ЛАД написав: Shaman

Бессмысленно пытаться вам что-то объяснять - вы просто не хотите понимать, что я пишу, и перекручиваете всё на свой лад. И пытаетесь рисовать всё только чёрно-белым. На фронте это так - есть свои и есть враги. И задача убить и уничтожить врага. Чем больше, тем лучше. В остальных случаях это далеко не так.



Сейчас клацал каналы и нарвался на марафоне на документальный фильм о бомбардировке Дрездена. Показали фото и видео. Рассказывали об огненном шторме в результате бомбардировок и показали фото просто расплавленной массы тел в бомбоубежищах. Страшные кадры.

Вам полезно было бы посмотреть, чтобы понимать, что такое война. К сожалению, застал уже конец фильма, не знаю, как он называется.

"сучасна ідеологія на Раші не надто відрізняється від нацистської ідеології", - это чисто ваш бред и не имеет никакого отношения к поиску "хароших руських". Были и хорошие немцы. Но идеологии отличаются категорически и, если вы этого не понимаете, это говорит не об идеологиях, а только о вас.

"якщо сусід лупцює дружину та дітей - це ж його справа, чого лізти? от коли вб'є, то інша справа, а до того - ні?", - повторяете аргументацию Путина. Один в один. Он как раз этим и объяснял свою "СВО" - защитой "братьев".



Автор, вроде бы, упоминает все факты, но акценты...

Да, возможно, трубы изношены (хотя откуда это известно, не понятно), но 6 лет подряд сильной засухи это не шутки.

Да, устаревшие технологии. Но санкции против Ирана действуют уже не год-два, а десятки лет. Вы рассчитываете на крах РФ благодаря санкциям за несколько лет. Иран всё же послабее, а санкции действуют намного дольше.

Хотя видео уже устарело - протесты подавлены, режим в очередной раз устоял.

А вообще вы демонстрируете образцы демагогии.

Я пишу о том, что не надо вмешиваться во внутренние дела другого государства, а вы рассказываете: "Раша нападе на Польщу чи Естонію - ми маємо робити вигляд, що нічого не сталося?" Нападение на другую страну - это внутреннее дело?



Ваш в***р насчёт "шкіряних абажурів" даже комментировать не буду. Характеризует вас... не очень хорошо. Напомню только, что вы обижались (не только на меня) за гораздо меньшее.



И да, я никого не отправляю на фронт, но вам было бы очень полезно побыть на передовой пару месяцев. Да хотя бы один. Может быть, до вас хоть что-то дошло.

Ізраіль намагається - але поточна влада проти визнання держави Палестина. я навіть розумію чому, але складне питання лишається - а що робити далі. зараз бачили останній раунд перемовин з ХАМАСом - доволі успішні, але питання все одно не закрито.я чудово розумію, про що ви пишете, але проблема в тому, що ви пишете хибні речі, а коли вам наводиш аргументи, то знову - "вы не понимаете". вас я й не намагаюсь переконати, але хибність ваших ідей треба постійно пояснювати - ви не один такийщо таке війна я розумію й без вас. але я ще розумію, що таке концтабори чи ГУЛАГ, й що таке тоталітарна держава.а розкрийте тему, чим же ці ідеології відрізняються? чи нема чого розкривати? бо знищувати євреїв - це погано. а знищувати українців - це як? як відріхняється, де загинути - в концтаборі чи в ГУЛАГу? але в концтаборі опинишся через національність, а в ГУЛАГУ - якщо надто заможний чи навпаки вкрав три колоски? чи головна відмінність - що українець може вижити, якщо стане руським - точніше отримає такі ж проблеми, як й звичайний руський. от не знаю, чи була в євреїв можливість врятуватися, якщо похрестився.на Раші насправді дійсно немає ідеології - тому вони й роблять франкенштейна з царизму та радянської епохи - але головне - конфлікт з Заходом. а керівництво тупо обкрадає державу - так, за сталіна такого не було...якщо там наведені факти - то що не подобається? черговий приклад, як диктатура може довести країни до занепаду? а чого діють санкції? бо хтось хоче зробити ядерну зброю та ЗНИЩИТИ Ізраіль. Їх США змушує згищувати Ізраіль чи фінансувати терористів по всьому Близькому Сході. в країни халепа - а гроші витрачаємо на військові авантюри. як власне й Раша зараз робить те саме. розмова про Іран почалася, як там народ харчується - а все через авантюри влади.й я ніколи не казав, що через кілька років Раша розвалиться. знову перекручуєте - я казав, що це станеться, а от коли - питання відкрите. чим пізніше, тим гірші будуть наслідки...й чому відео застаріло? що проблеми десь поділися? курс вирівнявся? їжі стало достатньо? так, поки протести придушили через великі жертви - значить, наступного разу протести теж будуть захищатися...так на Раші така політика - напасти на іншого.й тоді "Их идеология - их внутреннее дело" чи це вже справа сусідів?ви теж затронули цікаве питання - якщо в Німеччині абажури роблять з євреїв, то це їх внутрішня справа? вас же це не зачіпає?про всяк випадок нагадаю очевидні речі. переважна більшість диктатур імітує вибори. щось на Раші Вову так й не коронувати. навіть в срср були вибори. й в Китаї теж - симуляція, але вибори.а вам в таборі у руських не завадило б. я так розумію, "Один день..." вам недостатньо? Зять розповість - може тоді до вас щось дійде...