Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 18 січ, 2026 22:25
candle645 написав:
Я наприклад впевнений, що втратила саме Україна. А твої шанси побудувати аналогічний "успішний бізнес" за її межами - нульові, і саме тому ти і "залишився".
Я наприклад впевнений що приніс на порядок більше користі ніж ти до того як потрапив в ЗСУ
і що ?
Тобто одного який вважає що краще покинути Україну - ми побачили
Давайте, інші вскривайтесь...
Тільки бажано
Якщо критикуєте магазини -то покляніться смертю своїх близьких що жодного разу не користувались їх послугами...
Якщо заявляєте що продаж підакцизних це корупційна ЗМОВА з владою - то знову ж покляніться що жодного разу не виконували жодних замовлень від влади
і так далі і тому подібне..
тепер по долярчикам і кенделам які жирували на єдиному і податків платили як мій прибиральник, а виручку отримували як два будівельника...
Що зробив долярчик коли повернувся в тил? допоміг тобі хоч копійкою
Це яскравий приклад
До речі
Якби я був гетьманцевим- то зробив би так, щоб Єдиноподатників НЕ МОЖНА було звинуватити в тому що ними прикриваються великі корпорації і тому цих єдиноподатників треба закрити..
Я б просто привязав сплату податків до середнього по Державі а не до мінімального
Різним там кенделам би це страшно не сподобалось
адже тоді б йому з прибутку в 100 000 прийшлось платити на 4000 а 10000...
Але тоді б він зміг працювати вічність не залежачи від чиновника..
Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?
1
1
Додано: Нед 18 січ, 2026 22:58
The_Rebel написав:
На Трампа надії нема у Європи, його треба тільки перечекати.
Проблема в тому, що дроблення ЄС - як ціль США може залишитись )
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:11
budivelnik написав: ЛАД написав:budivelnik
Я написал: "маленький
пример".
А навіщо ти писав приклад який не дотягує до 1/1000 витрат?
..........
Далі продовжувати перечислення досягнень великого пуйла?
Я не перечислял "досягнення великого пуйла" и не искал специально примеры, привёл то, что случайно попалось в новостях. И даже не пробовал считать прибыль от этого.
Но я там привёл и другой пример.
Понятно, что геологоразведка даст доходы не завтра и не гарантированно. Хотя не знаю результаты "радянських геологічних матеріалів", которые послужили "основою для проведення дослідження". Возможно, они дают уверенность в успехе. Эти доходы могут быть весьма большими.
2
2
6
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:34
Василь-Рівне написав: Сибарит написав:
Если я правильно понимаю, речь идёт не о сумме, а о покупке чего-то, что не получается достать по месту.
Денежного смысла в таком обращении я не вижу.
Мова про суму обладнання є в мене
Тогда спросите у него прямо, почему он не может просто взять и купить?
Из-за таких мелочей сборы обычно не открывают.
Он просил подарить или нужна официальная волонтерка?
135
84
38
2
Додано: Нед 18 січ, 2026 23:39
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
----------------------------ЛАД
...........
P.s. С радостью услышу толковое
опровержение моих высказываний.
----------------------------
ми ж вас вже зрозуміли - будь-яке заперечення буде визнано таким, на яке не варто відповідати...
..........
й ЛАД, я досі чекаю відповіді - що робити, коли ми ще не домовилися, й ведемо перемовини? де відповідь, ЛАД? чи її немає, бо єдина відповідь - це те, що ми робимо зараз
Очень длинно, а по сути - вода. Не вижу запереченнь и відповідати просто не на что.
Не ваш последний вопрос я отвечал. Не помню, вам или кому-то другому (возможно, sashaqbl
). Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять.
Учитывая, как вы следите за моими постами и отвечаете чуть ли не на каждый, вряд ли вы могли не заметить. Или тут как с lapay
- на форуме присутствовали весьма активно, посты писали практически рядом с его постами, наверняка читали обсуждения его мнения (очень сложно было не заметить), но... "не знаю, не слышал, ничего не помню"?
