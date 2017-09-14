RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16570165711657216573
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 13:15

  stm написав:
  Banderlog написав:Поки вимоги виводу військ лише з донбасу.

Але ж в конституції оркостану Запорізька і Херсонська... Вас нічого не тривожить, я ж блондинка яка навіть демографічний фронт не підтримує. Що світить вашим дівчатам? )

ви знаєте що я конституції не читаю?)
Це декларативні елементи. Збір хотєлок.
Блондиність чи брюнетість, ані шерсті ні підшорстка, на демографічний фронт не впливає.
Вам мішає вища освіта, ще й напевно не в першому поколінні..
та "комфортне" життя в великому місті.
В києві люди бояться навіть в очі одне одному дивитись
не те що дітей заводити. )
Своїх я вивезу.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 13:23

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав: Стараться поддерживать нормальные отношения надо со всеми государствами.
Независимо от их идеологии и правительств. А не ждать, когда там будет режим, устраивающий вас. Их идеология - их внутреннее дело, пока это не затрагивает ваши интересы. А там, хотят они жить по законам шариата или молиться на царя - их проблемы. Требовать от них устраивающее вас правительство или образ жизни нет никакого права.


нас, значить бомбами, а ми "Стараться поддерживать нормальные отношения"?
ви ж в курсі, що це мало б в обидва боки працювати? можливо також в курсі, що саме русня не хоче з нами "Стараться поддерживать нормальные отношения"? напевно знову, як завжди, будете стверджувати, що це саме ми в цьому винні?
русня яка була 30 років тому така і є. Політичний курс змінила Україна.
Не хочеться враховувати такого сусіда? Переїхайте в гренландію. Там трамп скоро по мільйону доляриків всім дасть.
Ви переводите розмову в категорії моралі та справедливості. Но нажаль це не абсолютні категорії. Для вас справедливо одне для росіянина інше.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Курс тогда был 5,05, т.е. ср. зарплата в Киеве была 367 долл.


я не про бюджетників, хоч у ментів і таможні суми було за 10к доларів, я про бізнес і про тих, хто працював своїми руками (строїли будинки заможним киянам, ті ж курені), у мого батька була бригада 15-25 чоловік (менше 1000 дол ніхто не заробляв, зварник 1500-2000 дол на місяць), всі тоді знайомі "моряки" покинули моря і почали працювати брокерам на берегу (доход 2к+ на місяць, інколи 3к), може цих "талановитих" було 15%- серед населення, але саме вони купували квадратні метри з котловану і автівки від 35-40К в доларах, а не ті, по 350 дол на місяць
до речі у мого батька в 2000р пенсія була 4500грн (по 5,10) більше 800 доларів, сьогодні 280
prodigy
 
Повідомлень: 13143
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Единственное, что интересно - что за "столь надежных протоколов безопасности".



Сибіга: місто путіна не за столом переговорів, а у суді в Гаазі


на початку про атаку на Харків і Київ
з 11 хвилини Сибіга про переговори і путіна
prodigy
 
Повідомлень: 13143
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 13:35

ЛАД
колись ви писали про значний внесок кернеса в те, що Харків не став ХНР (21хв)
ця п***ль грала тільки на свій гаманець, з залежності від вітру він міняв сторону

prodigy
 
Повідомлень: 13143
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 13:39

  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав: Стараться поддерживать нормальные отношения надо со всеми государствами.
Независимо от их идеологии и правительств. А не ждать, когда там будет режим, устраивающий вас. Их идеология - их внутреннее дело, пока это не затрагивает ваши интересы. А там, хотят они жить по законам шариата или молиться на царя - их проблемы. Требовать от них устраивающее вас правительство или образ жизни нет никакого права.


нас, значить бомбами, а ми "Стараться поддерживать нормальные отношения"?
ви ж в курсі, що це мало б в обидва боки працювати? можливо також в курсі, що саме русня не хоче з нами "Стараться поддерживать нормальные отношения"? напевно знову, як завжди, будете стверджувати, що це саме ми в цьому винні?
русня яка була 30 років тому така і є. Політичний курс змінила Україна.
Не хочеться враховувати такого сусіда? Переїхайте в гренландію. Там трамп скоро по мільйону доляриків всім дасть.
Ви переводите розмову в категорії моралі та справедливості. Но нажаль це не абсолютні категорії. Для вас справедливо одне для росіянина інше.


так все це ж і про русню сказати можна. не подобається сусід - русня, гоу ту зе мун, на ... :mrgreen:
але поки що запишемо - це чомусь саме ми не хочемо "Стараться поддерживать нормальные отношения".... так, щоб не забути.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1699
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини.


Нажаль це так не працює, і Ви самі це знаєте.
Там де чоловік візьме відпустку в декрет замість жінки і дасть їй відпочити буде не 2га дитина а розвод))
а куча дітей там де жінку ні в що не ставлять, і там де рівень життя нижче плінтуса. Але це вже Вам написали))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 423
З нами з: 21.11.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16570165711657216573
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, BeneFuckTor і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 195895
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 397881
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1104293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10613)
25.01.2026 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.