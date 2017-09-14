‼️США та Україна хочуть запропонувати рф енергетичне перемир'я завтра на тристоронніх переговорах, — FT
Москва не атакує українську енергоінфраструктуру, а Київ не б'є по російських нафтових потужностях.
На тристоронніх зустрічах Україна і рф можуть показати один одному варіанти щодо територій на сході, — Зеленський
Гарантії безпеки будуть підписані лише після завершення війни, але документ вже готовий, — Зеленський
Текст документа вже узгоджений обома сторонами.
За процедурою, спочатку свої підписи поставлять президенти, після чого документ мають ратифікувати Конгрес США та ВР.
Два замечания. 1. Нет ссылки. 2. Насколько понимаю, "обома сторонами" имеется ввиду Украина и США. Но проблема в том, что "стороны" должны быть - Кураина и РФ. Так что в данном случае "Текст документа вже узгоджений" это ни о чём.
В России состоялся суд по делу уничтожения российского крейсера "Москва". В приговоре заочно приговорили к пожизненному заключению командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина.
Примечательно, что страна-оккупант судила его по статье о "международном терроризме", сообщает издание "Медиазона". Журналисты отмечают, что пресс-служба суда удалила новость вскоре после ее появления.
"По версии российского следствия, Шубин отдал приказ нанести ракетные удары по крейсеру "Москва", потопленному 14 апреля 2022 года в Черном море у острова Змеиный, и фрегату "Адмирал Эссен", атакованному 2 апреля 2022 года. Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей", – говорится в материале. ......
Волонтер Стерненко получил должность в Минобороны: Федоров раскрыл детали Глава ведомства отметил, что они разделяют общее видение развития дронных подразделений и рассчитывают на практические результаты от этого сотрудничества.
Волонтер Сергей Стерненко присоединился к команде министра обороны Михаила Федорова и стал его советником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно он беседовал с Президентом - мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - написал он.
"Полный кошмар": нужно готовиться к плохому сценарию по свету, - Виталий Ким Ситуация со светом в Украине и, в частности, в Николаевской области плохая и может стать еще хуже. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Прогноз по электричеству плохой! Так что готовьтесь! Призываю общины готовиться к плохому сценарию!" - написал он в соцсети Threads.
Глава Николаевской области подчеркнул, что "перекрытие дорог электричества не добавит" и призвал общины подавать заявки на получение генераторов для вышек мобильной связи.
Даже после окончания войны украинцы будут испытывать нехватку электроэнергии. Государству придется существовать в режиме "страны генераторов" не менее трех-пяти лет, сообщил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в интервью "Эспрессо".
"Даже когда война закончится, дефицит мощности у нас останется. Нам придется еще от трех до пяти лет жить в стране генераторов. Быстро теплоэлектростанция не восстанавливается. И не всегда есть смысл восстанавливать те станции, которые работают с коэффициентом полезного действия 16-18%, поскольку можно меньшими инвестициями установить те же газопоршневые установки", - отметил он.
По его словам, украинцам не стоит рассчитывать на быстрое улучшение ситуации в энергосистеме. Эксперт советует позаботиться о своей энергетической устойчивости, в частности об альтернативных источниках энергии.
При этом вместо крупных теплоэлектроцентралей, которые были разрушены вражескими атаками, по мнению эксперта, стоит строить распределенную газовую генерацию. "Именно газопоршневые установки могут заменить крупные теплоэлектроцентрали, которые существенно повреждены.
В целом переговоры с Москвой по этому предложению не продвигаются. Владимир Путин вряд ли согласится, поскольку считает давление на украинскую энергетическую инфраструктуру важным рычагом влияния, сообщают источники.
В то же время Киев также колеблется по поводу такого перемирия, поскольку его беспилотники дальнего действия успешно поражают российские нефтегазовые объекты, а в последнее время – нефтяные танкеры в Черном и Средиземном морях, которые обеспечивают топливом военную машину Кремля.