|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 22 січ, 2026 22:45
Hotab написав: ЛАД написав: _hunter написав:
Завтра - первая встреча в Эмиратах - ясное дело посрутся. Но Трамп этому мозги вправит - и в субботу (максимум воскресенье) - подпишет...
Уточните, пожалуйста, кто, что и с кем подпишет?
З шольцом . Дати наперед по 500 ойро за кілька місяців
ми ж вже з'ясували, що не з мерцем. й не в євро, а в рублях чи срібняках
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11404
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1713 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 22 січ, 2026 23:07
все опять ждут каких-то переговоров , которые с огромной вероятностью закончатся большим и громким НИЧЕМ
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5638
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 22 січ, 2026 23:52
Щось жоден патріот-незламник не згадав і не привітав з Днем Злуки. Але це таке, дрібниця.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42169
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|194255
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|396219
|
|
|6076
|1102191
|
|