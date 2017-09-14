candle645 написав:Я наприклад впевнений, що втратила саме Україна. А твої шанси побудувати аналогічний "успішний бізнес" за її межами - нульові, і саме тому ти і "залишився".
Я наприклад впевнений що приніс на порядок більше користі ніж ти до того як потрапив в ЗСУ і що ? Тобто одного який вважає що краще покинути Україну - ми побачили Давайте, інші вскривайтесь... Тільки бажано Якщо критикуєте магазини -то покляніться смертю своїх близьких що жодного разу не користувались їх послугами... Якщо заявляєте що продаж підакцизних це корупційна ЗМОВА з владою - то знову ж покляніться що жодного разу не виконували жодних замовлень від влади і так далі і тому подібне..
тепер по долярчикам і кенделам які жирували на єдиному і податків платили як мій прибиральник, а виручку отримували як два будівельника... Що зробив долярчик коли повернувся в тил? допоміг тобі хоч копійкою Це яскравий приклад До речі Якби я був гетьманцевим- то зробив би так, щоб Єдиноподатників НЕ МОЖНА було звинуватити в тому що ними прикриваються великі корпорації і тому цих єдиноподатників треба закрити.. Я б просто привязав сплату податків до середнього по Державі а не до мінімального Різним там кенделам би це страшно не сподобалось адже тоді б йому з прибутку в 100 000 прийшлось платити на 4000 а 10000... Але тоді б він зміг працювати вічність не залежачи від чиновника.. Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?
ЛАД написав:budivelnik Я написал: "маленький пример".
А навіщо ти писав приклад який не дотягує до 1/1000 витрат? .......... Далі продовжувати перечислення досягнень великого пуйла?
Я не перечислял "досягнення великого пуйла" и не искал специально примеры, привёл то, что случайно попалось в новостях. И даже не пробовал считать прибыль от этого. Но я там привёл и другой пример. Понятно, что геологоразведка даст доходы не завтра и не гарантированно. Хотя не знаю результаты "радянських геологічних матеріалів", которые послужили "основою для проведення дослідження". Возможно, они дают уверенность в успехе. Эти доходы могут быть весьма большими.
Shaman написав:---------------------------- ЛАД ........... P.s. С радостью услышу толковое опровержение моих высказываний. ---------------------------- ми ж вас вже зрозуміли - будь-яке заперечення буде визнано таким, на яке не варто відповідати... .......... й ЛАД, я досі чекаю відповіді - що робити, коли ми ще не домовилися, й ведемо перемовини? де відповідь, ЛАД? чи її немає, бо єдина відповідь - це те, що ми робимо зараз
Очень длинно, а по сути - вода. Не вижу запереченнь и відповідати просто не на что. Не ваш последний вопрос я отвечал. Не помню, вам или кому-то другому (возможно, sashaqbl). Пока идут переговоры надо воевать. Но при этом переговоры следует не затягивать, а по мере возможности ускорять. Учитывая, как вы следите за моими постами и отвечаете чуть ли не на каждый, вряд ли вы могли не заметить. Или тут как с lapay - на форуме присутствовали весьма активно, посты писали практически рядом с его постами, наверняка читали обсуждения его мнения (очень сложно было не заметить), но... "не знаю, не слышал, ничего не помню"?
що я казав? "відповідати нічого" - витрачаєш час, пояснюєш, а тут вмикається режим дурника. це не для тебе більше пишеться, а треба пояснювати іншим хибність твоїх думок ..........
Я не писал "відповідати нічого", писал "відповідати просто не на что". На ваш единственный вопрос (що робити, коли ми ще не домовилися) я ответил. Вы на мои высказывания о ситуации просто налили воду, которая не имеет отношения к тому, о чём я писал. А "вмикати режим дурника" вам и не надо, он у вас и не вимикається. Как-то Hotab написал, что вы просто троллите меня. Он точно был прав. На что-то большее вы не способны. У вас сегодня удалили, по-моему, 15 сообщений. Грустно, что при этом не забанили за хамство и флуд хотя бы на неделю. И даже на сутки. Хотя других за такое банят и на большие сроки.
Сибарит написав:Если я правильно понимаю, речь идёт не о сумме, а о покупке чего-то, что не получается достать по месту. Денежного смысла в таком обращении я не вижу.
Мова про суму обладнання є в мене
Тогда спросите у него прямо, почему он не может просто взять и купить? Из-за таких мелочей сборы обычно не открывают. Он просил подарить или нужна официальная волонтерка?
Якщо чесно - не розумію навіщо піднімають питання ті хто не збирався його вирішувати? Питання Василь закрив... А чому він його підняв - відповіддю на це може бути море фантазій від треба закрити сьогодні а в кишені ні копійки.... до цікаво скільки людей пройде перевірку на вшивість такою маленькою сумою.... і ще десятком інших варіантів....
ЛАД написав:budivelnik Я написал: "маленький пример".
