Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 00:27

Shaman
Бессмысленно пытаться вам что-то объяснять - вы просто не хотите понимать, что я пишу, и перекручиваете всё на свой лад. И пытаетесь рисовать всё только чёрно-белым. На фронте это так - есть свои и есть враги. И задача убить и уничтожить врага. Чем больше, тем лучше. В остальных случаях это далеко не так.

И Израиль пытается договориться и с палестинцами. И пробовал для этого разные варианты. Пока не получается.

Сейчас клацал каналы и нарвался на марафоне на документальный фильм о бомбардировке Дрездена. Показали фото и видео. Рассказывали об огненном шторме в результате бомбардировок и показали фото просто расплавленной массы тел в бомбоубежищах. Страшные кадры.
Вам полезно было бы посмотреть, чтобы понимать, что такое война. К сожалению, застал уже конец фильма, не знаю, как он называется.

"сучасна ідеологія на Раші не надто відрізняється від нацистської ідеології", - это чисто ваш бред и не имеет никакого отношения к поиску "хароших руських". Были и хорошие немцы. Но идеологии отличаются категорически и, если вы этого не понимаете, это говорит не об идеологиях, а только о вас.
"якщо сусід лупцює дружину та дітей - це ж його справа, чого лізти? от коли вб'є, то інша справа, а до того - ні?", - повторяете аргументацию Путина. Один в один. Он как раз этим и объяснял свою "СВО" - защитой "братьев".

Посмотрел видео об Иране, кот. вы порекомендовали. Зачем, не понял. Не услышал там ни одного нового слова, хотя видео достаточно длинное - 45 мин. Я бы сам после получасовой подготовки мог бы рассказать больше.
Автор, вроде бы, упоминает все факты, но акценты...
Да, возможно, трубы изношены (хотя откуда это известно, не понятно), но 6 лет подряд сильной засухи это не шутки.
Да, устаревшие технологии. Но санкции против Ирана действуют уже не год-два, а десятки лет. Вы рассчитываете на крах РФ благодаря санкциям за несколько лет. Иран всё же послабее, а санкции действуют намного дольше.
Хотя видео уже устарело - протесты подавлены, режим в очередной раз устоял.
(Только не начинайте рассказывать, что я защищаю режим аятолл :) )

А вообще вы демонстрируете образцы демагогии.
Я пишу о том, что не надо вмешиваться во внутренние дела другого государства, а вы рассказываете: "Раша нападе на Польщу чи Естонію - ми маємо робити вигляд, що нічого не сталося?" Нападение на другую страну - это внутреннее дело?

Ваш в***р насчёт "шкіряних абажурів" даже комментировать не буду. Характеризует вас... не очень хорошо. Напомню только, что вы обижались (не только на меня) за гораздо меньшее.

И да, я никого не отправляю на фронт, но вам было бы очень полезно побыть на передовой пару месяцев. Да хотя бы один. Может быть, до вас хоть что-то дошло.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 06:30

Добрий ранок .
25.01. День Народження ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЗЕЛЕНЬСКОГО В.О.

Мої Вітання та Побажання Здоров'я та Терпіння !
ЧЕСТЬ !
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 08:05

  pesikot написав:
Хто там писав, що рашисти перестали бити по енергетиці ?
я писав і писав що в випадку якщо зеля зірве переговори вдарять.
А ти на то писав - а какая разніца?
Бачиш вже яка різниця? Воно ж півруки показувати саме то в абу дабі, коли сімї вивезені з києва.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 08:13

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:........ так от коли вам 75 років, то не треба інших відправляти в окопи. щоб розуміти - 75 це ознака досвіду чи деменції...
Чтобы не было подозрений в деменции в гораздо меньшем возрасте, научитесь хоть что-нибудь понимать.
Я никого не отправляю в окопы.
Но человек, который расписывается в своём пламенном патриотизме, во время войны должен быть на фронте. Или хотя бы рваться туда. А если он сидит спокойно в глубоком тылу, должен вести себя несколько тише и скромнее. И меньше обвинять других в каких-то там "нарративах" и трусости.

