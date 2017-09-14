|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 21 січ, 2026 12:35
_hunter написав: fler написав: Water написав:
А яка різниця, якщо доля дає підсрачника?
При бажанні людина так само буде працювать перукарем, водієм.
Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.
А уж как МакДак "пристосовуються"
- если за ними и остальные потянутся - заодно и ваше "по перше" решится...
Хантер, вам з Німеччини видніше)))
fler
Додано: Сер 21 січ, 2026 12:55
Schmit
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:02
fler написав: _hunter написав:
Різниця в тому, Ватер, що у 2022 люди здебільшого виїжджали, тікаючи від війни, а зараз вони переважно пристосовуються - збільшують енергонезалежність, утеплюють будинки, тримають запаси води та ін. Тобто зараз люди обирають "дім, милий дім". Не всі мають такий вибір, але я про тих, хто його має.
А уж как МакДак "пристосовуються"
- если за ними и остальные потянутся - заодно и ваше "по перше" решится...
Хантер, вам з Німеччини видніше)))
Виднее - оставшимся друзьям и родственникам
_hunter
