацию

Сейчас же, ситуацию с отоплением нам устроил долбанутый сосед
pesikot
Повідомлень: 13132
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:49

  Shaman написав:ЛАД
й так ЛАД, швиденько написати донос - оце ваша навичка. всмоктана з дитинства :D
головне, щоб анонімний :lol:

Власне, тому ЛАД і хоче, щоб Харьков відійшов РФ

Тоді він, ухх скільки доносів напише :lol:
pesikot
Повідомлень: 13132
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
