ЛАД написав:

Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.Угадал с дронами - и слава богу.Но когда-то на валютной ветке был конкурс с угадыванием курса валют.Естественно, кому-то удавалось "предсказать" цифру, наиболее близкую к реальной. Но это не означало, что человек реально мог предсказать точный курс. Закончилось это тем, что не угадал никто (по-моему, если не ошибаюсь, в 2019, когда вместо прогнозов девальвации грн, она неожиданно довольно заметно укрепилась).Так и тут. В этом случае, угадать было даже легче - меньше вариантов. Тем более, что покупать танки, самолёты или Патриоты волонтёры не могли, а дроны вполне. Попробовали - получилось удачно.И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?