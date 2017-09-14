RSS
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 22:45

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:Завтра - первая встреча в Эмиратах - ясное дело посрутся. Но Трамп этому мозги вправит - и в субботу (максимум воскресенье) - подпишет...

Уточните, пожалуйста, кто, что и с кем подпишет?

З шольцом . Дати наперед по 500 ойро за кілька місяців

ми ж вже з'ясували, що не з мерцем. й не в євро, а в рублях чи срібняках :lol:
все опять ждут каких-то переговоров , которые с огромной вероятностью закончатся большим и громким НИЧЕМ
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 23:52

День Злуки

Щось жоден патріот-незламник не згадав і не привітав з Днем Злуки. Але це таке, дрібниця.
  Shaman написав:...........
достатньо.
Росія нарощує темпи виробництва літаків Іл-76, але все одно відстає від плану – Defense Express
Росія поступово нарощує темпи виробництва військово-транспортних літаків типу Іл-76МД-90А, хоча й відстає від плану. У 2025 році ВПК держави-агресора зібрав сім таких бортів.

В 2023 та 2024 роках було виготовлено й поставлено по шість Іл-76МД-90А, в 2022-му – п'ять, у 2021 році – лише два.
порівняємо з кількістю в США чи Китаї?
всі ці А-... - це не виробляється
..........

"Ракеты закончатся через месяц".
  Wirująświatła написав:
‼️США та Україна хочуть запропонувати рф енергетичне перемир'я завтра на тристоронніх переговорах, — FT

Москва не атакує українську енергоінфраструктуру, а Київ не б'є по російських нафтових потужностях.

На тристоронніх зустрічах Україна і рф можуть показати один одному варіанти щодо територій на сході, — Зеленський

Гарантії безпеки будуть підписані лише після завершення війни, але документ вже готовий, — Зеленський

Текст документа вже узгоджений обома сторонами.

За процедурою, спочатку свої підписи поставлять президенти, після чого документ мають ратифікувати Конгрес США та ВР.

Два замечания.
1. Нет ссылки.
2. Насколько понимаю, "обома сторонами" имеется ввиду Украина и США.
Но проблема в том, что "стороны" должны быть - Кураина и РФ. Так что в данном случае "Текст документа вже узгоджений" это ни о чём.
  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:----------------------------
ЛАД
Уточните, пожалуйста, кто, что и с кем подпишет?
----------------------------
в субботу (максимум воскресенье) на какой неделе какого месяца и хотя бы какого года?

Ну я ж там ссылку давал... - конец этого месяца.

Ссылку не вижу.
Интересные нынче войны! :mrgreen:
В России состоялся суд по делу уничтожения российского крейсера "Москва". В приговоре заочно приговорили к пожизненному заключению командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина.

Примечательно, что страна-оккупант судила его по статье о "международном терроризме", сообщает издание "Медиазона". Журналисты отмечают, что пресс-служба суда удалила новость вскоре после ее появления.

"По версии российского следствия, Шубин отдал приказ нанести ракетные удары по крейсеру "Москва", потопленному 14 апреля 2022 года в Черном море у острова Змеиный, и фрегату "Адмирал Эссен", атакованному 2 апреля 2022 года. Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей", – говорится в материале.
......
https://www.unian.net/war/kreyser-moskva-sud-rf-vpervye-priznal-udar-raketami-i-nazval-kolichestvo-zhertv-13263735.html
Как сейчас представляю себе какой-нибудь аналогичный суд во время 2 МВ. Например, в США над вице-адмиралом Тюити Нагумо, командовавшим операцией в Перл-Харборе.
Лицемерие на марше.
Волонтер Стерненко получил должность в Минобороны: Федоров раскрыл детали
Глава ведомства отметил, что они разделяют общее видение развития дронных подразделений и рассчитывают на практические результаты от этого сотрудничества.

Волонтер Сергей Стерненко присоединился к команде министра обороны Михаила Федорова и стал его советником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно он беседовал с Президентом - мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - написал он.
https://www.unian.net/society/volonter-sergey-sternenko-stal-sovetnikom-ministra-oborony-fedorova-13263699.htmlНе собираюсь обсуждать личность Стерненко.
Но мне просто интересно. У него нет никакого военного образования (и в армии вообще не служил). Образование у него по специальности "Право".
Более подходящего по квалификации советника в Украине не нашлось?
Помню, тут пару месяцев (или меньше?) тому некоторые рассказывали, что с энергетикой всё в порядке.
"Полный кошмар": нужно готовиться к плохому сценарию по свету, - Виталий Ким
Ситуация со светом в Украине и, в частности, в Николаевской области плохая и может стать еще хуже. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Прогноз по электричеству плохой! Так что готовьтесь! Призываю общины готовиться к плохому сценарию!" - написал он в соцсети Threads.

Глава Николаевской области подчеркнул, что "перекрытие дорог электричества не добавит" и призвал общины подавать заявки на получение генераторов для вышек мобильной связи.
https://www.unian.net/economics/energetics/otklyucheniya-sveta-mogut-usilitsya-vitaliy-kim-13263720.html
Даже после окончания войны украинцы будут испытывать нехватку электроэнергии. Государству придется существовать в режиме "страны генераторов" не менее трех-пяти лет, сообщил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в интервью "Эспрессо".

"Даже когда война закончится, дефицит мощности у нас останется. Нам придется еще от трех до пяти лет жить в стране генераторов. Быстро теплоэлектростанция не восстанавливается. И не всегда есть смысл восстанавливать те станции, которые работают с коэффициентом полезного действия 16-18%, поскольку можно меньшими инвестициями установить те же газопоршневые установки", - отметил он.

По его словам, украинцам не стоит рассчитывать на быстрое улучшение ситуации в энергосистеме. Эксперт советует позаботиться о своей энергетической устойчивости, в частности об альтернативных источниках энергии.
https://www.unian.net/economics/energetics/zavershenie-voyny-v-ukraine-ekspert-dal-pechalnyy-prognoz-po-svetu-13263552.html
Последний абзац напоминает о "Большом скачке" Мао, когда в каждом дворе начали плавить металл. :)
Хотя дальше он, возможно, прав:
При этом вместо крупных теплоэлектроцентралей, которые были разрушены вражескими атаками, по мнению эксперта, стоит строить распределенную газовую генерацию.
"Именно газопоршневые установки могут заменить крупные теплоэлектроцентрали, которые существенно повреждены.
Аналогичный (несколько более оптимистичный) прогноз по нашим энергоперспективам и здесь - Графики отключений света с нами теперь на годы, - энергетический эксперт https://www.unian.net/economics/energetics/grafiki-otklyucheniy-sveta-budut-sushchestvovat-eshche-2-3-goda-aleksandr-harchenko-13263537.html
Возвращаясь к вопросу энергоперемирия.
В целом переговоры с Москвой по этому предложению не продвигаются. Владимир Путин вряд ли согласится, поскольку считает давление на украинскую энергетическую инфраструктуру важным рычагом влияния, сообщают источники.

В то же время Киев также колеблется по поводу такого перемирия, поскольку его беспилотники дальнего действия успешно поражают российские нефтегазовые объекты, а в последнее время – нефтяные танкеры в Черном и Средиземном морях, которые обеспечивают топливом военную машину Кремля.
https://www.unian.net/economics/energetics/zavershenie-voyny-v-ukraine-ssha-podtalkivayut-moskvu-i-ukrainu-k-pryamym-peregovoram-13263660.html
Это, вроде как, по мнению Financial Times.
