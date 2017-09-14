|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:14
Xenon написав:
видимо в кацапстане всё прекрасно с экономикой раз уже такое вводят ))
новсти изза стены
ФНС дала банкам команду перейти в режим тотального контроля за повседневными тратами россиян с последующими блокировками. В фокусе не крупные переводы, а именно ежедневные покупки: продукты, доставки, аптеки, бытовые расходы.
....
Источник?
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:27
flyman написав:
не здивуюсь, якщо за 2-3 міс. переймуть досвід
Вряд ли. Слишком уж эта схема провоцирует возврат к наличным. Поклонники курса на повальную цифровизацию этого не допустят.
Да и крайне вредно для экономики ограничивать потребление.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:32
Сибарит написав: flyman написав:
не здивуюсь, якщо за 2-3 міс. переймуть досвід
Вряд ли. Слишком уж эта схема провоцирует возврат к наличным. Поклонники курса на повальную цифровизацию этого не допустят.
Да и крайне вредно для экономики ограничивать потребление.
на якийсь час цим можна пожертвувати
1
4
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:33
budivelnik написав: ЛАД написав:
про ракети розповідав и, например, будивельник. И многие другие.
Будівельник і зараз (після того як за 1400+ днів по нам прилетіло 4000+ ракет -що ракети то хєрня.....
А також Будіельник переконаний що навіть якщо війна протягнеться ЩЕ 1400+ днів, то прилетить по нас в ДВА рази менше ніж вже прилетіло.... а раз так, то на майбутнє педераційні ракети це в два рази менше ніж та хєрня яка по нас прилетіла за перших чотири роки...
В Будівельника питання
Скільки цивільних загинуло під ударами цих 4000 ракет враховуючи навіть смерті які відбулись від заморожування будівель?
Відповідь - цю кількість можна порівнювати з одним Маріупольським театром, чи з Бучею....
А раз так
То чим ці вундервафлі так страшні?
"якщо війна протягнеться ЩЕ 1400+ днів, то прилетить по нас в ДВА рази менше ніж вже прилетіло" - утверждение сомнительное. Такое обещали и 4 года назад, но по итогу, по сообщениям разведки и не только, производство ракет растёт.
"та хєрня яка по нас прилетіла за перших чотири роки", возможно, "хєрня" для Львова.
Для остальной Украины она выливается в отсутствие эл-энергии и отопления.
И будет только хуже. Возможно, сильно хуже. Современная цивилизация без ээ не существует. Вернуть Украину на 100 с лишним лет назад? Так себе выход. И даже не на 100, а больше. Хат не хватит. Придётся рыть землянки.
Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=5926110#p5926110
.
Генерирующие мощности быстро не создашь. "Трансформаторы во дворе дома" не спасут.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:38
Сибарит написав: flyman написав:
не здивуюсь, якщо за 2-3 міс. переймуть досвід
Вряд ли. Слишком уж эта схема провоцирует возврат к наличным. Поклонники курса на повальную цифровизацию этого не допустят.
Да и крайне вредно для экономики ограничивать потребление.
Наличку можно и запретить.
Война для экономики гораздо вреднее. Так что, снявши голову по волосам не плачут.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:40
Xenon написав:
я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?
и никакие мифические "гарантии безопасности" и 100500 подписаных бумажек не спасут.
Ведь Херсонская и Запорожская области так и останутся в кацапской конституции, и они потом найдут предлог пойти спасать СВОИХ граждан в эти области под любым предлогом
попутно оттяпавая Одесскую, Николаевскую и т.п и т.д
По-перше "я думаю все понимают" звучить якось по дебільному. Типу: "я думаю все понимают что ти дурак?" - прекрасна заявка на об'єктивність.
По-друге не буває "вероятностью выше 100%". Максимальна можлива ймовірність - 100%, більше не існує в природі.
Тобто очевидно що пост чисто пропагандисткий а не бажання щось комусь довести.
Чому РФ має напасти через 5-7 років - аргументів немає. Я можу про них здогадатись, але якщо вони не озвучені - то і обговорювати їх не буду.