що я казав? "відповідати нічого" - витрачаєш час, пояснюєш, а тут вмикається режим дурника. це не для тебе більше пишеться, а треба пояснювати іншим хибність твоїх думок
..........
Я не писал "відповідати нічого", писал "відповідати просто не на что".
На ваш единственный вопрос (що робити, коли ми ще не домовилися) я ответил.
Вы на мои высказывания о ситуации просто налили воду, которая не имеет отношения к тому, о чём я писал.
А "вмикати режим дурника" вам и не надо, он у вас и не вимикається.
Как-то Hotab
написал, что вы просто троллите меня. Он точно был прав. На что-то большее вы не способны.
У вас сегодня удалили, по-моему, 15 сообщений. Грустно, что при этом не забанили за хамство и флуд хотя бы на неделю. И даже на сутки. Хотя других за такое банят и на большие сроки.
Додано: Пон 19 січ, 2026 00:10
Сибарит написав: Василь-Рівне написав: Сибарит написав:
Если я правильно понимаю, речь идёт не о сумме, а о покупке чего-то, что не получается достать по месту.
Денежного смысла в таком обращении я не вижу.
Мова про суму обладнання є в мене
Тогда спросите у него прямо, почему он не может просто взять и купить?
Из-за таких мелочей сборы обычно не открывают.
Он просил подарить или нужна официальная волонтерка?
Якщо чесно - не розумію навіщо піднімають питання ті хто не збирався його вирішувати?
Питання Василь закрив...
А чому він його підняв - відповіддю на це може бути море фантазій
відтреба закрити сьогодні а в кишені ні копійки....
доцікаво скільки людей пройде перевірку на вшивість такою маленькою сумою....
і ще десятком інших варіантів....
Додано: Пон 19 січ, 2026 00:13
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:budivelnik
Я написал: "маленький
пример".
А навіщо ти писав приклад який не дотягує до 1/1000 витрат?
Ти давай, починай з таких які можна хоч приблизно порівняти.
Як правило
Перших 30% прикладів - закриває 70% всієї проблеми..
Якщо в тебе перший - це 1/1000 , то десятий це 1 /1000 000
Так що давай, старайся, я в тебе вірю.
Можу парочку прикладів страшного успіху педерації підкинути
Захопили за рік 4000+км квадратних що становить 1/4000 до територій які мала
чи втратили за 2025 рік 300 000-400 000 солдат тобто кожного 1 з 350 жителів
Далі продовжувати перечислення досягнень великого пуйла?
Я не перечислял "досягнення великого пуйла" и не искал специально примеры, привёл то, что случайно попалось в новостях. И даже не пробовал считать прибыль от этого.
Но я там привёл и другой пример.
Понятно, что геологоразведка даст доходы не завтра и не гарантированно. Хотя не знаю результаты "радянських геологічних матеріалів", которые послужили "основою для проведення дослідження". Возможно, они дают уверенность в успехе. Эти доходы могут быть весьма большими.
Так я ж про це й пишу
Ти витягуєш все що на твою думку пояснює доцільність педерації у війні з нами....
Але так як ця Війна - це неприкрита агресія внаслідок вавки в головах педераційників - то ти й не в стані знайти розумне пояснення..
От тому й виглядаєш .....
Опис ким ти виглядаєш - опущено , бо його гарантовано зітруть..
Але і ти і інші читачі -чудово можеш згенерувати ті епітети якими тебе треба нагородити.
Додано: Пон 19 січ, 2026 00:40
budivelnik написав: ЛАД написав:
........
Я не перечислял "досягнення великого пуйла" и не искал специально примеры, привёл то, что случайно попалось в новостях. И даже не пробовал считать прибыль от этого.
Но я там привёл и другой пример.
