Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:10

  Прохожий написав:"один человек" сказал правильно

а вот ваша ссылка просто в***р а не "прикольное мнение"...

Я лично не знаю НИ ОДНОГО знакомого(а все они не бедные люди) который собирается выезжать из Киева "на хутор", и ни от кого не слышал что их знакомые собираются выезжать, так что...
более того, все масштабируют энергонезависимость)
а ху.лу фак от нас, киевлян)))


Ну тут я вырвал из контекста:)) Он еще говорил что будет если выедут и не вытерпят две-три недели (так и сказал,поганец) :mrgreen: :mrgreen:
А так то правильно. Масштабируйте и производите.
То не проблема- меня интересовало лишь как это делать на 25-ом этаже, в домах то ясно.
Ладно, пойду перекурю на улицу, в хате +25 а тут еще и свет дали- котел еще нажарит.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1172
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:13

  Господар Вельзевула написав:
  Прохожий написав:"один человек" сказал правильно

а вот ваша ссылка просто в***р а не "прикольное мнение"...

Я лично не знаю НИ ОДНОГО знакомого(а все они не бедные люди) который собирается выезжать из Киева "на хутор", и ни от кого не слышал что их знакомые собираются выезжать, так что...
более того, все масштабируют энергонезависимость)
а ху.лу фак от нас, киевлян)))


Ну тут я вырвал из контекста:)) Он еще говорил что будет если выедут и не вытерпят две-три недели (так и сказал,поганец) :mrgreen: :mrgreen:
А так то правильно. Масштабируйте и производите.
То не проблема- меня интересовало лишь как это делать на 25-ом этаже, в домах то ясно.
Ладно, пойду перекурю на улицу, в хате +25 а тут еще и свет дали- котел еще нажарит.

Ось бачите, ані Дніпро, ані Київ. Прилетіло, а люди у Дніпрі на перекур і +25, і світло ще дали )
stm
Повідомлень: 6135
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:25

  Господар Вельзевула написав:
  Прохожий написав:"один человек" сказал правильно

а вот ваша ссылка просто в***р а не "прикольное мнение"...

Я лично не знаю НИ ОДНОГО знакомого(а все они не бедные люди) который собирается выезжать из Киева "на хутор", и ни от кого не слышал что их знакомые собираются выезжать, так что...
более того, все масштабируют энергонезависимость)
а ху.лу фак от нас, киевлян)))


Ну тут я вырвал из контекста:)) Он еще говорил что будет если выедут и не вытерпят две-три недели (так и сказал,поганец) :mrgreen: :mrgreen:
А так то правильно. Масштабируйте и производите.
То не проблема- меня интересовало лишь как это делать на 25-ом этаже, в домах то ясно.
Ладно, пойду перекурю на улицу, в хате +25 а тут еще и свет дали- котел еще нажарит.

Та нормально все буде. Хто має куди той виїде. А хто не має і так перезимує солдати в норах без опалення сидять і нічо. Вже тепліє.
Banderlog
Заблокований
Повідомлень: 4495
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 21:10

  Banderlog написав: Хто має куди той виїде.

Та канєшшна.. По-перше, багато людей працюють, причому НЕ дистанційно. Наприклад, продавці та касири магазинів, перукарі, водії тощо. Для них виїхати - це створити собі проблеми з роботою. По-друге, виїхати у заміський будинок для киян - це збільшити власну небезпеку, адже передмістя Києва потерпає від обстрілів значно більше, ніж місто. До речі, у Мико так само. Може й в інших теж. По-третє, виїхати - це збільшити витрати на життя або зменшити комфорт. Не всі готові до цього.
fler
Повідомлень: 6084
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 22:22

  budivelnik написав:Якщо хочете йти таким шляхом - то я на раз-два перетворю це в маразм.
Слідкуйте за руками.
1 Ціна товару складається з зарплат/податків/зборів/прибутку
2 Яка фіг різниця -як названий податок і є він прямим чи непрямий?
3 Ви купили ТОВАР а не СПИСОК з чого формується ціна товару....

А тепер марлєзонський балет...
Уявіть собі що Ви праві і я тоді йду Вашею логікою
Якщо Я купив Ваш товар і сплатив Вам ціну... то я МАЮ право заявляти не тільки що я сплатив податки , а й ВИМАГАТИ прихильності вашої дружини, бо Ви з зарплати(яку ви отримали в процесі продажу мені товару) купили їй квіти і отримали від неї поцілунки... Тому я вимагаю свою частину поцілунків..
І щоб Вам не було так образливо , Ви в свою чергу можете провернути ту саму операцію з дружиною того хто продав Вам квіти ... адже це ВИ оплатили йому зарплату....
і так по колу поки не дотрахаємось до мишей...

