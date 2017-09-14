Додано: Нед 18 січ, 2026 22:25

candle645 написав: Я наприклад впевнений, що втратила саме Україна. А твої шанси побудувати аналогічний "успішний бізнес" за її межами - нульові, і саме тому ти і "залишився". Я наприклад впевнений, що втратила саме Україна. А твої шанси побудувати аналогічний "успішний бізнес" за її межами - нульові, і саме тому ти і "залишився".

Я наприклад впевнений що приніс на порядок більше користі ніж ти до того як потрапив в ЗСУі що ?Тобто одного який вважає що краще покинути Україну - ми побачилиДавайте, інші вскривайтесь...Тільки бажаноЯкщо критикуєте магазини -то покляніться смертю своїх близьких що жодного разу не користувались їх послугами...Якщо заявляєте що продаж підакцизних це корупційна ЗМОВА з владою - то знову ж покляніться що жодного разу не виконували жодних замовлень від владиі так далі і тому подібне..тепер по долярчикам і кенделам які жирували на єдиному і податків платили як мій прибиральник, а виручку отримували як два будівельника...Що зробив долярчик коли повернувся в тил? допоміг тобі хоч копійкоюЦе яскравий прикладДо речіЯкби я був гетьманцевим- то зробив би так, щоб Єдиноподатників НЕ МОЖНА було звинуватити в тому що ними прикриваються великі корпорації і тому цих єдиноподатників треба закрити..Я б просто привязав сплату податків до середнього по Державі а не до мінімальногоРізним там кенделам би це страшно не сподобалосьадже тоді б йому з прибутку в 100 000 прийшлось платити на 4000 а 10000...Але тоді б він зміг працювати вічність не залежачи від чиновника..Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?