RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16469164701647116472>
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 19:31

  ЛАД написав:...
lapay дали возможность изложить свои взгляды? Насколько помню, его навечно забанили. И вы вместе с шаманом разоблачали его как москаля. Примерно так же, как сейчас меня.
...

я навіть не знаю, хто такий lapay, я з ним не спілкувався.

а це просто черговий приклад, як ти мене оббріхуєш... я розумію, в совку не вчили відповідати за свої слова - але як втовкмачити в твою голову, що так не можна робити?.. я так гадаю, що спілкуєшся лише через інет - бо в житті тобі б швидко вправили мозок й не лише, за твою брехню. але на відміну від тебе, я наводжу КОНКРЕТНИЙ приклад, де ти збрехав...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11367
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 19:33

  fler написав:Навіщо? Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).
можливо, тільки хотілось б уточнити, чиї умови і з ким вони обговорюються?
Бо умови які висуває рф погіршились.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 19:42

17:34 CET
Трамп заявил, что восемь европейских стран столкнутся с 10-процентной пошлиной за противодействие контролю США над Гренландией.
Дональд Трамп заявил, что введет 10-процентные пошлины на товары стран НАТО, включая Великобританию , Францию ​​и Германию , которые разместили войска в Гренландии на фоне угроз США захватить этот арктический остров.

В длинном посте на Truth Social он заявил: «Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия совершили поездку в Гренландию с неизвестными целями», добавив: «Это очень опасная ситуация для безопасности, защиты и выживания нашей планеты».

Президент США заявил, что с 1 февраля на все товары, экспортируемые этими странами в Соединенные Штаты, будут введены 10-процентные пошлины, а с 1 июня — 25-процентные.

«Этот таможенный сбор будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и безоговорочной покупке Гренландии», — добавил он.

Трамп повторил свое предупреждение о том, что « Китай и Россия хотят заполучить Гренландию», заявив, что « Дания ничего не может с этим поделать».
https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/17/hands-off-greenland-protests-denmark-us-donald-trump-europe-latest-news-updates#top-of-blog
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38321
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 19:54

  Water написав:
  fler написав:Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).

Приклад умов Стамбульських та зараз.

Вас у Гуглі забанили чи шо? На цій гілці вже скільки разів товкли, знов те саме питання?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6080
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:02

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
lapay дали возможность изложить свои взгляды? Насколько помню, его навечно забанили. И вы вместе с шаманом разоблачали его как москаля. Примерно так же, как сейчас меня.
...

я навіть не знаю, хто такий lapay, я з ним не спілкувався.
......

Вы достаточно давно на ветке, а lapay был достаточно активным участником. Последнее его сообщение от "Вс 17 ноя, 2024 19:34".
У вас есть пост viewtopic.php?p=5790051#p5790051 от "Вс 17 ноя, 2024 19:53". На 19 мин. позже. Причём отвечали на пост pesikot, который через один пост от lapay.
И вы "навіть не знаєте, хто такий lapay"? :lol:

Так кто там "оббріхує" и не умеет "відповідати за свої слова"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38321
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:08

  fler написав:Навіщо? Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).


А они действительно обсуждаются, или нам лишь вбрасывают потужные хотелки, явно не приемлемые для другой стороны? (победитель называет договор о прекращении войны - мирным, о мире, а для побежденной стороны - это договор о капитуляции; 'who is who' - up to you)
Миша-клиент
 
Повідомлень: 872
З нами з: 02.11.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:11

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).

Приклад умов Стамбульських та зараз.

Вас у Гуглі забанили чи шо? На цій гілці вже скільки разів товкли, знов те саме питання?

Умови шо предлагала педерація в Стамбулі 2022 я не бачив. Крім денацифікації/демілітаризації шось ще було і чим воно зараз краще?
Мінус скільки там загинуло, у гуглі є?
Water
 
Повідомлень: 3788
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:14

  Banderlog написав:
  fler написав:Навіщо? Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).
можливо, тільки хотілось б уточнити, чиї умови і з ким вони обговорюються?
Бо умови які висуває рф погіршились.

Раніше рф пропонувала нам капітуляцію. А зараз що вона пропонує?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6080
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:23

  Water написав:Умови шо предлагала педерація в Стамбулі 2022 я не бачив. Крім денацифікації/демілітаризації шось ще було і чим воно зараз краще?

Чому б не знайти та не порівняти, а Water? Я розумію, що секта капітулянтів та зрадолюбів цього не робитиме, але ж ви не звідти. Трохи допоможу.
Стамбульська угода 2022:
Нейтральний статус України з відмовою від членства в НАТО.
Обмеження розміру збройних сил і зовнішніх баз.
Заборона іноземних військових баз на території України.
Надання гарантій безпеки від великих держав-гарантів. (декларативно, без конкретики)
Можлива відстрочка вирішення статусу Криму (через 10–15 років).
Висновки: Українські національні інтереси були поставлені під питання: вимога щодо нейтрального статусу, обмеження армії, відмова від НАТО. Тобто ця угода значно обмежувала здатність України захищатися і залишала простір для майбутньої агресії.
Мирний план з 20 пунктів (2025–2026):
Повне визнання суверенітету України.
Форма умови невторгнення та механізми моніторингу.
Надання міцних гарантій безпеки, зокрема з участю США, НАТО та європейських держав із ефективними зобов’язаннями.
Участь у реабілітації і масштабні інвестиції в відновлення (пакет економічної "процвітання").
Визначення демілітаризованих, гуманітарних механізмів, пунктів щодо обміну полоненими та прав жертв війни.
Угода передбачає механізм гарантів та Peace Council для контролю імплементації і санкцій у разі порушень.
Основні відмінності від угоди 2022:
План з 20 пунктів не карає Україну за право на майбутній вступ в НАТО (офіційно такого зобов’язання немає). Він передбачає механізми безпеки з реальною участю союзників, а не лише декларативні гарантії. План поєднує політичні, військові, правові та економічні аспекти — ширший, ніж рамкові домовленості 2022.
Висновки: Мирний план з 20 пунктів 2025–2026 — це ширша і більш комплексна рамка, що включає політичні, безпекові та економічні гарантії. У ній менше ультиматумів і більше уваги до захисту суверенітету та міцних міжнародних гарантій без примусової нейтралізації.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6080
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:25

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Навіщо? Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).
можливо, тільки хотілось б уточнити, чиї умови і з ким вони обговорюються?
Бо умови які висуває рф погіршились.

Раніше рф пропонувала нам капітуляцію. А зараз що вона пропонує?

Трамповские "28 пунктов" тоже называют капитуляцией, написанной рукой Москвы.
Основні відмінності від угоди 2022:
План з 20 пунктів не карає Україну за право на майбутній вступ в НАТО (офіційно такого зобов’язання немає). Він передбачає механізми безпеки з реальною участю союзників, а не лише декларативні гарантії. План поєднує політичні, військові, правові та економічні аспекти — ширший, ніж рамкові домовленості 2022

В НАТО нас однозначно не принимают.
"механізми безпеки" пока не определены. Если это размещение немногочисленных войск на нашей западной границе... США ничего конкретного, вроде, пока не пообещали.
Всё остальное - бла-бла-бла.
"Неограниченную" армию ни в 800, ни в 600 тыс. мы содержать не сможем.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 січ, 2026 20:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38321
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16469164701647116472>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Shaman, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 190944
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 392585
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1097492
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5243)
17.01.2026 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.