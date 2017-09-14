budivelnik написав:............. пуйло це розуміє і ВІДРАЗУ заявив що Україна йому потрібна без Галичини.... Причина цієї заявки проста - СТРАХ.. адже пуйло мало доступ до архівів НКВД/СМЕРШ/МГБ/КГБ і знав речі про які ніде ні слова... Як цілі роти смерша виїхавші в карпатські села -зникали БЕЗСЛІДНО..... А потім через роки , знаходили то тут то там останки ЗВІРЯЧЕ закатованих червоноармійців.... ........ Їх тут просто будуть різати як свиней, без якихось сумнівів з сторони совісті.... І анекдот Куме що робите Москаля страчую А чим Та маю пилку і сокиру.. То візьміть в мене фузею і застрельте А навіщо , якщо я маю час і натхнення....
Це ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЗАХИСТУ своєї ЗЕМЛІ. ........
И этот человек возмущается Бучей!
Так і в мене на це є право і воно дуже гарно пояснюється народною мудрістю.. Діду -а хто такі Бандерівці? Бандерівці то це ті хто вбивали москалів А де вони їх вбивали ? в Москві? Ні в Україні.. А що москалі робили в Україні ? І ще є один ЗАКОН найдемократичнішої країни в Світі - США Ти маєш вправо ВБИТИ будь кого в себе в ЖИТЛІ якщо він туди приперся без.
ЛАД написав:P.s. Я, правда, не слышал заявок, "що Україна йому потрібна без Галичини".
Міноборони РФ розробило прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України як держави. І що цей «план» Москва невдовзі спробує дипломатичними каналами передати США, а точніше – представникам майбутньої адміністрації Трампа; А в ньому йдеться про «поділ України на три частини», а саме:
перша частина – так звані «нові регіони Росії»: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та Крим; друга – державне утворення з проросійською владою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та Києва. Утворення відмовиться від європейської та євроатлантичної інтеграції й визнає російську військову присутність; третя – «спірні території» (західна частина України), зокрема, це Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Майбутнє цих територій має вирішуватись між Росією та суміжними європейськими державами – Угорщиною, Польщею, Румунією.
ЛАД написав:P.p.s. Шаман. что там вы рассказывали о Женевских конвенциях и зверствах оккупантов?
Закрутився наш русофіл як вуж на сковорідці.... Я десь пропонував різати педераційників в Москві(хоче й на це є право) ? Чи я ОКУПАНТ у Львові ? Ні Ну тоді знайди мені статті Женевської конвенції яка забороняє ВБИВАТИ ОКУПАНТА будь якими доступними методами? Можна вганяти кілок в серце як свині... Можна вішати на шарфику Можна поїти метиловим спиртом замість етилового а можна навіть кочергою змушувати жерти гриби з червоними шляпками і чорними цяточками.. Можна рубати сокирою (навіть не дезинфікуючи лезо і не перевіряючи гостроту..) Далі продовжувати ЩО МОЖЕ РОБИТИ той хто ЗАХИЩАЄ СЕБЕ . СВОЮ ЗЕМЛЮ і РОДИНУ ?
И этот человек возмущается Бучей!
як шукати про звірства США - то гугл допомагає. тому ЛАД пошукайте, були й інші висловлювання з боку Раші про Західну України. вмикайте логіку, ще є? - що робить Раша? захищає російськомовних (начебто). які російськомовні в Галичині?..
а ви бачите різницю між анекдотом та реаліями? під час 2СВ було багато звірств - але Раша ЗАРАЗ чинить ті самі звірства. так, звіряче катувати не треба. але жодна Женевська конвенція не забороняє вбивати ОКУПАНТІВ - тому треба просто знищувати - є автомат - то з автомати, є сокира - то сокирою... зараз звісно більше всього напевне дронами. тому Стерненко не подобається - надто ефективно русоріз працює?...