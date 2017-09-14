RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16566165671656816569>
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 19:43

  fox767676 написав:взагалі в мене 3 квартири у Києві і жодної поза ним
і ще невідомо що буде з ними після ціеї зими
садики, школи , інститути, могила батька
і те що якийсь понаїхавший халамидник чи то з Херсона, чи то з Чернігіва, чи то з Чорногорії пише такі гадості, ну то буде покарано

Ти встав в третью позицію ... дурник та брехло )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13212
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 19:45

fox767676


взагалі в мене 3 квартири у Києв


Отже давно працюєш на ворога.
Нічого, все конфіскується. :lol:


Ти встав в третью позицію .


Він у нас мамкін каратєль 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17706
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 19:46

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
а в самому Ірані тим часом частина населення взагалі не їсть білок - бо немає за що купити. диктатури вони такі, трохи безжалісні...

Вы недавно их Ирана?


послухайте. майже класичний приклад, до чого країну доводять диктатури. особливо в порівнянні Ірану та Туреччини. про їжу - з 10:00
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 січ, 2026 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11437
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 19:49

  Hotab написав:fox767676


взагалі в мене 3 квартири у Києв


Отже давно працюєш на ворога.
Нічого, все конфіскується. :lol:


Ти встав в третью позицію .


Він у нас мамкін каратєль 😅


вот это твой настоящий уровень, хотаб, - всеми презираемая трусливая титущка песикот
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 19:57

  fox767676 написав:вот это твой настоящий уровень, хотаб, - всеми презираемая трусливая титущка песикот

Говорить за всех - это первый признак психического расстройства ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13212
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Якраз план Трампа наголошує на економічних пріоритетах з нульовими митами
, зменшення ролі національної олігархії та бюрократії, які виявилися не на висоті викликів, що постали перед Україною, м'яко кажучи.
не треба буде більше шукати стратегічних месій, на чому і спотикалася Україна не раз

План Трампа без розміщення кількох дивізій США десь в Харкові, Миколаєві, Дніпрі, Одесі з наказом "якщо що - валити москалів" коштує як Будапештський меморандум.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 24 січ, 2026 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 29.07.22
Подякував: 929 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:00

  ЛАД написав:
  Shaman написав:......
ЛАД, я вже питав тебе - а чого ти не захищаєш? ЛАД каже - закон дозволяє вже не захищати. але я так розумію, закон дозволяє лише ЛАДу, для інших він не писаний - так ЛАД?
..........

Чудак.
Когда вам исполнится 75, я посмотрю, как вы будете реагировать на предложение "в окоп". Независимо от закона.
так от коли вам 75 років, то не треба інших відправляти в окопи. щоб розуміти - 75 це ознака досвіду чи деменції...
приклад - Ізраіль-Іран, .... мені більше подобається приклад Ізраілю
Странно, а Израилю почему-то не нравится.
У Израиля с самого начала были враждебные отношения со всеми арабскими странами. Не было даже дипотношений. И он этому не радовался, а пытался их нормализовать. Со скрипом, с помощью США это постепенно удаётся. Тянется медленно и долго, но тем не менее. Со многими арабскими странами отношения нормализованы. По крайней мере уже не ставят цель "сбросить в море".
Если вам нравится режим фортеці, то вперед и с песней. Но не надо навязывать такую модель всей стране.
Да, пока война надо воевать. И желательно не языком. А после войны надо стараться укреплять мир по мере возможности, а не откладывать это на 40 лет, перекладывая на детей и внуков. Армию при этом укреплять тоже надо. Степень укрепления зависит от того, насколько удастся нормализовать отношения с соседями. Со всеми.

подобається це Ізраілю чи ні, але це факт - він живе в оточенні ворожих країн. як й ми маємо ворожу країну на сході й тепер вже на півдні, та її сателіта на півночі.

ви брехливо перекручуєте - Ізраіль намагається нормалізувати відносини з тими країнами, де влада прийшла до тями так чи інакше. й в нього є важель США. в нас поки немає.

з країнами, які ведуть себе як Раша, а саме Іран - перемовини йдуть за допомогою ракет. з Хезболою - пейджерів. до речі, Хезбола - це приклад, як Іран зруйнував нормальну країну через свою ідеологію.

тому не треба брехати - з усіма країнами-сусідами Україна домовиться- навіть з Угорщиною, але знову ж коли там зміниться цей міні-диктатор. й напевне домовиться з Рашею - коли там буде АДЕКВАТНА влада. але цього поки й близько не видно.

якби Ізраіль проводив політику так, як радить ЛАД - то там би зараз араби вирізали останніх євреїв й намагалися б створити чергову диктатуру - Палестину під владою ХАМАСу.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11437
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:01

  pesikot написав:
  fox767676 написав:вот это твой настоящий уровень, хотаб, - всеми презираемая трусливая титущка песикот

Говорить за всех - это первый признак психического расстройства ))

А у нього це часто. «Всє відят», «всім уже понятно».. Це ключові слова слабкої позиції , апеляція до глядачів))
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17706
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:03

  fox767676 написав:вот это твой настоящий уровень, хотаб, - всеми презираемая трусливая титущка песикот

поки що сцикло ми бачимо у фоксі. ще й дах в нього потік добре. й адекватні люди це бачать ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11437
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:06

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Якраз план Трампа наголошує на економічних пріоритетах з нульовими митами
, зменшення ролі національної олігархії та бюрократії, які виявилися не на висоті викликів, що постали перед Україною, м'яко кажучи.
не треба буде більше шукати стратегічних месій, на чому і спотикалася Україна не раз

План Трампа без розміщення кількох дивізій США десь в Харкові, Миколаєві, Дніпрі, Одесі з наказом "якщо що - валити москалів" коштує як Будапештський меморандум.


якщо економіка запрацює і з'являться економічні інтереси - то розмістять для їх захисту . тільки пвк, а не армію
просто так за ваші красиві розумні професорські очі - ні, якось самі
один солдат пуерторіканець чи ліберієць у армії США для них дорожче 10 українських доцентів чи 100 посполитих песикітів
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16566165671656816569>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 195567
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 397529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1103799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.