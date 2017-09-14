Міністр закордонних справ росії сергій лавров своїми заявами 14 січня сигналізував, що цілі рф в Україні виходять за межі території, яка обговорюється в мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську й Одеську області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
Чому всі вирішили, що достатньо віддати 4 області і Путін нажереться ? І носятся з цим жупелом
Ще з 2014 року російська пропаганда постійно задвигала тезу про "новоросію" В 2022 році куди лізли російські війська - Харьківська область, Херсонська область з вектором на Миколаївську і Одеську області
katso написав:Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных
От так і знав що знайдеться якась ГНИДА яка замість того щоб допомогти буде це лайно тут постити
Тапілі в тісє він такий
Вообще-то, пост katso относился совсем не к тем 1080 грн, о кот. писал Василь-Рівне.
Water написав:"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер. https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ogolo ... 69012.html
Власне, це те, що робив Трамп все життя - кидав партнерів
ЛАД написав:Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював. А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
Брехня... Народ той який Будівельник - скрипить зубами , але фінансово підтримує ЗСУ Народ той який лад - шукає варіанти щоб ЗМУСИТИ тиловиків перестати допомагати ЗСУ... От тоді в парторга й буде свято Все так як він казав....
ЛАД написав:А тыл живёт, как в мирное время. Население занято, как и до войны, торговлей и сферой услуг. Вместо того, чтобы сократить всё это и резко усилить оборонку.
Парторгам ніяк не дійде війна-високотехнологічна Технології потребують грошей Гроші заробляються не в окопах - а в тилу. В окопах - гроші витрачаються. От тому й потрібна сильна економіка... Але зновуж Парторг закликає нас повернутись в совок і воювати так як воював совок - закидувати ворога тілами , бо економіка не змогла парочку дронів підкинути...
Парторг - ти хочеш щоб твої зяті замість протирання штанів коло монітора - отримали трьохлінейку на двох і пішли в лобову атаку? чи хочеш щоб в них монітор -покраще, дрон -поточніше, від ворога-подалі?
ПС хоча в цього труси-хрестика, може й присутнє потаємне бажання що зятів повбивали , бо вони воюють за ЗСУ а не проти...
