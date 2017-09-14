RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Вів 20 січ, 2026 23:48

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Що треба було робити та негайно робити зараз:

✔️ Типові проєкти підключення
✔️ Централізовані монтажні та
пусконалагоджувальні команди
✔️ Єдиний стандарт інтеграції КГУ у
тепломережі
✔️ Фонд запуску, а не лише закупівлі



Це все дуже по суті, ще й від Вас що дивно, але за 4роки(окей 2 роки як 100% зрозуміло напрям руху), цього не було зроблено.
Це виключно янелох має сказати я не справився я йду. Після цього може прийде людина яка зможе ввести зміни і в цьому секторі. Наприклад щоб бізнес при встановленні КГУ міг віддавати залишки в мережу. А так в цьому напримку нічого не робиться. І все що залишаєтсья це надіятись що бізнес якось забезпечить себе сам і віддасть залишки електоєнергії людям. Оце буде і вся, розподільча єнергія.
Это, наверное, нужно сделать.
Но вернитесь к посту fler и прикиньте, о какой мощности КГУ идёт речь. И какая мощность не подключена.
Все эти меры несколько облегчили бы сегодняшние проблемы, но точно не решили бы их.