Понятно, что геологоразведка даст доходы не завтра и не гарантированно. Хотя не знаю результаты "радянських геологічних матеріалів", которые послужили "основою для проведення дослідження". Возможно, они дают уверенность в успехе. Эти доходы могут быть весьма большими.
Так я ж про це й пишу
Ти витягуєш все що на твою думку пояснює доцільність педерації у війні з нами....
Але так як ця Війна - це неприкрита агресія внаслідок вавки в головах педераційників - то ти й не в стані знайти розумне пояснення..
.......
Оригинально.
Объяснение войны исключительно "вавкой в головах педераційників" это результат глубокого анализа?
Уровень детского сада.
Самое удивительное, что приходится доказывать патриоту, гордящемуся тем, что он не уехал из Украины и добился здесь успеха, способность территории Украины приносить прибыль. Вот только почему-то более серьёзные люди считают иначе. Недаром Трамп так настойчиво добивался заключения ресурсного соглашения. Если бы он так же, как budivelnik
, считал, что Украина бесполезна и агрессия РФ объясняется исключительно "вавкой в головах педераційників", ему такое соглашение было ни к чему.
Додано: Пон 19 січ, 2026 00:55
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
........
Я не перечислял "досягнення великого пуйла" и не искал специально примеры, привёл то, что случайно попалось в новостях. И даже не пробовал считать прибыль от этого.
Но я там привёл и другой пример.
Понятно, что геологоразведка даст доходы не завтра и не гарантированно. Хотя не знаю результаты "радянських геологічних матеріалів", которые послужили "основою для проведення дослідження". Возможно, они дают уверенность в успехе. Эти доходы могут быть весьма большими.
Так я ж про це й пишу
Ти витягуєш все що на твою думку пояснює доцільність педерації у війні з нами....
Але так як ця Війна - це неприкрита агресія внаслідок вавки в головах педераційників - то ти й не в стані знайти розумне пояснення..
.......
Оригинально.
Объяснение войны исключительно "вавкой в головах педераційників" это результат глубокого анализа?
Уровень детского сада.
Самое удивительное, что приходится доказывать патриоту, гордящемуся тем, что он не уехал из Украины и добился здесь успеха, способность территории Украины приносить прибыль. Вот только почему-то более серьёзные люди считают иначе. Недаром Трамп так настойчиво добивался заключения ресурсного соглашения. Если бы он так же, как budivelnik
, считал, что Украина бесполезна и агрессия РФ объясняется исключительно "вавкой в головах педераційників", ему такое соглашение было ни к чему.
Комуніст просравший комуністичну батьківщину- розповідає капіталісту будуючому капіталістичну Україну - ази економіки....
Так територія МОЖЕ приносити прибутку.
Так , Прусія була територією на яку рівнялись... поки туди не прийшла педерація.. Порівнювати Кенігсберг з Калінінградом - можна, от тільки чомусь виявиться що Калінінград програв Кенігсбергу
Сахалін -програв Карафуто....
Донецьк ДНР програв Донецьку Україна
То виявляється що ситуація на одній і тій же території сильно залежить від того хто на ній живе...
Тому ще раз
Економічної доцільності для захоплення України у східних варварів - немає. Вони вже засрали все де живуть 70 років і вирішили що треба засрати ще +0,33% до тої території яку засрали...
Їх витрати становлять 400 млрд на війну+300 млрд заарештованих....
Це ВВП України за останні 5-6 років
А ВВП включає в себе затрати на проживання 40 млн осіб...
То де ТИ бачиш позитивну економічну складову ?
Бо я бачу тільки вавку в голові(психоз навіяний пропогандою) у 140 млн населення, при чому це ж населення за останні 120 років вже проходило як мінімум шість таких загальнодержавних психози + десяток мілкіших психозів (Корея, Афганістан, Придністровья, Карабах, Абхазія,Чечня1, Чечня2, Сірія...)
1905 російсько Японська
1914 російсько-Німецька
1917 революція
1939 російсько Польська
1940 російсько - Фінська
2014 російсько- Українська
