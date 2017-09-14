Додано: Суб 24 січ, 2026 14:50

ЛАД написав: budivelnik написав: .............

пуйло це розуміє і ВІДРАЗУ заявив що Україна йому потрібна без Галичини....

Причина цієї заявки проста - СТРАХ..

адже пуйло мало доступ до архівів НКВД/СМЕРШ/МГБ/КГБ і знав речі про які ніде ні слова...

Як цілі роти смерша виїхавші в карпатські села -зникали БЕЗСЛІДНО.....

А потім через роки , знаходили то тут то там останки ЗВІРЯЧЕ закатованих червоноармійців....

........

Їх тут просто будуть різати як свиней, без якихось сумнівів з сторони совісті....

І анекдот

Куме що робите

Москаля страчую

А чим

Та маю пилку і сокиру..

То візьміть в мене фузею і застрельте

А навіщо , якщо я маю час і натхнення....



Це ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЗАХИСТУ своєї ЗЕМЛІ.

ЛАД написав: P.s. Я, правда, не слышал заявок, "що Україна йому потрібна без Галичини". P.s. Я, правда, не слышал заявок, "що Україна йому потрібна без Галичини".

Міноборони РФ розробило прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України як держави. І що цей «план» Москва невдовзі спробує дипломатичними каналами передати США, а точніше – представникам майбутньої адміністрації Трампа;

А в ньому йдеться про «поділ України на три частини», а саме:



перша частина – так звані «нові регіони Росії»: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та Крим;

друга – державне утворення з проросійською владою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та Києва. Утворення відмовиться від європейської та євроатлантичної інтеграції й визнає російську військову присутність;

третя – «спірні території» (західна частина України), зокрема, це Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Майбутнє цих територій має вирішуватись між Росією та суміжними європейськими державами – Угорщиною, Польщею, Румунією .

ЛАД написав: P.p.s. Шаман. что там вы рассказывали о Женевских конвенциях и зверствах оккупантов? P.p.s. Шаман. что там вы рассказывали о Женевских конвенциях и зверствах оккупантов?

Так і в мене на це є право і воно дуже гарно пояснюється народною мудрістю..Діду -а хто такі Бандерівці?Бандерівці то це ті хто вбивали москалівА де вони їх вбивали ? в Москві?Ні в Україні..А що москалі робили в Україні ?І ще є один ЗАКОН найдемократичнішої країни в Світі - СШАТи маєш вправо ВБИТИ будь кого в себе в ЖИТЛІ якщо він туди приперся без.Старий, глухуюватий парторг багато чого не чув, тому для таких як він існує гугль з його довідкоюЗакрутився наш русофіл як вуж на сковорідці....Я десь пропонував різати педераційників в Москві(хоче й на це є право) ?Чи я ОКУПАНТ у Львові ?НіНу тоді знайди мені статті Женевської конвенції яка забороняє ВБИВАТИ ОКУПАНТА будь якими доступними методами?Можна вганяти кілок в серце як свині...Можна вішати на шарфикуМожна поїти метиловим спиртом замість етиловогоа можна навіть кочергою змушувати жерти гриби з червоними шляпками і чорними цяточками..Можна рубати сокирою (навіть не дезинфікуючи лезо і не перевіряючи гостроту..) Далі продовжуватиЩО МОЖЕ РОБИТИ той хто ЗАХИЩАЄ СЕБЕ . СВОЮ ЗЕМЛЮ і РОДИНУ ?