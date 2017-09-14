|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:25
fler написав:
Water, мова йшла про киян зараз
, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?
В шестерых
- вы забываете про тех, не менее многих - кто работает "причому дистанційно".
Но так-то, конечно, каждый решает сам для себя - что им важнее: платить за наличие тепла/света или экономить, сохраняя "комфорт".
Как известно - на морозе комфорт сохраняется лучше
600000 киевлян сделали вполне очевидный выбор.
hunter, маю великі сумніви щодо цієї цифри. Особливо цікавить, як порахували?
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:33
fler написав: Water написав:
Та канєшшна.. По-перше, багато людей працюють, причому НЕ дистанційно. Наприклад, продавці та касири магазинів, перукарі, водії тощо. Для них виїхати - це створити собі проблеми з роботою. По-третє, виїхати - це збільшити витрати на життя або зменшити комфорт. Не всі готові до цього.
Вже стопіццот разів писав, сім`я з Вовчанська, вона- перукар, він- водій, двоє дітей. Дружина згребла дітей і виїхала за кордон як тільки почалось. Чоловік як працював за кордоном, так і працює, дружина як працювала перукаркою, так і працює, тільки за кордоном. Діти молодша в школі, старша вже вчиться на медсестру і отримує гроші.
У Вовчанську втратили все шо було, абсолютно все.
Шо в них спитать, чи будуть вони повертатись?
Water, мова йшла про киян зараз
, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?
А яка різниця, якщо доля дає підсрачника?
При бажанні людина так само буде працювать перукарем, водієм.
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:53
Агент Трампон разве что еще прямо в открытую не сказал что он латентный агент кремля и путин его хозяин и господин.
Реальна загроза для США – це ООН та НАТО — Трамп зробив репост цього «твердження».. Натомість, він підтримує заяву, що «Китай та росія – просто страшилки»
Додано: Сер 21 січ, 2026 11:17
ЛАД написав:
Это не "технічні моменти".
Одна бомба даже на 10 кт не принесёт победу над Украиной.
И на 100 кт тоже. Таких зарядов для победы
нужно много.
В моєму сценарії є другий пункт, який ви чомусь чи не читали чи уникаєте. Саме він дасть перемогу, а не "одна бомба". "Одна бомба" - це для того щоб 2 пункт виглядав 100% реальним і в нього 100% повірили.
ЛАД написав:
А аргумент "Не робить - тому що не хоче!
" - так себе. Это можно сказать в любой ситуации.
Точно так же можно сказать о запуске стратегических ядерных ракет по США.
Ні, не можна. Після цього РФ буде стерта з лиця Землі, а путін 100% буде ліквідований. Путін точно не хоче бути ліквідований.
ЛАД написав:
Или о том, почему подлодка вместе с эсминцем не защитили танкер, арестованный американцами. об этом тоже можно сказать: "Такий сценарій реальний? Реальний". В принципе. В реальной жизни не реальный. На примере с танкером убедились.
Тому що НЕ МОГЛИ! НЕ МОГЛИ!!! Вони не могли відбити танкер тому що не достатня(м'яко кажучи) військова перевага. Просто б загинули у випадку спроби.
Тому такий сценарій не реальний.
ЛАД написав:
Путин мог бы закрыть границы и произвести всеобщую мобилизацию и направить на войну не 700 тыс., как сейчас, а, к примеру, 1700 тыс. Это намного более реально, чем применение ЯО. Но он "не хочет" этого делать, понимая риски такого по опыту 2022. Боится, что последствия могут быть плачевными.
Вірно. Міг. Я ж про це писав вище: як мінімум є 2 сценарії - ЯЗ і мобілізувати пару мільйонів. Все вірно написано - "Може, але не хоче" - ви тільки підтвердили мою тезу.
