Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:40

  fox767676 написав:відчули козацького драйву


То ли еще будет!
Я верю в силу потужного, не может это вот так закончится.
" я- ваш вирок!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:41

  Hotab написав:ЛАД

Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю.


Ще раз питаю. Війну цю, як будь яку іншу, в школі кацапи вчити будуть? Однозначно. Фільми вже знімають і будуть знімати. Лінія там однозначна: хохли погані, визволителі ванюші гарні.
Умовно завтра підписують мир . Не суть важливі територіальні моменти, але влада ця як мінімум до перевиборів, ми від своєї історії і трактовок війни не відмовляємось , для нас це війна і далі оборонна і справедлива, кацапам ми приписуємо і далі роль агресорів і сволоти . (чи треба переписати? Ви як вважаєте?)
То що, кацапи раптом через 10 років назвуть цю агресію помилкою? З чого б це без наприклад радикальної зміни всієї кацапії: влади, устрою. Бо зараз я від вас читаю лише бубонніння: війна закінчимось - будемо дружити. Без притомних аргументів,

ЛАД так і писав раніше - війна закінчится і українці повинні якось продовжити жити в дружбі з росіянами.

Не росіяни повинні якось визнати свою провину чи вибачитись, ні.
Українці повинні змиритись
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:41

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...


Вы отстали от жизни,пан Хантер.
Искренне рекомендую вам Тредс. Там вы узнаете и про неделю без света и отопления, в локальных случаях, посмотрите фото разорванных труб,замерзших унитазов, халабуд с одеяла возле батарей и не будете писать про 10-12 часов без света.
Как любят там писать- "это роскошный максимум" :mrgreen: я про 12 часов без света.
У нас в Днепре последние дни 1,5 часа днем и 3,5 ночью.
Ношу дрова в камин ведрами, вспоминаю детство, печь на угле, которую умел топить с 8-и лет и пословицу "не жили хорошо-нечего и начинать" :mrgreen:

hunter з Німеччини щодня бачить різні картинки по Києву. Позавчора у нього виїхали 600 тисяч киян (двіжа в Києві не було), вчора він писав, що 3 млн киян метушаться у пошуках е/е, створюючи корки в місті, сьогодні вже пише, що просто сидять.))
До речі у Мико так само, як і в Дніпрі, але кількість людей не змінилася. Те саме можу сказати про кількість авто - скільки їх паркувалося під будинком, стільки й зараз паркуються (у Києві під будинком у мене теж так само).
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:42

  Hotab написав:ЛАД

Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю.


...... Бо зараз я від вас читаю лише бубонніння: війна закінчимось - будемо дружити. Без притомних аргументів,

Ну не будем дружить - да и не будем. Что это сейчас меняет?..
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:44

  fler написав: Позавчора у нього виїхали 600 тисяч киян

Вы публично клевещете на Кличко? 🤔
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:45

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:відчули козацького драйву


То ли еще будет!
Я верю в силу потужного, не может это вот так закончится.
" я- ваш вирок!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Видимо какого-то цадика уманского гайдамаки в прошлом серьезно обидели, поэтому проклятие вышло такое сильное
мне вот интересно когда путин зеленскому голову кадырова подарит
на др или опосля
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:53

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто. Трамп не зря їх шантажував гренландією.

Щоб щось зірвати, це має місце бути
а домовленостей між путіним и трампом - немає
Тож і зривати нічого


ну якщо зеленський зірве ті домовленості яких не має :lol:
то побачиш, що і почнуться ракетні удари по енергетиці і набу візьме когось за жабри з ближнього оточення Піаніста.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ну якщо зеленський зірве ті домовленості яких не має
то побачиш, що і почнуться ракетні удари по енергетиці і набу візьме когось за жабри з ближнього оточення Піаніста.

А що, удари по енергетиці припинилися?
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:09

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:ну якщо зеленський зірве ті домовленості яких не має
то побачиш, що і почнуться ракетні удари по енергетиці і набу візьме когось за жабри з ближнього оточення Піаніста.

А що, удари по енергетиці припинилися?
з учорашнього обіду майже припинились. Сьогоднішні відключення аварійні, через перевантадення вцілілого обладнання.
Ситуація в енергетиці у п’ятницю, 23 січня ще більше ускладнилася через вихід об’єктів генерації в аварійний ремонт.

Про це повідомила компанія «Укренерго», яка є оператором енергосистеми України.

Як сказано в повідомленні, вранці у п’ятницю ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася, через що в більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.

Як пояснили в «Укренерго», це сталося через те, що одразу кілька об’єктів генерації вийшли в аварійний ремонт. У компанії кажуть: обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування, вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту.

Для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:10

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:ну якщо зеленський зірве ті домовленості яких не має
то побачиш, що і почнуться ракетні удари по енергетиці і набу візьме когось за жабри з ближнього оточення Піаніста.

А що, удари по енергетиці припинилися?

В столичных пабликах второй (или третий) день подряд пишут "информация а готовности СтратАвиа" - уже три дня оно заканчивается ничем...
