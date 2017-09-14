RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:50

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.............
пуйло це розуміє і ВІДРАЗУ заявив що Україна йому потрібна без Галичини....
Причина цієї заявки проста - СТРАХ..
адже пуйло мало доступ до архівів НКВД/СМЕРШ/МГБ/КГБ і знав речі про які ніде ні слова...
Як цілі роти смерша виїхавші в карпатські села -зникали БЕЗСЛІДНО.....
А потім через роки , знаходили то тут то там останки ЗВІРЯЧЕ закатованих червоноармійців....
........
Їх тут просто будуть різати як свиней, без якихось сумнівів з сторони совісті....
І анекдот
Куме що робите
Москаля страчую
А чим
Та маю пилку і сокиру..
То візьміть в мене фузею і застрельте
А навіщо , якщо я маю час і натхнення....

Це ГЕНЕТИЧНИЙ КОД ЗАХИСТУ своєї ЗЕМЛІ.
........
И этот человек возмущается Бучей! :)
Так і в мене на це є право і воно дуже гарно пояснюється народною мудрістю..
Діду -а хто такі Бандерівці?
Бандерівці то це ті хто вбивали москалів
А де вони їх вбивали ? в Москві?
Ні в Україні..
А що москалі робили в Україні ?
І ще є один ЗАКОН найдемократичнішої країни в Світі - США
Ти маєш вправо ВБИТИ будь кого в себе в ЖИТЛІ якщо він туди приперся без.

  ЛАД написав:P.s. Я, правда, не слышал заявок, "що Україна йому потрібна без Галичини".
Старий, глухуюватий парторг багато чого не чув, тому для таких як він існує гугль з його довідкою
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3930213-putin-fantazue-pro-podil-ukraini-zahid-ne-pide-na-novij-munhen1938.html
Міноборони РФ розробило прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України як держави. І що цей «план» Москва невдовзі спробує дипломатичними каналами передати США, а точніше – представникам майбутньої адміністрації Трампа;
А в ньому йдеться про «поділ України на три частини», а саме:

перша частина – так звані «нові регіони Росії»: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та Крим;
друга – державне утворення з проросійською владою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та Києва. Утворення відмовиться від європейської та євроатлантичної інтеграції й визнає російську військову присутність;
третя – «спірні території» (західна частина України), зокрема, це Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Майбутнє цих територій має вирішуватись між Росією та суміжними європейськими державами – Угорщиною, Польщею, Румунією.


  ЛАД написав:P.p.s. Шаман. что там вы рассказывали о Женевских конвенциях и зверствах оккупантов?
Закрутився наш русофіл як вуж на сковорідці....
Я десь пропонував різати педераційників в Москві(хоче й на це є право) ?
Чи я ОКУПАНТ у Львові ?
Ні
Ну тоді знайди мені статті Женевської конвенції яка забороняє ВБИВАТИ ОКУПАНТА будь якими доступними методами?
Можна вганяти кілок в серце як свині...
Можна вішати на шарфику
Можна поїти метиловим спиртом замість етилового
а можна навіть кочергою змушувати жерти гриби з червоними шляпками і чорними цяточками..
Можна рубати сокирою (навіть не дезинфікуючи лезо і не перевіряючи гостроту..) Далі продовжувати
ЩО МОЖЕ РОБИТИ той хто ЗАХИЩАЄ СЕБЕ . СВОЮ ЗЕМЛЮ і РОДИНУ ?
як шукати про звірства США - то гугл допомагає. тому ЛАД пошукайте, були й інші висловлювання з боку Раші про Західну України. вмикайте логіку, ще є? - що робить Раша? захищає російськомовних (начебто). які російськомовні в Галичині?..

а ви бачите різницю між анекдотом та реаліями? :shock: під час 2СВ було багато звірств - але Раша ЗАРАЗ чинить ті самі звірства. так, звіряче катувати не треба. але жодна Женевська конвенція не забороняє вбивати ОКУПАНТІВ - тому треба просто знищувати - є автомат - то з автомати, є сокира - то сокирою... зараз звісно більше всього напевне дронами. тому Стерненко не подобається - надто ефективно русоріз працює?...
кацапам на переговорах показали руку по локоть по поводу сдачи Донбасса ))

Перемовини в Абу-Дабі завершилися.
Переговори між США, рф та Україною в Абу-Дабі пройшли «позитивно» та «конструктивно», - Axios.

Про це повідомили українські офіційні особи. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:О чем можно договариваться с бандитами и терористами которые за всю свою историю не соблюли ниодного договора..?

Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...

пианист играет - как умеет...


Как мы вообще можем видеть как и где он играет, если имеем информацию только ту что специально для нас подготовлена? "Следя за монеткой не забывать наблюдать за руками фокусника" (с)
  Shaman написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Я далекий від того щоб популяризувати методи 1940+ років...
Просто тоді інших методів не було і ......

Да... Тогда - как сейчас - вряд ли вышло бы: сидя глубоко в тылу другим рассказывать - как они неправильно воюют...

як ми забули - розповідати, як треба воювати потрібно лише з-за кордону... :lol:

як втомили ці бігунці - як тікати, вони перші. але головне потім верещать голосніше за інших...

І на пропозицію зробити спільний донат - очі у Сірка. Так переймаються долею України, що ні копійки на ЗСУ
  Xenon написав:кацапам на переговорах показали руку по локоть по поводу сдачи Донбасса ))

Перемовини в Абу-Дабі завершилися.
Переговори між США, рф та Україною в Абу-Дабі пройшли «позитивно» та «конструктивно», - Axios.

Про це повідомили українські офіційні особи. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.


когда уже вы из окопа кацапам полруки будете показывапть
  Hotab написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Да... Тогда - как сейчас - вряд ли вышло бы: сидя глубоко в тылу другим рассказывать - как они неправильно воюют...

як ми забули - розповідати, як треба воювати потрібно лише з-за кордону... :lol:

як втомили ці бігунці - як тікати, вони перші. але головне потім верещать голосніше за інших...

І на пропозицію зробити спільний донат - очі у Сірка. Так переймаються долею України, що ні копійки на ЗСУ

Синдром кримчака ...
  fox767676 написав:
  Xenon написав:кацапам на переговорах показали руку по локоть по поводу сдачи Донбасса ))

Перемовини в Абу-Дабі завершилися.
Переговори між США, рф та Україною в Абу-Дабі пройшли «позитивно» та «конструктивно», - Axios.

Про це повідомили українські офіційні особи. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.


когда уже вы из окопа кацапам полруки будете показывапть


Все будет. Я вот камин в 2022 ставил,летом, а использую только в 2026. Все о чем думалось изначально-приходит, но с огромным временным отрывом.
Будет и полруки в окопе. Ну, в смысле, жест такой.
  Hotab написав:І на пропозицію зробити спільний донат

Еще один балабол... - пруфы про "спільний" - будут?
  fox767676 написав:
  Xenon написав:кацапам на переговорах показали руку по локоть по поводу сдачи Донбасса ))

Перемовини в Абу-Дабі завершилися.
Переговори між США, рф та Україною в Абу-Дабі пройшли «позитивно» та «конструктивно», - Axios.

Про це повідомили українські офіційні особи. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.


когда уже вы из окопа кацапам полруки будете показывапть

Бігунцям за хребет слово не давали )
