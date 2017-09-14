RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1653416535165361653716538>
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:58

  Letusrock написав:Наприклад поборниця "останньої верби" Берлінська по її словам має досвід по дронах з 2014, тобто вже пішов 12-й рік

Не знаю кто это и знать не хочу.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:От я дуже не впевнений (був) що одрук. Добре що пояснили


это вы наверное в каких-то токсичных чатах рос-украинского диалога много времени проводите. там да, так общаются
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5154
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:09

  Banderlog написав: Раніше вони після 22 не били по енергетиці києва не тому що були гуманними а тому що були між зеленським і путіном домовленості не бити по енергетиці морським перевозкам та по керівництву держав.
Чи я б хотів енергетичного перемирря ? Ні.
Я за те щоб був ракетний удар по москві і по путіну.
Шо там з фламінгами? Готово?

Також думаю що були якісь домовленості.
Не бити по керівництву держав - тут і домовленостей не потрібно, це очевидно і без домовленостей. Путін міг вбити Зеленського в перший день війни, Зе ночував у себе вдома - одна ракета і Зе немає. Але не зробив це.

Я також проти енергетичного перемир'я. Путін такий жук що все-рівно зробить тільки те, що йому вигідно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7306
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:12

долярчик валютний експерт крутіше Охрименка

  ЛАД написав:trololo
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
Угадал с дронами - и слава богу.

Но когда-то на валютной ветке был конкурс с угадыванием курса валют.
Естественно, кому-то удавалось "предсказать" цифру, наиболее близкую к реальной. Но это не означало, что человек реально мог предсказать точный курс. Закончилось это тем, что не угадал никто (по-моему, если не ошибаюсь, в 2019, когда вместо прогнозов девальвации грн, она неожиданно довольно заметно укрепилась).

Так и тут. В этом случае, угадать было даже легче - меньше вариантов. Тем более, что покупать танки, самолёты или Патриоты волонтёры не могли, а дроны вполне. Попробовали - получилось удачно.
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?

долярчик валютний експерт крутіше Охрименка, якщо так
і його би радником з валютної позиції курсу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42170
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

та що вже "енергетично" перемірюватись
все розбомбили що можно
загальноповітряне треба
для початку
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5154
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:21

Орбан: В ближайшие 100 лет Венгрия не пустит Украину в ЕС.

:D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7306
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:24

  andrijk777 написав:
Орбан: В ближайшие 100 лет Венгрия не пустит Украину в ЕС.

:D :D :D



та нічого смішного
у погоні за химерами втратили майже все
тільки на "офшорний план Віткоффа" надія
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 січ, 2026 11:26, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5154
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
Орбан: В ближайшие 100 лет Венгрия не пустит Украину в ЕС.

:D :D :D
«Конфіденційний документ» Єврокомісії передбачає вступ України до ЄС до 2027 року, - Орбан
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1701
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:41

Очередные переговоры Хуиткофа с х..лом закончились чаепитием ) (договорились встретиться в следующий раз через пару месяцев) как и предполагалось
А шуму то было

ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.
Xenon
 
Повідомлень: 5640
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

він закликав киян зробити запас продуктів, води, необхідних ліків, а тим, хто має можливість - виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Кличка.
https://unn.ua/news/klychko-zaklykav-ky ... ty-z-mista
Water
 
Повідомлень: 3804
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1653416535165361653716538>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 194611
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 396546
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1102600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.