відправляєте аж бігом, не треба задню давати... от мені цікаво - патріотизм завжди в іронічному сенсі, але вистачає нахабності повчати іншим. тобто ухилянти та зрадофіли тут верещать, аж глохнеш від їх вереску - а я маю що? тихо - це як? що саме не подобається

В твоїх дописах не подобається що вони не з окопу. Хочеш воювати? Воюй місцця на передку вже є і черг в воєнкоматі нема.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 08:59

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Хто там писав, що рашисти перестали бити по енергетиці ?
я писав і писав що в випадку якщо зеля зірве переговори вдарять.

Зеля зірвав переговори ? Ні.
Переговори відбулись

Удари по енергетиці були ? Були.

Справа не в Зелі, справа в рашистах
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 09:03

  prodigy написав:
  budivelnik написав:..... наприклад від поляків - українці заслужили....
Правда це було важко.
Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні..
І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза
Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче...
...

все в них присутнє, не треба нам тут трусити, ніби ніхто крім вас пшеків в очі не видів.)
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 09:11

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Хто там писав, що рашисти перестали бити по енергетиці ?
я писав і писав що в випадку якщо зеля зірве переговори вдарять.

Зеля зірвав переговори ? Ні.
Переговори відбулись

Удари по енергетиці були ? Були.

Справа не в Зелі, справа в рашистах

Справа в зелі. зеля відмовився від миру.
Війна продовжується.
Рашисти вдарили знову масовано по енергетиці. З чим ти не згоден?
Про те що буде масований удар після зриву переговорів знали ВСІ.
Серйозні люди і посольства вивезли сімї на вихідні.
І звернення кличка було, що в кого є куди їхати - їдьте.
Тут боксеру плюсик, хоч в нього як і в решти українських можновладців діти за кордоном, але він хоч не закликає народ на шашлики і грітись самотиками :lol:
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 09:57

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Зеля зірвав переговори ? Ні.
Переговори відбулись
Удари по енергетиці були ? Були.
Справа не в Зелі, справа в рашистах

Справа в зелі. зеля відмовився від миру.

Хіба москалі пропонували мир? Де? Їх пропозиція, а точніше - ультиматум - ЗСУ мають вийти з решти Донбасу (який рф не може захопити), після чого рф погодиться почати переговори про мир. Тобто Україна готова почати переговори про мир "просто так, без якихось умов", а рф - ні. То в кому справа?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:03

  fler написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Зеля зірвав переговори ? Ні.
Переговори відбулись
Удари по енергетиці були ? Були.
Справа не в Зелі, справа в рашистах

Справа в зелі. зеля відмовився від миру.

Хіба москалі пропонували мир? Де? Їх пропозиція, а точніше - ультиматум - ЗСУ мають вийти з решти Донбасу (який рф не може захопити), після чого рф погодиться почати переговори про мир. Тобто Україна готова почати переговори про мир "просто так, без якихось умов", а рф - ні. То в кому справа?

Вы Deep State давно смотрели? - а перед тем разом - давно? - тренд никакой не замечали?..
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:21

  fler написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Зеля зірвав переговори ? Ні.
Переговори відбулись
Удари по енергетиці були ? Були.
Справа не в Зелі, справа в рашистах

Справа в зелі. зеля відмовився від миру.

Хіба москалі пропонували мир? Де? Їх пропозиція, а точніше - ультиматум - ЗСУ мають вийти з решти Донбасу (який рф не може захопити), після чого рф погодиться почати переговори про мир. Тобто Україна готова почати переговори про мир "просто так, без якихось умов", а рф - ні. То в кому справа?
просто так то як? :lol:
на просто так треба було рік тому погоджуватись поки нас захід підтримував. Зара умови які нам пропонують погіршились, і пропонує не тільки рф, умови рф погоджені в сша
і сша буде їх продавлювати через підконтрольні їм засоби.
Через набу, мвф, нацбанк, сбу...
Не може захопити донбас це спорне питання, правильно писати поки не змогла захопити.