А навіщо ти писав приклад який не дотягує до 1/1000 витрат? Ти давай, починай з таких які можна хоч приблизно порівняти. Як правило Перших 30% прикладів - закриває 70% всієї проблеми.. Якщо в тебе перший - це 1/1000 , то десятий це 1 /1000 000 Так що давай, старайся, я в тебе вірю. Можу парочку прикладів страшного успіху педерації підкинути Захопили за рік 4000+км квадратних що становить 1/4000 до територій які мала чи втратили за 2025 рік 300 000-400 000 солдат тобто кожного 1 з 350 жителів Далі продовжувати перечислення досягнень великого пуйла?
Я не перечислял "досягнення великого пуйла" и не искал специально примеры, привёл то, что случайно попалось в новостях. И даже не пробовал считать прибыль от этого. Но я там привёл и другой пример. Понятно, что геологоразведка даст доходы не завтра и не гарантированно. Хотя не знаю результаты "радянських геологічних матеріалів", которые послужили "основою для проведення дослідження". Возможно, они дают уверенность в успехе. Эти доходы могут быть весьма большими.
Так я ж про це й пишу Ти витягуєш все що на твою думку пояснює доцільність педерації у війні з нами.... Але так як ця Війна - це неприкрита агресія внаслідок вавки в головах педераційників - то ти й не в стані знайти розумне пояснення.. От тому й виглядаєш ..... Опис ким ти виглядаєш - опущено , бо його гарантовано зітруть.. Але і ти і інші читачі -чудово можеш згенерувати ті епітети якими тебе треба нагородити.
Оригинально. Объяснение войны исключительно "вавкой в головах педераційників" это результат глубокого анализа? Уровень детского сада. Самое удивительное, что приходится доказывать патриоту, гордящемуся тем, что он не уехал из Украины и добился здесь успеха, способность территории Украины приносить прибыль. Вот только почему-то более серьёзные люди считают иначе. Недаром Трамп так настойчиво добивался заключения ресурсного соглашения. Если бы он так же, как budivelnik, считал, что Украина бесполезна и агрессия РФ объясняется исключительно "вавкой в головах педераційників", ему такое соглашение было ни к чему.
Комуніст просравший комуністичну батьківщину- розповідає капіталісту будуючому капіталістичну Україну - ази економіки.... Так територія МОЖЕ приносити прибутку. Так , Прусія була територією на яку рівнялись... поки туди не прийшла педерація.. Порівнювати Кенігсберг з Калінінградом - можна, от тільки чомусь виявиться що Калінінград програв Кенігсбергу Сахалін -програв Карафуто.... Донецьк ДНР програв Донецьку Україна То виявляється що ситуація на одній і тій же території сильно залежить від того хто на ній живе...
Тому ще раз Економічної доцільності для захоплення України у східних варварів - немає. Вони вже засрали все де живуть 70 років і вирішили що треба засрати ще +0,33% до тої території яку засрали... Їх витрати становлять 400 млрд на війну+300 млрд заарештованих.... Це ВВП України за останні 5-6 років А ВВП включає в себе затрати на проживання 40 млн осіб...
То де ТИ бачиш позитивну економічну складову ? Бо я бачу тільки вавку в голові(психоз навіяний пропогандою) у 140 млн населення, при чому це ж населення за останні 120 років вже проходило як мінімум шість таких загальнодержавних психози + десяток мілкіших психозів (Корея, Афганістан, Придністровья, Карабах, Абхазія,Чечня1, Чечня2, Сірія...) 1905 російсько Японська 1914 російсько-Німецька 1917 революція 1939 російсько Польська 1940 російсько - Фінська 2014 російсько- Українська
Берлин ввел новую военную службу - сначала на добровольной основе. 700 тысяч мужчин и женщин 2008 года рождения начали получать анкеты о физической подготовке и готовности служить. Отвечать обязаны только мужчины. Они должны явиться на медицинское обследование, независимо от того, хотят они идти в вооруженные силы или нет.
На фоне этого в стране прошли массовые протесты с участием демонстрантов школьного возраста. Протестующие спрашивают, почему они должны жертвовать собой ради государства, которое четверть федерального бюджета направляет на выплату пенсий пожилым людям. .......... "В демократии ты делаешь что-то для государства и получаешь что-то взамен", - сказал 25-летний студент и репетитор по математике Бенедикт Захер, который проходил мимо центра. Он добавил: его ученики "считают, что не получают ничего от государства, и в результате становятся более эгоистичными, что вполне справедливо". ........ Журналисты пишут, что молодежь является ключевой в этом вопросе не только из-за физической подготовки и возможностей, но и потому, что Бундесвер не имеет возможности связаться со многими из 930 000 резервистов, которые теоретически могут быть мобилизованы, поскольку законы о защите данных не позволяют ему запрашивать личные данные граждан для этой цели. ( )