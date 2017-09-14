prodigy написав:........... з Чмутом чи з Дейнегою за півроку "на посаді радника " міністр МО взагалі не зустрічався (може його референт (ад'ютант) раз на місяць мене дивує, чого це так пече ЛАДа?
Надоели низкоквалифицированные люди в управлении государством. Вам, видимо, нет?
ваша КВАЛІФІКАЦІЯ, точніше її відсутність, не дозволяє вам робити такі оцінки. у вас лише емоції - й не любов до всіх, хто не бачить потреби спілкуватися з руськими. хоча русоріз Стерненка - непоганий засіб спілкування...
В России состоялся суд по делу уничтожения российского крейсера "Москва". В приговоре заочно приговорили к пожизненному заключению командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина.
Примечательно, что страна-оккупант судила его по статье о "международном терроризме", сообщает издание "Медиазона". Журналисты отмечают, что пресс-служба суда удалила новость вскоре после ее появления.
"По версии российского следствия, Шубин отдал приказ нанести ракетные удары по крейсеру "Москва", потопленному 14 апреля 2022 года в Черном море у острова Змеиный, и фрегату "Адмирал Эссен", атакованному 2 апреля 2022 года. Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей", – говорится в материале. ......
"Від вибуху, пожежі та диму загинуло 20 членів екіпажу крейсера, двадцяти чотирьом членам екіпажу були заподіяні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а вісім осіб – зникли безвісти, в тому числі в ході боротьби за живучість корабля, що тривала понад шість годин"
а всі інші пішли в "самоволку". досі десь там навколо корабля бродять. все, що треба знати про відношення Раші до власних громадянам. й розуміти, як вони будуть поводитися з нашими військовими та цивільними.
budivelnik написав:Нафантазував теоретик-практику, який відкриваючи інші бізнеси -відразу організовував їх таким чином щоб не потрапляти під вплив ПДВ
Т.е. ваше позиционирование в качестве специалиста по бухучету не расширяется на практику уплаты ПДВ.
budivelnik написав:... Можна єдиний на 3-тій групі - 5% і без ПДВ...
budivelnik написав:...Як бачите - при податку з обороту економічно доцільно продавати виключно товари з низьким ступенем переробки... Тобто при такому податку мріяти що колись перейдемо до чогось складнішого ніж мука чи дошка - не реально...
Значит обозначили, что на 3-й группе с уплатой 5%. Подскажите, можно ли признать, что ваш бизнес работает по ставке налога с оборота в 5% ?
Shaman написав:тобто чесно визнаємо, що Раша воює саме з цивільними - бо на фронті далеко не все так добре, як вони один одному звітують. тому тим, хто любить порівнювати, щось я не бачу, щоб США воювали з цивільними, намагалися зробити суттєве погіршення рівня життя населення бомбардуваннями.
це терор, звичайний терор - тільки засоби терору сучасні, а ідеологія - примітивна...
нема ніяких цивільних в реальній війні. Може піаніст не заявляв про блекаут в москві? Нормально сша воює і коли бомбило мости й енергетику в югославії і в в вєтнамі напалмом по селам і ядерна бомба по японії і бобардування міст в німеччині в 2й світовій. Чи мож ми не намагались потушити окуповані території і бєлгород?
там де воюють руські - там да, немає ні цивільних, ні будь-яких правил. який взірець для руських - Вагнер? про що можна казати. вони ще й СС переплюнуть.
а розвинені країни так, перейшли на інші правила. Югославія кажете? а чого бомбили? щоб серби припинили різанину косоварів та бошняків? бо
Рада Безпеки ООН в умовах блокування з боку Росії не могла прийняти жодної резолюції, яка б примушувала центральну владу Югославії припинити етнічні чистки й вивести регулярні військові частини з території Косова.
зараз почнуться руські байки про геноцид руських на Донбасі - але ж треба розуміти, де була реальна різанина, а де руські вигадки. хтось окупував Сербію чи якись її райони? ні.
й головне, так цивільні гинули, але це не була мета бомбардувань. на відміну від руських, коли вони запускали важкі ракети по житлових кварталах.
не треба пробувати виправдовувати руських, свій трибунал вони вже заслугували - й перелік військових злочинів та геноциду напевне вже не менше, ніж у німців в 45 році...
Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю.
