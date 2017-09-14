RSS
  #<1 ... 16484164851648616487
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Я наприклад впевнений, що втратила саме Україна. А твої шанси побудувати аналогічний "успішний бізнес" за її межами - нульові, і саме тому ти і "залишився".
Я наприклад впевнений що приніс на порядок більше користі ніж ти до того як потрапив в ЗСУ
і що ?
Тобто одного який вважає що краще покинути Україну - ми побачили
Давайте, інші вскривайтесь...
Тільки бажано
Якщо критикуєте магазини -то покляніться смертю своїх близьких що жодного разу не користувались їх послугами...
Якщо заявляєте що продаж підакцизних це корупційна ЗМОВА з владою - то знову ж покляніться що жодного разу не виконували жодних замовлень від влади
і так далі і тому подібне..

тепер по долярчикам і кенделам які жирували на єдиному і податків платили як мій прибиральник, а виручку отримували як два будівельника...
Що зробив долярчик коли повернувся в тил? допоміг тобі хоч копійкою
Це яскравий приклад
До речі
Якби я був гетьманцевим- то зробив би так, щоб Єдиноподатників НЕ МОЖНА було звинуватити в тому що ними прикриваються великі корпорації і тому цих єдиноподатників треба закрити..
Я б просто привязав сплату податків до середнього по Державі а не до мінімального
Різним там кенделам би це страшно не сподобалось
адже тоді б йому з прибутку в 100 000 прийшлось платити на 4000 а 10000...
Але тоді б він зміг працювати вічність не залежачи від чиновника..
Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?
budivelnik
Повідомлень: 27774
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:58

  The_Rebel написав:На Трампа надії нема у Європи, його треба тільки перечекати.

Проблема в тому, що дроблення ЄС - як ціль США може залишитись )
stm
Повідомлень: 6132
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:11

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Я написал: "маленький пример".
А навіщо ти писав приклад який не дотягує до 1/1000 витрат?
..........
Далі продовжувати перечислення досягнень великого пуйла?

Я не перечислял "досягнення великого пуйла" и не искал специально примеры, привёл то, что случайно попалось в новостях. И даже не пробовал считать прибыль от этого.
Но я там привёл и другой пример.
Понятно, что геологоразведка даст доходы не завтра и не гарантированно. Хотя не знаю результаты "радянських геологічних матеріалів", которые послужили "основою для проведення дослідження". Возможно, они дают уверенность в успехе. Эти доходы могут быть весьма большими.
ЛАД
Повідомлень: 38337
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:34

  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:Если я правильно понимаю, речь идёт не о сумме, а о покупке чего-то, что не получается достать по месту.
Денежного смысла в таком обращении я не вижу.

Мова про суму обладнання є в мене

Тогда спросите у него прямо, почему он не может просто взять и купить?
Из-за таких мелочей сборы обычно не открывают.
Он просил подарить или нужна официальная волонтерка?
Сибарит
Повідомлень: 9258
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21723 раз.
 
