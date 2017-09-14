- Трамп пригласил руководителей крупнейших мировых компаний на прием в Давосе в среду.

- Президент США выступит со специальной речью на Всемирном экономическом форуме.

- Министр финансов Бессент предостерегает Европу от ответных мер.

- По сообщениям источников, в Давосе состоится встреча советников по национальной безопасности.

- Вице-премьер Китая выступит со специальной речью и встретится с руководителями компаний.

ДАВОС, Швейцария, 19 января (Reuters) - Ожидается, что Дональд Трамп встретится с мировыми лидерами бизнеса в Давосе в среду, сообщили источники, знакомые с ситуацией, поскольку присутствие президента США имеет большое значение для ежегодной встречи мировой элиты в Швейцарии.

Как сообщили источники Reuters в понедельник, на прием после выступления Трампа на ежегодном заседании Всемирного экономического форума были приглашены руководители предприятий, в том числе генеральные директора компаний финансового сектора, криптоиндустрии и консалтинга. Повестка дня оставалась неясной.

Один генеральный директор просто отметил в своем календаре «прием в честь президента Дональда Дж. Трампа», в то время как другой сказал, что, по его мнению, приглашения получили руководители глобальных компаний, а не только американские. .....

...... Трампа также сопровождают несколько высокопоставленных американских чиновников, в том числе министр финансов Скотт Бессент.

Тем временем Китай в Давосе представлен вице-премьером Хэ Лифэном, который во вторник должен выступить со специальной речью. Он также проведет прием с участием генеральных директоров и основателей глобальных компаний, сообщил источник Reuters.

...... Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев также посетит Давос и проведет встречи с членами американской делегации, сообщили агентству Reuters два источника, знакомые с планами визита, на условиях анонимности.

....... Бессент заявил, что европейские правительства не должны принимать ответные меры против любых мер, предпринятых США в рамках их спора.

«Я думаю, это было бы крайне неразумно», — заявил Бессент журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума, отвечая на вопрос о ответных торговых мерах, и добавил, что Европе не следует сомневаться в намерениях Трампа в отношении Гренландии.

«Я был в поездке, поэтому не поддерживал связь (с европейскими чиновниками), но я разговаривал с президентом Трампом, и, очевидно, есть много потенциальных партнеров, и я думаю, что всем следует поверить президенту на слово», — сказал Бессент