Тому ще раз
1 ПРАВО заявити що ВІН платить податки - може тільки той в чиїй відповідальності сплата цього податку + тільки той хто ПРИЙМАВ участь в створені товару/послуги після продажу/надання якої виникли податкові зобовязання
2 Купівля - це НЕ створення, і тому під час неї - в покупця НЕ виникає зобовязань по сплаті податків.( за виключенням випадків коли покупець САМОСТІЙНО сплачує наприклад внесок в ПФ при купівлі авто чи квартири, або мито при переміщенні через кордон)



Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що ПДВ належить до загальнодержавних податків і зборів.
Норми визначені ст. 9 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
ПДВ – це непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V ПКУ (п.п.14.1.178 п.14.1 ст.14 ПКУ).
Отже, ПДВ – це непрямий загальнодержавний податок на споживання товарів/послуг на митній території України, та відповідно до ПКУ платником ПДВ виступає кожний суб’єкт (юридична чи фізична особа), який є споживачем цих товарів/послуг.
Тобто оподаткуванню ПДВ підлягають операції з постачання товарів/послуг незалежно від того, хто їх споживає (держава за рахунок бюджету, підприємство за рахунок прибутку, населення за рахунок власних коштів), яким способом вони виготовлені або придбані, фінансово-господарських результатів діяльності і має бути рівно напруженим для всіх платників податку, а підприємства (організації) – продавці уповноважені здійснювати утримання та внесення до бюджету ПДВ, сплаченого кожним наступним споживачем.
https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/441286.html
Повідомлень: 2128
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 22:35

  andrijk777 написав:...........
Це все технічні моменти.
Можна 100-500 кт запустити.
Можна на Краматорськ. - тут варіантів море.
Звичайно наслідки будуть, звичайно будуть серйозні.
Але буде і результат - перемога над Україною.
Мій сценарій реальний? Реальний. Як мінімум ви не привели аргументів нереальності мого сценарію.
Не робить - тому що не хоче! Не вважає що перемога над Україною настільки цінна. На відміну від 2СВ. Де все робили заради перемоги. - з цього почалась дискусія і це все що я хочу сказати.

Это не "технічні моменти".
Одна бомба даже на 10 кт не принесёт победу над Украиной.
И на 100 кт тоже. Таких зарядов для победы нужно много.
Сравнение с ВОВ вообще неуместно. Тогда для СССР это была именно ВОВ, вопрос стоял о выживании страны, а не просто о победе-поражении. Если бы сейчас украинские войска стояли пусть даже не под Москвой, а хотя бы под Тулой-Квлугой - другой разговор. Росс. военная доктрина в таком случае допускает применение ЯО.
А аргумент "Не робить - тому що не хоче!" - так себе. Это можно сказать в любой ситуации.
Точно так же можно сказать о запуске стратегических ядерных ракет по США. Или о том, почему подлодка вместе с эсминцем не защитили танкер, арестованный американцами. об этом тоже можно сказать: "Такий сценарій реальний? Реальний". В принципе. В реальной жизни не реальный. На примере с танкером убедились.
"Хочет-не хочет" тоже определяется реальными возможностями и сопутствующими и последующими рисками.
Путин мог бы закрыть границы и произвести всеобщую мобилизацию и направить на войну не 700 тыс., как сейчас, а, к примеру, 1700 тыс. Это намного более реально, чем применение ЯО. Но он "не хочет" этого делать, понимая риски такого по опыту 2022. Боится, что последствия могут быть плачевными.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 січ, 2026 23:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 38379
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 22:43

  d44 написав:.........
Щось здається що реакція то буде, але не по москві, а по расіянам на окупованих теріторіях :( (скоріше де нікого немає) Рішуяча відповідь була -була, по расіянам - по расіянам. Якої вам реакції ще не вистачає. Далі самі договоряйтесья з расіянами...здавайтеся

Не понятно.
ЛАД
Повідомлень: 38379
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 22:58

  stm написав:Banderlog
Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.

:?:
Хотите сказать, что сегодня ведутся украино-росс. переговоры? :shock:
Об украино-американских слышу.
О росс.-американских тоже.
Об украино-росс. интересно было бы узнать. Расскажите, пожалуйста, раз вы в курсе.
ЛАД
Повідомлень: 38379
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