Я оцінюю напад РФ через 5-7 років десь в 3-5%.
Плюс напад РФ через 2-4 роки в 5-10%.
Тобто сумарно можливий повторний напад - десь 15%.
Аргументи:
-Ключовою фігурою війни є путін. Без нього війни б не було. Путіну 73 роки. Тобто він достатньо старий. В 80 років війни не починають, немає сенсу.
-Який сенс закінчувати цю війну і починати нову? Назбирати зброї - так і Україна назбирає зброї. Набагато розумніше дотискати Україну зараз ніж починати нову війну.
-В 2022 РФ мала купу радянської зброї, снарядів. Цього всього вже немає.
-Економіка РФ стала слабша, грошей(запасу) стало менше, нафта дешевша, газ/нафту Європа вже не купляє і т.д.
-Є надія що Україна вибере нормального президента, який буде виконувати свій основний конституційний обов'язок - захист країни, а не буде ходити на шашлики, розміновувати Чонгар і т.д.А це все при умові що закінчиться ЦЯ війна.
Поки що не проглядається її закінчення. В принципі ще не відомо як вона закінчиться і коли. Вона ще може закінчитись так, що це все що ми обговорюємо - нісенітниця.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:43
budivelnik написав:
І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників?
І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ?
ну і ще 1 млн киян/галичан ?
поміняю 600 тисяч тих кого мобілізували
В 22му і хто вже хоче демобілізуватись.
Ніхто не казав що припиняти обовязково, якщо більшість проголосує припиняти. Плювати на більшість, якщо є достатня кількість добровольців, продовжуєм війну далі, поки ті, що підуть зараз не відвоюють хочаб 3 роки.
P/s хто скіглить без електрики хай встановлюють сес і . Відсутність електрики торгівлі бухлом в генделику не мішає, а навіть сприяє.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:46
ЛАД написав:
Но я писал, что поставками дронов уже давно занимается и государство. В значительно бОльших масштабах. Так что снабженцы, знающие всё, что вы перечислили, давно есть, и не один. Так что всё-таки ваш второй вариант.
Про масштаби, кількість і якість поставок говорити не буду. Натякну лише, що ваші окуляри в цьому плані дуууже рожеві.
ЛАД написав:
Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості, вони зроблять те ж саме, що й ми - почнуть мобілізацію. Це буде гірше, але ми вже 4 роки так робимо і вони зроблять.
Доречі, енергетичне перемир'я на це впливає не дуже сильно. Значно слабше, ніж санкції, якби вони жорсткіше провадилися.
Насправді це цікаво. Чомусь вони припинили мобілізацію в 22 році. І не поновили досі. Хоча граються з виплатами. І в оснанні місяці нарощувати угрупування судячи з даних розвідки їм не вдається, хоч до того це робили. З формуванням нових підрозділів теж така собі історія.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:53
budivelnik написав:
.............
Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.
Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....
........
твердження бувають правдиві і неправдиві.
Сперечатися треба з неправдивими.
Сперечатись з правдивими не слід. Незалежно від того, кому вони вигідні.
"Ложь во спасение" не варіант.
Благими намерениями мостится дорога в ад.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:02
ЛАД написав:
"якщо війна протягнеться ЩЕ 1400+ днів, то прилетить по нас в ДВА рази менше ніж вже прилетіло" - утверждение сомнительное.
"утверждение сомнительное" - єто нє вєрно.
ЛАД написав:
.. по итогу, по сообщениям разведки и не только, производство ракет растёт.
Де посилання на джерела?
ЛАД написав:
И будет только хуже. Возможно, сильно хуже.
Нє всьо так адназначна..
ЛАД написав:
Вернуть Украину на 100 с лишним лет назад? Так себе выход
. И даже не на 100, а больше. Хат не хватит. Придётся рыть землянки.
Які ваші пропозиції? Який вихід правильний?
ПС. Шо це вас так сьогодні розриває? На кацапщині геть все погано (і буде лише гірше)?
