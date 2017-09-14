Banderlog написав:Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював. А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
Взагалі справи з поповненням геть погані. Степногірськ дожимають, після запоріжжя відкриється для артобстрілу. Так щоб зупинити хоча б там хватило б 20 тисяч чоловік. Для такого міста набрати 20 тисяч ніби і ніпрошо но ... https://m.youtube.com/watch?v=UuGsk657nsQ і наступне, да електрики працюють з ризиком для життя за зарплати мирного часу... Але наприклад лишити торгівлю продуктами в прифронтовій зоні на вільну руку ринку це ідіотизм. Понятно в нас гроші є і ціни взлітають, але рядом з нами в тіж магазини ходять місцеві, в основному пенсіонери. Можно їм було організувати видачу чи хоть продажу продуктів по талонам?
Меня вообще удивляет наша война. По-моему, такого в истории не было. Мы постоянно говорим, что это первая большая война на территории Европы после 2 МВ. И это, действительно, так и есть. И не только на территории Европы, а и вообще в мире, за исключением корейской и вьетнамской. Может, ещё ирано-иракской. Задействованы огромные армии, все системы оружия, кроме ОМП. А тыл живёт, как в мирное время. Население занято, как и до войны, торговлей и сферой услуг. Вместо того, чтобы сократить всё это и резко усилить оборонку. Войну чувствовали практически только прифронтовые города. Ситуация начала меняться только в последнее время. Возможно, за счёт того, что увеличился выпуск шахедов, их стало хватать и на Киев, и на других. Но всё равно, изменилось (усилилось) в тылу только ощущение войны. За счёт блекаутов, отключений отопления да и просто прилётов. А образ жизни не изменился - всё так же, как в мирное время. Воюют одни и те же. Пополнение только на компенсацию потерь, на замену демобилизованных по ранениям и др. причинам. Надо было резко ограничить импорт потребтоваров, а эти деньги направить на закупку оружия или на колумбийских наёмников. Да и вообще коренным образом перестроить экономику. А платить военным, чтобы цены взлетали... Это путь в никуда. Мы раньше говорили, что надо увеличить потери врага, чтобы прекратить войну. Интересно, какие потери должны для этого быть у нас? Или это неважно?
Hotab написав:............. Мені простіше, я не вивчав ні ті, ні інші умови. Бо нема і близько віри в те, що пітун хоче щось там зупиняти. (Саме в конкретно цьому питанні я погоджуюсь з Олександром , мамлєєм.. Прки пітун може наступати - він не зупиниться .. не треба тішити себ, не треба заламувати собі руки, що от якби ми вчора погодились.. )
Ну, где-то же он остановится. Или пока "русский солдат не омоет сапоги" в Атлантике? Заламывать руки, действительно, не надо. Бесполезное занятие. Но переговоры надо вести с противником. С поддержкой партнёров. А не с партнёрами, чем мы пока занимаемся. Я не знаю, о чём говорили в Анкоридже, но и Путин, и Лавров заявляли, что с условиями Анкориджа они согласны. Наверняка там речь всё же не шла о потере независимости Украины или оккупации всей территории. Так что на каких-то условиях Путин согласен остановиться. Финны в 1944 подписывали договор с СССР, а на с США.
23:56 CET Комитет по иностранным делам Палаты представителей США обвинил Дональда Трампа в том, что он ставит свои «внешнеполитические авантюры» выше интересов американского народа.
В заявлении, опубликованном на X, комитет, возглавляемый республиканцами, заявил: «Американский народ не хочет покупать Гренландию . Он хочет доступного здравоохранения».
«Трамп игнорирует опасения американцев по поводу доступности жилья своими зарубежными авантюрами и усугубляет ситуацию, вводя новые пошлины. Это лишь еще больше повысит стоимость жизни для американского народа».
prodigy написав:Когда иранцы видят во внешнем вторжении угрозу не просто режиму, но всему Ирану, иранской цивилизации в широком смысле, как любят подчеркивать сами жители страны. це писав фрилансер з кремля для ббс, типові рашинські наративи
Ніт. Це позиція середньостатистичного жителя. Коли продукти подорожчали, то винен Хаменеї, йдем на протести. Але коли прилетіла бомба і вбило знайомого, або нема опалення - то Хаменеї не такий вже й поганий. Принаймні я не знаю жодного прикладу, коли б бомбардування підсилили внутрішній протест.
Shaman написав:ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати
Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК. А я вже трохи підзаїбався.
тримайтесь, якби не було важко фізично (я ще важче морально),тим більше коли політики кажуть про останні два кроки, чи 95% по факту прогрес існує, але тільки між Україною і США, рашка мовчить, і раз на місяць знов повертає все на початок
Орест тиждень тому на валютній гілці викладав своє розуміння поточного стану: стосовно війни-триватиме весь 2026рік
економіка -це база війни , і не тільки зброя, а гроші так ось грошей вже бракує, але вони є...на скільки вистачить? якщо перекрити експорт нафти, то може на рік і вистачить(а може ні) 70трлн рублі на депозитах і рахунках населення-чи наважиться путін забрати , так...тільки буде чекати до останнього, а зараз вони почали активну розпродажу своїх активів
Країна-агресор зіткнулася зі світовим дефіцитом бюджету, причиною якого були насамперед низькі ціни на російську нафту.
З 16 січня по 5 лютого Мінфін щодня продаватиме юанів і золота Фонду національного добробуту приблизно на 12,8 млрд рублів. Всього за цей період планується заробити понад 190 мільярдів рублів. Це рекордні обсяги за всю історію бюджетного правила; навіть під час пандемії темпи продажів були нижчими.
190млд-це 2млрд доларів, профіт за тиждень торгівлі нафтою, але і цих грошей не вистачає
Міністерство фінансів РФ заявило, що минулого року до держбюджету надійшло 8,48 трлн рублів податків на нафту й газ, тобто $108 млрд. Це на 24% менше, ніж у 2024 році, і найнижчий показник з початку десятиліття. Джерело: https://censor.net/n3595740
якщо блокада Балтики і арешти(затримки) танкерів будуть наростати(США дали приклад Європі, що не треба боятись), а ціну на нафту триматимуть до 40$ реальні гроші закінчяться у путіна до осені друк грошей буде наростати, друкували по 1,-1,5 на місяць, в листопаді вже 3,5трлн (за грудень немає даних, але по прогнозам не менше 3,5трлн)
Центробанк рф запустил печатный станок на 15 трлн рублей ради продолжения войны, что в итоге приведет к финансовому краху
були бомбардування військових заводів (центри по збагаченню урану), до чого тут цивільні взагалі
не змінюю думки- стаття ббс-переклад з російської помийки
ЛАД написав:Ну, где-то же он остановится. Или пока "русский солдат не омоет сапоги" в Атлантике? Заламывать руки, действительно, не надо. Бесполезное занятие. Но переговоры надо вести с противником. С поддержкой партнёров. А не с партнёрами, чем мы пока занимаемся.
Зупиниться на західному кордоні України. Може... Або на польсько-німецькому. І то не факт, апетит приходить під час їжі. Ближче ніж західний кордон України він може зупинитися за однієї з умов: - закінчилися люди - закінчилися гроші Ми впливаємо на закінчення й того й того. Але питання наскільки швидко, і які ми втрати несемо.