Ще раз питаю. Війну цю, як будь яку іншу, в школі кацапи вчити будуть? Однозначно. Фільми вже знімають і будуть знімати. Лінія там однозначна: хохли погані, визволителі ванюші гарні. Умовно завтра підписують мир . Не суть важливі територіальні моменти, але влада ця як мінімум до перевиборів, ми від своєї історії і трактовок війни не відмовляємось , для нас це війна і далі оборонна і справедлива, кацапам ми приписуємо і далі роль агресорів і сволоти . (чи треба переписати? Ви як вважаєте?) То що, кацапи раптом через 10 років назвуть цю агресію помилкою? З чого б це без наприклад радикальної зміни всієї кацапії: влади, устрою. Бо зараз я від вас читаю лише бубонніння: війна закінчимось - будемо дружити. Без притомних аргументів,
Не очень понимаю, что вам не ясно в моём ответе. И учтите, я не Нострадамус и никогда на это не претендовал. Например, честно признаю, что в войну не верил до последнего момента. В отличие от некоторых здесь, которые после начала рассказывают, что они всё это предвидели. Так, могу высказать мысли по поводу. 1. Через 10 лет (а, возможно, и раньше) РФ вполне может назвать эту войну ошибкой. Изменение оценок и политики в истории самых разных государств совсем не редкость. Думаю (надеюсь), после смерти Путина оценки поменяются довольно быстро.
2. Думаю, что "ми від своєї трактовки війни не відмовимось". Хотя можем несколько скорректировать и признать и свои ошибки. Если опять вспомнить финнов, не читал их школьные учебники, но уверен, что они не объясняли Зимнюю войну финской агрессией и точно не испытывали радости от поражения в 1940 и 1944. Но приняли результаты, смирились с ними и оставили всё в прошлом. И вполне нормально жили и дружили с Союзом. Так и надо. если вспоминать старые свары, то воевать придётся постоянно. Причём, со всеми. И зависит это от политиков. Хороший пример - Польша. Пришли к власти соответствующие силы и начинают опять раскручивать вопрос "волынской резни". Ну давайте сейчас вспомним старые взаимные обиды и что? Начнём польско-украинскую войну? Если оценивать те события как Будивельник ("Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні.. І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче") или как нынешний польский президент, то вполне можно готовиться.
3. Надо отличать межгосударственные и общественные отношения от личных. На личном уровне очень долго будет широкий спектр - от горячей и непримиримой ненависти до вполне дружеских отношений. И это будет зависеть от многих причин - начиная от личных потерь до черт характера и интеллектуального развития человека. Кто-то способен "понять и простить" (просто по характеру), кто-то нет. Кто-то может различать Скабееву и обычного человека, кто-то нет. Да много факторов. Простой пример. В 1990-е, когда начался массовый выезд евреев, многие ехали не в Израиль, а в Германию, которая тогда начала принимать евреев на хороших условиях в качестве компенсации за Холокост (примерно как сейчас наших беженцев). Но у многих были проблемы с родителями, которые помнили и не хотели ехать в Германию. Но кто-то ехал более-менее спокойно.
Всё это сегодня обсуждать рано. Очень много будет зависеть от конкретных условий мира. Вряд ли они будут хорошими для нас, но придётся принять. И продолжать жить. Не мечтами о возврате и мести, а обычной жизнью. И налаживать пусть не дружеские, но приемлемые отношения. Если жить с соседом, придерживаясь вражды, то с большой вероятностью это может закончится новой войной. Конечно, это зависит от обеих сторон. На эту тему можно писать очень много, но сегодня об этом говорить просто рано. Тут бы пока войну закончить, а потом разберёмся с отношениями.
Ця людина повинна сидіти за державну зраду, а не за цигаркі. І я все для цього зроблю. Бо якби не Дейнеко, і не Єрмак, зараз би українськи дрони бомбили москву, і в нас були б набагато кращі козирі на переговорах. Ця жадібна потвора винна в тому, що немає блекауту у москві. Цей негідник ліквідував кращий підрозділ deep strike. Якщо хтось думає, що я це так залишу - він помиляється. За три місяці після ліквідації Єрмаком і Дейнекою нашого «підрозділу Касьянова» обидва пішли зі своїх посад. І я доклав максимум зусиль для цього. Але цього замало - вони обовʼязково сядуть. А підрозділ - відновлять. Попереджаю всіх політиків, чиновників, командирів, які будуть заважати встановленню справедливості і відновленню нашого підрозділу - не грайте з вогнем, бо я злий, тому що правий. Єдине, що нам потрібно - нищити ворога. Не стійте на стороні зла. Я особисто, прискіпливо і упереджено буду розглядати не бажання відновити справедливість і дати нам можливість воювати як державну зраду.