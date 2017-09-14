RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16531165321653316534
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:09

  trololo написав:
  ЛАД написав:Но мне просто интересно. У него нет никакого военного образования (и в армии вообще не служил). Образование у него по специальности "Право".
Более подходящего по квалификации советника в Украине не нашлось?


не інетересно вам, кацапська пропаганда проти стерненка міцно закріпилась в голові і її вже не вибити ніякими аргументами.

я ж писав вам колись, в чому його експертиза - що він один із перших хто побачив перспективу в фпв дронах як засобах ураження, а потім і в якості ППО.
він організував поставки більше 250 тисяч дронів у понад 100 підрозділів. він перший збирав на 500 дронів, коли кацапи ще не вміли це слово вимовляти. він сприяв тому, що держава почала закупати дрони мільйонами, коли не вистачало артснарядів. він один із перших (разом із ПЖ) почав просувати ідею дешевого знищення розвід крил а потім і шахедів на цій базі. він (його фонд) проводить власні дослідження та аналітику із питань ефективності дронів які поставляються у війська державою.

скажіть, хто із цивільних краще розбирається в темі дронів? чи яку і де кафедру по дронам треба було закінчити, щоб ви таку людину вважали спеціалістом достойним такої потужної і відповідальної посади як радник міністра?

якби його позицію по дронам почули раніше, і тихенько масштабували це діло за кошт держави, а не через постійні відео і прохання донатів на 500 штук - Україна мала би фору і могла би провернути ще декілька таких контрнаступів, як харківський. але кацапи прислухались до нього більше, ніж наші.

ну і русня кидає величезний ресурс своєї пропаганди на дискредитацію всіх ефективних волонтерських ініціатив, не тільки стерненка. тому поливають його *г**** і навіть намагались убити, але самі виконують його заклики і повторюють його роботу - масштабування виробництва.


100%
prodigy
 
Повідомлень: 13124
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:12

  ЛАД написав:trololo
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
Угадал с дронами - и слава богу.

Но когда-то на валютной ветке был конкурс с угадыванием курса валют.
Естественно, кому-то удавалось "предсказать" цифру, наиболее близкую к реальной. Но это не означало, что человек реально мог предсказать точный курс. Закончилось это тем, что не угадал никто (по-моему, если не ошибаюсь, в 2019, когда вместо прогнозов девальвации грн, она неожиданно довольно заметно укрепилась).

Так и тут. В этом случае, угадать было даже легче - меньше вариантов. Тем более, что покупать танки, самолёты или Патриоты волонтёры не могли, а дроны вполне. Попробовали - получилось удачно.
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?


косиш под тупого, не вийде, до чого тут Чмут
президент рекомендував Федорову долучити до справи БПЛА Стерненка, що тобі не зрозуміло? не міндіча, ні баканова, ні чернишова :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 13124
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:як радника з питань безпилотних систем - які можуть бути питання...


ну не нравитца он ЛАДу...ось в чому питання
а міндіч і баканов нравитца
prodigy
 
Повідомлень: 13124
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:21

  Shaman написав:
  Banderlog написав:нема ніяких цивільних в реальній війні. Може піаніст не заявляв про блекаут в москві?
Нормально сша воює і коли бомбило мости й енергетику в югославії і в в вєтнамі напалмом по селам і ядерна бомба по японії і бобардування міст в німеччині в 2й світовій. Чи мож ми не намагались потушити окуповані території і бєлгород?

теж не здивований.
......
так, ми теж можемо спробувати знищити енергетику в Раші - але в нас немає такої мети, це спосіб утримати їх від цього. ......

А фламинг хватит? :lol:
Пару-тройку локальных отлючений во всяких "Воронежах" делали - так их чинили за пол дня...
_hunter
 
Повідомлень: 11336
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:21

Камінгаут

fox767676


значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма


#адіннарот
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17668
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:27

  Hotab написав:fox767676


значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма


#адіннарот



ты делаешь вид что уже и читать из люти разучился, или действительно отупел ?
Мне, пототмку жителей холмщины-подляшшя, ваши извините за слово "малоросские" потуги изображать с дивана лютых бандеровцев смешны
тут ты с метиловым вадиком на одной волне
выкладывай видосики на своем канале как-ты гоняешь "русню" хотя бы на пляжах своей черногории - поговорим
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 січ, 2026 09:28, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:27

  Hotab написав:fox767676


значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма


#адіннарот

Не один, на россии этнических русских еще поискать нужно. То что они свою имперскую солянку с преобладанием тюрских кровей называют русскими - чисто политическое решение, это название нации, а не этническая идентичность.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:34

  alex_dvornichenko написав:
  Hotab написав:fox767676


значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма


#адіннарот

Не один, на россии этнических русских еще поискать нужно. То что они свою имперскую солянку с преобладанием тюрских кровей называют русскими - чисто политическое решение, это название нации, а не этническая идентичность.

Я навіть не хочу намагатись розібратись в сортах фекалій на болотах. Як і мати нічого з ним спільного до кінця життя. Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.


Мне пототмку жителей холмщины-подляшшя


Шуфрич з Закарпаття. Анна Герман з Львівщини. Так собі потужний аргумент
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17668
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Не один, на россии этнических русских еще поискать нужно. То что они свою имперскую солянку с преобладанием тюрских кровей называют русскими - чисто политическое решение, это название нации, а не этническая идентичность.


ну так пусть называют хотя бы рашистами, с политическим подтекстом
очень странно наблюдать одновременно утверждения в спорах как краеуголный камень идеологии, что именно Киев это Русь, и употребление "руси" как этнофолизма. Только неславянин вражески настроенный к истории Украины мог до такого додуматься. Возможно какие-то кадыровцы в 90х и придумали.
Называйте орду кадыровской, бурятской (хотя тоже обобщение), немногочисленным их русским только обидней будет
Нет есть конечно разные теории, казаки пытались вести корни то ли от готов , то от хазар, ну тогда нечего и "Киевскую русь вспоминать", надо полностью переделывать идеолгоию и историю этногенеза

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16531165321653316534
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 194475
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 396419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1102451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10607)
23.01.2026 06:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.