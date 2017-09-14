Banderlog написав:ви знаєте що я конституції не читаю?) Це декларативні елементи. Збір хотєлок. Блондиність чи брюнетість, ані шерсті ні підшорстка, на демографічний фронт не впливає. Вам мішає вища освіта, ще й напевно не в першому поколінні.. та "комфортне" життя в великому місті. В києві люди бояться навіть в очі одне одному дивитись не те що дітей заводити. ) Своїх я вивезу.
Shaman написав: від миру ще ніхто не відмовився. ви очікували, що перемовини будуть один день? тому казати про зрив перемовин зарано. те, що Раша продовжить терор з метою змусити Україну до своїх умов - оце відкрили секрет Полішенеля.
тому не підігравайте нашим ворогам, а наші представники нехай й далі намагаються відстоювати інтереси країни та її населення.
Напомню забудькуватим що пройшов не один день, а скоро 4 роки як в нас шашлики жарять. Нема ніяких "нас" і нема ніяких "ми". Ці казки про єдність розказуйте одне одному з будівельником. Хочете воювати далі? Ок. Демобілізовуйте тих що вже навоювались і вперед з лопатами на москву, блекаут робити. А через 4 роки поговорим може я тоді теж буду за екзистенційну війну.
prodigy написав:................ працював у 2005-2011 з росіянами (їх було 20, 2 українця, 1 румун,1(2) грузина) ще у 2006р я соромив молодого старпома(30років) Андрія:
ви почали називати путіна царем, знаєте куди це вас приведе, до диктатури
відповідь:
он обеспечивает благосостояниє, в Питере середня зарплата 1500+дол, страна багатєєт
(у нас в Одесі була 1000+дол, в Києві десь 1200+) ..........
У кас уже начались ложные воспоминания? У кого-то (например, у тех же айтишников) такая зарплата была, но вообще:
В ноябре 2006 года средняя заработная плата в Киеве составляла 1855,44 гривен, увеличившись на 2,8% сравнительно с октябрем. ....... В целом по Украине в ноябре средняя заработная плата увеличилась на 1,5% по сравнению с октябрем до 1103,90 гривны в месяц.
По сравнению с ноябрем 2005 года средняя зарплата в ноябре 2006 года выросла на 23,1%, или на 207,32 гривны с 896,58 гривны.
забули, ще раз нагадаю - в Україні дуже великий розмір тіньової економіки. навіть зараз реальна зп може й не в два рази вище, але близько. в 2005 році - в три рази. 350 дол - це зп вже з досвідом, але майже на рядових посадах - й це не Київ. 2005-2007 роки - це пік доларових зп в Україні. й ІТ тоді як такого ще масового не було, це почалося вже в 2010-2015 роках
от коли ви знайдете хоч мій один допис, що я за війну - тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати. або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті. ані руські, ані ваш патріарх тут ні до чого...
flyman написав:як демографічний фронт, який бодікаунт за 4 роки?
У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. ) Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
й ця тема для іншої гілки - а чи взагалі має бути 2-3 дитини в сім'ї? нас вже скільки - 8 млрд людей? чи не забагато на одну планету? може ми дійшли до стадії, що населення має стабілізуватися?
єдина проблема, що велика диспропорція. розвинені країни вже так скорочують населення - а різні бідні, неосвічені країни - збільшують. завдяки досягненням саме РОЗВИНЕНИХ країн в них й дитяча смертність впала, й є що їсти. а до цього ці 6-8 дітей компенсувалося тим, що дорослими ставало 2-3...
Так две - это ровно "чуть меньше уровня стабилизации" А текущая пенсионная система, например, фиговенько работает даже со стабильным населением - не говоря уже про падающее...
в Європу звісно
Суть-то - не "в куда", а _откуда_
саме куди. ти ж не в Афганістані, Ірані й навіть не в Раші. навіть в Прибалтиці пересічному руському живеться краще.
stm написав:У мене 2 дівчини за ці 4 роки мати одиначки. Як ви називаєте з принцепом, жодна на другу дитину не згодна. Я не така смілива, не згодна навіть на 1. ) Це світова тенденція. Там де чоловіки готові брати декрет і надавати дружині час для себе, забираючи дітей на прогулянки у вихідні, там у сімей 2-3 дитини. Там де чоловіки живуть для себе, жінки теж мають тенденцію жити для себе.
й ця тема для іншої гілки - а чи взагалі має бути 2-3 дитини в сім'ї? нас вже скільки - 8 млрд людей? чи не забагато на одну планету? може ми дійшли до стадії, що населення має стабілізуватися? ......
це не з тобою обговорювати, ти окрім хайпових заголовків з інету, ні на чому детально не знаєшся