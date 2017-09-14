RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16512165131651416515>
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:44

  fox767676 написав:
  stm написав:Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )


то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин

Між двома ) третій вважає себе гравцем, але це суверен Китаю )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6139
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Між двома ) третій вважає себе гравцем, але це суверен Китаю )


може отримавши гренландію він "виб'ється в люди"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:09

план

  fox767676 написав:
  stm написав:Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )


то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин

може план переселити українців з газівцями іна Гренландію
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42160
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:12

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  stm написав:Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )


то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин

може план переселити українців з газівцями іна Гренландію


вихідці з філіпін там +/- 1000 років і нічо
Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:36

  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
Отож, середа. 22.30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний фольцваген. Розвертається і знову проіжджає повз.
Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.
Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.
По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.
Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися моі документи.
Я не можу сказати, куди ми заіжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.
О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доіжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проіжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.
...Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто іх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?
В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...

А потім у одного з тих бусифікованих виявляється ніж чи пістолет, чи... і починаються історії про нещасних жертв агресивних цивільних.
Schmit
 
Повідомлень: 5381
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:44

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  stm написав:Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )


то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин

може план переселити українців з газівцями іна Гренландію

міняю півгектара закарпатського бурозема на гектар гренландського льодовика
Letusrock
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:46

  fox767676 написав:
  stm написав:Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )

то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин

у нас ще гірше, "довгограюча остання верба" але результат аналогічно "6 годин"
Letusrock
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:53

  Letusrock написав:
  fox767676 написав:
  stm написав:Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )

то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин

у нас ще гірше, "довгограюча остання верба" але результат аналогічно "6 годин"

Результат у орків мінус ФНБ це у валюті і золоті 20 років накопичень, мінус склади озброєння часів союзу останні ракети летять з конвеєру, мінус дефіцит орківського бюджету у 2025 такий що Мінфін не хоче озвучити кількість точну тих трлн.фублів, мінус Сірия та Африка. Непогана така остання верба з лохів Бандерлога та Олександра виходить. Я навіть боюся подумати що буде якщо вони лохами себе перестануть почувати з об'єктивних причин )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6139
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:01

в України що в плюс?

  stm написав:
  Letusrock написав:
  fox767676 написав:то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин

у нас ще гірше, "довгограюча остання верба" але результат аналогічно "6 годин"

Результат у орків мінус ФНБ це у валюті і золоті 20 років накопичень, мінус склади озброєння часів союзу останні ракети летять з конвеєру, мінус дефіцит орківського бюджету у 2025 такий що Мінфін не хоче озвучити кількість точну тих трлн.фублів, мінус Сірия та Африка. Непогана така остання верба з лохів Бандерлога та Олександра виходить. Я навіть боюся подумати що буде якщо вони лохами себе перестануть почувати з об'єктивних причин )

в України що в плюс? Зовнішній борг.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42160
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:02


Цікаве відео про дрони/танки. Чи потрібні танки взагалі і чи дійсно дрон за 400$ знищує танк за 5 лямів. :D
Виявляється не все так просто. Після того як з дронами почали активно боротись - вони вже давно не коштують 400$. Для знищення танка потрібен дрон за 100К$ і то не один а декілька, що робить дрони не такою вже й універсальною зброєю.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7294
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16512165131651416515>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 193341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 395272
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1100995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.