Это, наверное, нужно сделать.BeneFuckTor написав:
Це все дуже по суті, ще й від Вас що дивно, але за 4роки(окей 2 роки як 100% зрозуміло напрям руху), цього не було зроблено.
Це виключно янелох має сказати я не справився я йду. Після цього може прийде людина яка зможе ввести зміни і в цьому секторі. Наприклад щоб бізнес при встановленні КГУ міг віддавати залишки в мережу. А так в цьому напримку нічого не робиться. І все що залишаєтсья це надіятись що бізнес якось забезпечить себе сам і віддасть залишки електоєнергії людям. Оце буде і вся, розподільча єнергія.
Но вернитесь к посту fler и прикиньте, о какой мощности КГУ идёт речь. И какая мощность не подключена.
Все эти меры несколько облегчили бы сегодняшние проблемы, но точно не решили бы их.