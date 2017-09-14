Додано: Нед 18 січ, 2026 00:47

Господар Вельзевула написав: fox767676 написав: Вот этот ихний современный кобзар спокойно живет в кадыровской чечне

Вот этот ихний современный кобзар спокойно живет в кадыровской чечне



Муцураев,да, слыхал.

Ладно, меня на самом деле харит лишь невозможность беззаботно жить как раньше, страшно какой полтинник-сотку потратить на удовлетворение низменных потребностей.

А время-то идет!

не знаюну у меня 80% контакт-листа хорошеньких блудниц на экспорт ушлонекоторые уже обрюхатились в лондонахкак вот мотивация, а ?новые наработки делать не в настроении совершеннопользуясь случаем надо поститься , поднимать энергию к сердечной чакре и вышечревоугодничать даопять же , не количество , а расширять кулинарные горизонты надоесли кто черную икру может порекомендовать буду признателенможет даже ветку сделать отдельнуюна новогодних праздниках киноклассику догнал - и чаплина , и пазоллини, и скорцезерусских тоже посматриваю, там кончаловский в последнем фильме так идейку с намеком протаскивал что россию в войны Британская корона толкает, все кто за войну - вольные \невольные подельники ее какими бы патриотическими ширмами не прикрывались. чувствуется дыхание Башен (фильм на деньги Усманова А.)Ну пока как Ленин в Шушенском, не гулаг, но и не Цюрих, не говоря о РиоДеЖанейроЧитать надо, думать, выходить на новый интеллектуальный уровеньБог нас для этого живыми держит, чтобы мы до чего-то додумались.