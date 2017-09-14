Додано: Нед 18 січ, 2026 01:13

Banderlog написав: ЛАД написав: В силу возраста я здесь, наверное, лучше всех знаком с характеристиками и повелением партработников.

Это не парторг, а типичный инструктор райкома по идеологии или, как я в последнее время сокращённо писал, ИРПпИ. Понимаю, что это длинно, парторг короче и проще. Пусть будет так, хотя это и не точно.

В чім між ними різниця? В чім між ними різниця?

Парторг работал в конкретном коллективе, должен был заниматься более конкретными вопросами и, поскольку работал с одними и теми же людьми, не мог так напропалую врать. Ему бы тут же напомнили: "А вчера ты говорил не так".ИРПпИ бегал туда-сюда, с одними и теми же людьми общался довольно редко, конкретных вопросов не имел. Единственными требованиями к нему были хорошо подвешенный язык и следование генеральной линии, чутко отслеживая её колебания.Отслеживать бывало сложновато, поэтому ИРПпИ старались обходиться как можно более общими словами, чтобы случайно не попасть впросак.Точно как шаман, который боится изложить свои взгляды на переговоры - а вдруг завтра генеральная линия изменится, как уже поменялась. Ещё сравнительно недавно было преступлением признать возможность закрепления ЛБЗ, только: "Убирайтесь с нашей территории", - а сегодня это уже общее место.Но ему сложнее - здесь не очень большой круг людей, причём одних и тех же. Все хорошо помнят его слова, пусть не дословно, но общий смысл точно.