

Мы живем в мире, где у руля самой мощной державы сидит мартышка с гранатой. Причем это мартышка-подросток в теле старика. И мы могли бы и дальше копаться в причинах всего того пи**, который генерирует это существо, но оно облегчило нам задачу, ПИСЬМЕННО все рассказав! «Я, говорит, обиделся. Вы не дали мне Игрушку, которую я хотел, и теперь я больше не буду притворяться хорошим мальчиком. И виноваты в этом будете ВЫ!».



Ну разве это не самое глупое и одновременно бесстыжее саморазоблачение в истории? Человек прямым текстом говорит, что вообще-то ему было плевать на мир и на жертвы войн, он просто хотел Игрушку, как у Обамы. И смертельно надулся, когда ее отдали другому. Ведь он так старался ради награды, что даже закончил 8 войн! Ах так! Ах вот вы как? Тогда я заберу Гренландию! Бе-бе-бе! А Игрушку отберу! А еще я создам элитный клуб, а не это ваше ООН, и буду править миром!



Ну согласитесь, если раньше мы могли копаться и искать рацио в его действиях, то после этого письма (которое даже написано было не по адресу, так хотелось его написать), нам становится ясно, что все дело в глупости. Что IQ его автора находится на опасно низком уровне. Настолько низком, что вкупе с дряхлением мозга окончательно перестает блокировать психопатию и полное отсутствие эмпатии, которые ему худо-бедно удавалось изображать, пока Игрушка висела перед носом. Увлекательные три года ждут нас, скажу я вам, друзья. Будем надеяться, что писать он разучится еще нескоро и не раз порадует нас своими самодовольными откровениями. Будем ждать!

