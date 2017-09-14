|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:44
Між двома ) третій вважає себе гравцем, але це суверен Китаю )
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:48
може отримавши гренландію він "виб'ється в люди"
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:09
може план переселити українців з газівцями іна Гренландію
1
4
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:12
вихідці з філіпін там +/- 1000 років і нічо
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:36
Letusrock написав:
Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
Отож, середа. 22.30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний фольцваген. Розвертається і знову проіжджає повз.
Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.
Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.
По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.
Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися моі документи.
Я не можу сказати, куди ми заіжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.
О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доіжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проіжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.
...Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто іх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?
В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...
А потім у одного з тих бусифікованих виявляється ніж чи пістолет, чи... і починаються історії про нещасних жертв агресивних цивільних.
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:44
міняю півгектара закарпатського бурозема на гектар гренландського льодовика
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:46
у нас ще гірше, "довгограюча остання верба" але результат аналогічно "6 годин"
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:53
Результат у орків мінус ФНБ це у валюті і золоті 20 років накопичень, мінус склади озброєння часів союзу останні ракети летять з конвеєру, мінус дефіцит орківського бюджету у 2025 такий що Мінфін не хоче озвучити кількість точну тих трлн.фублів, мінус Сірия та Африка. Непогана така остання верба з лохів Бандерлога та Олександра виходить. Я навіть боюся подумати що буде якщо вони лохами себе перестануть почувати з об'єктивних причин )
Додано: Сер 21 січ, 2026 16:01
в України що в плюс? Зовнішній борг.
1
4
Додано: Сер 21 січ, 2026 16:02
Цікаве відео про дрони/танки. Чи потрібні танки взагалі і чи дійсно дрон за 400$ знищує танк за 5 лямів.
Виявляється не все так просто. Після того як з дронами почали активно боротись - вони вже давно не коштують 400$. Для знищення танка потрібен дрон за 100К$ і то не один а декілька, що робить дрони не такою вже й універсальною зброєю.
|
