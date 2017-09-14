RSS
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:01

  Banderlog написав:Поки вимоги виводу військ лише з донбасу.

Давайте послідовно. Вивід військ з території де є оборонні споруди, які з 2014 якось не даються. Умови вивід з Донбасу щоб не вбивали хороших освободітелей. Виводимо, гарантії Будапешт від оркостану і США 2 про ненапад. Але ж в конституції оркостану Запорізька і Херсонська... Вас нічого не тривожить, я ж блондинка яка навіть демографічний фронт не підтримує. Що світить вашим дівчатам? )
stm
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:09

  Banderlog написав:
  stm написав:Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)

І шо, ваша жінка, яка скоро народить третю дитину, вже у паранджі?)))
fler
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:18

  prodigy написав:................
працював у 2005-2011 з росіянами (їх було 20, 2 українця, 1 румун,1(2) грузина)
ще у 2006р я соромив молодого старпома(30років) Андрія:
ви почали називати путіна царем, знаєте куди це вас приведе, до диктатури


відповідь:
он обеспечивает благосостояниє, в Питере середня зарплата 1500+дол, страна багатєєт


(у нас в Одесі була 1000+дол, в Києві десь 1200+)
..........
У кас уже начались ложные воспоминания?
У кого-то (например, у тех же айтишников) такая зарплата была, но вообще:
В ноябре 2006 года средняя заработная плата в Киеве составляла 1855,44 гривен, увеличившись на 2,8% сравнительно с октябрем.
.......
В целом по Украине в ноябре средняя заработная плата увеличилась на 1,5% по сравнению с октябрем до 1103,90 гривны в месяц.

По сравнению с ноябрем 2005 года средняя зарплата в ноябре 2006 года выросла на 23,1%, или на 207,32 гривны с 896,58 гривны.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/12/27/4410952/
Курс тогда был 5,05, т.е. ср. зарплата в Киеве была 367 долл.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:22

  fler написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Я не така смілива, не згодна навіть на 1. )
Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
та ні 2/3 це там де жінки ходять в паранджі а де надають жінкам час для себе там вимирання)

І шо, ваша жінка, яка скоро народить третю дитину, вже у паранджі?)))

Как там, "только дура согласится меньше чем на 10к" (С)
anduzenko
